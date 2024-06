“Knock Knock Boys! บ้านหนุ่มโสด โหมดพร้อมเลิฟ” ซีรีส์วายสุดจอยติดเทรนด์ X ปังคูณสอง Trailer ทะลุ 1 ล้านวิว คนดูปลื้มมากแม่....!!!!

Knock Knock Boys! บ้านหนุ่มโสด โหมดพร้อมเลิฟ ซีรีส์วายฮีลใจที่จะทำให้คุณสมองไหลไม่สิ้นสุด!!! แค่เปิดตัว 4 หนุ่มที่มารวมตัวกันในบ้าน Knock Knock อย่าง พีค (เบส วิธวินท์) หนุ่มโปรแกรมเมอร์ที่เพิ่งชิ่งหนีคู่หมั้นตัวเอง เพราะปัญหาบางอย่าง ธันวา (เซ้ง วิชัย) รุ่นพี่สุดเนี้ยบสไตล์พ่อบ้านที่ฝันอยากเป็นนักรีวิวอาหาร, ลาเต้ (เจ้านาย จิรภัทร) หนุ่มสายตี้สุดกวน ผู้เชี่ยวชาญเรื่องทางเพศและเต็มที่ให้กับชีวิต และ อัลมอนด์ (โนเกีย ชินวัตร) หนุ่มลูกคุณ ใสๆ อ่อนต่อโลก จนเหมือนเป็นน้องเล็กประจำบ้าน แถมยังโสดซิงไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องแซ่บๆ แบบใครเขา ก็ว้าวสุดๆ ไปเลย ด้วยหน้าตาที่หล่อเหลา แถมเสน่ห์แต่ละคนก็ “ขั้นเทพ” จนบรรดาสาววายแฟนด้อมก็กรี๊ดกันไม่หมด แถมช่วงเวลาออกอากาศก็คอมเม้นท์กันรัวๆ สนั่นลั่นบนโลกโซเชียล จนคีย์เวิร์ด Welcome to Knock Knock House ติด Top10 เทรนด์ X อยู่ในลำดับที่ 7 กันไปเลย ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าทำถึงแค่ไหน!! โดยเฉพาะฉากฟินๆของทั้ง 4 คน แฟนคลับจิกหมอนกระจุย และปังคูณสองไปอีก ยอดวิวของ Official Trailer ทะลุ 1,000,000 วิวแล้ว ภายใน 10 วัน ฮอตปรอทแตก... คนดูปลื้มมากแม่!!!นี่แค่เปิดฉากน้ำจิ้มๆ ยังมีความสนุกกับ “ภารกิจช่วยเปิดซิงให้ อัลมอนด์” เรื่องราวว้าวุ่นหัวใจของ 4 หนุ่ม 4 สไตล์ที่ต้องมาอยู่ร่วมกันในบ้าน Knock Knock จะลงเอยอย่างไร? และใครจะชิงค่าเช่าฟรีไปได้? ต้องตามมาลุ้นกันในซีรีส์ Knock Knock Boys! บ้านหนุ่มโสดโหมดพร้อมเลิฟปล่อยใจจอยกับ Knock Knock Boys! บ้านหนุ่มโสด โหมดพร้อมเลิฟ ภารกิจเปิดซิงพร้อมพิชิตค่าเช่าของ 4 หนุ่มโสด!!! จะป่วน จะวุ่น จะเละ หรือจะเลิฟ รับชมพร้อมกันทั่วโลกทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20.00 น. ที่แอพพลิเคชัน WeTV หรือเว็บไซต์ wetv.vip เท่านั้น!! สมาชิก WeTV VIP ดูล่วงหน้าก่อนใคร 1 ตอน คลิ๊กเลย! https://bit.ly/KnockKnockBoys