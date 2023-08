“Gemini Fourth My Turn Concert” แรงพุ่งติด X TRENDS “อันดับ 1” ของโลก “เจมีไนน์-โฟร์ท” เปิดประสบการณ์ใหม่ “ร้อง-เล่น-เต้น” สนั่นอิมแพคฯ

เป็นปรากฏการณ์เปิดสวิตช์สู่โมเมนต์ฟันแอนด์ฟินที่ทำเอากราฟความสนุกพุ่งทะยานขีดสุด ในงาน “Gemini Fourth My Turn Concert” ที่จัดขึ้นและการันตีความเอ็นจอยเบอร์แรงจาก “GMMTV” ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในประเทศไทยของ 2 ศิลปินสุดฮอต “เจมีไนน์ นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์” และ “โฟร์ท ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล” งานนี้สามารถตกอารมณ์แฟนๆ ให้โลดแล่นไปในโลกความบันเทิงแบบไร้ขีดจำกัดกับการโชว์เพอร์เฟอร์แมนซ์ในเพลงเพราะที่ขนกันมาหมดคลังแสง บวกกับดีกรีความมันส์เบอร์แรงไปกับเพลงสนุกสุดเร้าใจ ผนึกกำลังด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษอย่าง “นนท์ ธนนท์, หนึ่ง อภิวัฒน์ (วง ETC), แอลลี่ อชิรญา, สตางค์ กิตติภพ, ฟอร์ด อรัญญ์, เอิร์น ปรียาภัทย์, 3 สาววง Pixxie “มาเบล, พิมมา, อิงโกะ” และ 5 หนุ่มวง LYKN “วิลเลี่ยม, เลโก้, นัท, ฮง, ตุ้ย” ที่มาร่วมสร้างความบันเทิงใส่เต็มทุกเอนเนอจี้ร้องเต้นแบบทรงพลัง ท่ามกลางโปรดักชั่นเวที แสง สี เสียง สุดอลังการ แถมงานนี้ฟีดแบคยังมาแรงเกินต้านส่งให้แฮชแท็ก #GeminiFourthConcertD1 พุ่งขึ้น X TRENDS “อันดับ 1” ของโลก, ประเทศไทย, มาเลเซีย, เวียดนาม, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์ ส่วนในวันที่สอง #GeminiFourthConcertD2 สถิติ X TRENDS “อันดับ 1” ของประเทศมาเลเซีย, “อันดับ 2” ประเทศไทย และ “อันดับ 4” ของโลก รวมทั้งยังติดเทรนด์อีกหลายประเทศทั่วโลก โดยทั้ง 2 วันมียอดพุ่งสูงกว่า 2 ล้านโพสต์ ซึ่งคอนเสิร์ตในครั้งนี้เป็นการเอ็นเตอร์เทนแฟนๆ ให้ได้ชมกันในรูปแบบ On Stage และการ Live Streaming ผ่านทาง “TTM Live” (Thaiticketmajor Live) ที่สามารถรองรับผู้ชมได้ครอบคลุมทั่วโลก นานกว่า 4 ชั่วโมงเต็ม กับความพิเศษ 2 รอบการแสดงที่ไม่เหมือนกัน เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี เรียกว่าเป็นคลื่นพลังงานความสนุกที่ทำให้หัวใจของทุกคนเต้นไปกับจังหวะของความสุขกับทุกท่วงทำนองในทุกห้วงอารมณ์เริ่มออกสตาร์ทเปิดเวทีทะลุมิติสู่โลกของความสนุกไปกับ “เจมีไนน์-โฟร์ท” กันด้วย 2 เพลงฮิต “รักหน้าตาเหมือนเธอไหม, Sweet but Naughty” ซึ่งแค่ประเดิมโชว์แรกทั้งคู่ก็หยอดลีลาออดอ้อนคนดูสุดพลัง จนทำเอาเหล่ามัมหมีขิตกันถ้วนหน้าเลยทีเดียว แล้ว “เจมีไนน์-โฟร์ท” ก็ขอทักทายและต้อนรับชาวด้อมคุณหนูเข้าสู่คอนเสิร์ตใหญ่อย่างเป็นทางการครั้งแรกในไทย ก่อนจะไปเอ็นจอยโยกย้ายสเตปกันต่อในเพลงจังหวะมันส์ๆ “Beast inside” จากนั้นความบันเทิงก็เดินทางมาสู่พาร์ทโชว์เดี่ยวเริ่มต้นด้วย "โฟร์ท" ที่ขอหยิบเอาเพลงรักหวานๆ อย่าง “ต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้น” มาเพอร์ฟอร์แมนซ์ใหม่ร่วมกับวงโยธวาทิตผสมผสานเป็นเพลงเพราะที่ลงตัว ต่อด้วยซิงเกิ้ล “อยู่เฉยๆ ก็น่ารัก” ที่ “โฟร์ท” โชว์สเตปได้น่ารัก ตกอารมณ์แฟนๆ จนอยู่หมัด จากนั้นไปรับแรงกระแทกกันต่อในเพลง “เปิดตัวไม่เปิดใจ” ค่อยเปลี่ยนฟีลมาซึ้งกินใจกันในเพลง “Hello Mama” ที่งานนี้ “โฟร์ท” ตั้งใจส่งผ่านความรู้สึกไปให้กับคุณแม่นั้นเอง ก่อนจะถึงคิวโชว์เดี่ยวของ “เจมีไนน์” ที่คว้าไมค์มาร้องเพลงใหม่ “เอาไรว่ามา” เป็นเพลงรักสายเปย์ที่ขโมยหัวใจคนทั้งฮอลล์ไปได้แบบเต็มๆ ต่อด้วยการ Mashup เพลง “มันเป็นใคร, ทักครับ” ซึ่งความพิเศษอยู่ตรงที่ “เจมีไนน์” ชวนแก๊งเพื่อนวงดนตรีตอนมัธยมขึ้นมาร่วมแจมความสนุกในครั้งนี้ด้วย จากนั้น “เจมีไนน์” ก็ควงคู่สาวสวยอย่าง “เจ้าหญิง” ขึ้นเวทีมาโชว์ลีลาในสไตล์ลาตินกันต่อในเพลง “Despacito” ก่อนที่จะส่งไมค์ต่อให้กับแขกรับเชิญอย่าง “ฟอร์ด” ที่ปลดล็อกสกิลหูทองคำขอโชว์พลังเสียงสะกดคนดูในเพลง “มหันตภัย” ต่อด้วย “สตางค์” ที่หยิบเอาเพลงเพราะฟังสบาย “หมอกหรือควัน” มาเติมเต็มโมเมนต์ดีๆ ให้กับแฟนๆ จากนั้นก็ถึงคิวของ “เจมีไนน์” ขออ้อนเหล่ามัมหมีด้วยเพลง “คิดถึงจัง(มาหาหน่อย)” เรียกว่าโดนใจอย่างหนักเล่นเอาทุกคนส่งเสียงกรี๊ดดังสนั่น แล้วไปมันส์กันต่อกับ “โฟร์ท” ในเพลง “วัดใจ” ที่ปลุกเอนเนอจี้ของแฟนๆ ให้เอ็นจอยเบอร์แรง ก่อนที่ “เจมีไนน์-โฟร์ท-สตางค์-ฟอร์ด-เอิร์น” จะคว้าไมค์มาโชว์เพลงเพราะความหมายดี “การเดินทางที่สวยงาม” พร้อมกับภาพที่แฟนคลับโบกแท่งไฟไปตามจังหวะเพลง มาถึงส่วนที่แตกต่างของทั้ง 2 วัน กับแขกรับเชิญสุดพิเศษที่ขึ้นเวทีมามอบความสนุกสุดฟินกันคนละแบบ เพราะวันแรก “โฟร์ท” ขอทำเซอร์ไพรส์ควงคู่สาวสวยสุดฮอต “แอลลี่” ขึ้นเวทีมาร้องเพลง “ลังเล” ต่อด้วยการโชว์สเตปแดนซ์ไฟลุกในเพลงฮิต “How to love” เรียกว่าเติมเต็มโมเมนต์ให้ฟูลฟีลเลยทีเดียว แต่ถ้าใครมาชมในวันอาทิตย์ก็ได้พบกับความน่ารักของ 3 สาววง “Pixxie” ออกมาแจมเพลง “อีกนิด” และ “DEJAYOU” กับ “โฟร์ท” ได้อย่างสนุกสนานไม่แพ้กัน จากนั้นเวลาก็เดินทางมาถึงคิวของ “เจมีไนน์” ในพาร์ทของวันแรกที่ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์หนักมาก เพราะศิลปิน R&B ตัวท็อป “นนท์ ธนนท์” ซึ่งเป็นนักร้องที่เจ้าตัวชื่นชอบสุดๆ บุกมาขึ้นเวทีร่วมแจมใน 2 เพลงดัง “ทุกนาทีที่สวยงาม, วันครบเลิก” เรียกว่าทั้งคู่ได้ปลดล็อกสกิลหูทองคำของทุกคนจนอยู่หมัด ส่วนในวันอาทิตย์ “เจมีไนน์” ชวนนักร้องคุณภาพ “หนึ่ง ETC” มาร่วมโชว์พลังเสียงกับเพลงฮิตอย่าง “เธอคือใคร, ไม่เป็นรอง” จากนั้นก็เข้าสู่พาร์ทของเพลงดังยุค 90 ที่ทั้ง “เจมีไนน์-โฟร์ท” ชอบร้องเวลาที่ไปคาราโอเกะด้วยกัน โดยเริ่มจาก “โฟร์ท” กับเพลงเพราะความหมายกินใจ “อย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใคร” ส่วนฟากของ “เจมีไนน์” ขอร้องเพลงเศร้ากระแทกใจคนฟัง “รักไม่ช่วยอะไร” ต่อจากนั้นทั้งคู่ก็ขอจับไมค์มาร้องเพลงด้วยกันกับ 2 ซิงเกิ้ลฮิต “ท้องฟ้ากับแสงดาว, ระหว่างทาง” ทำเอากราฟความฟินพุ่งกระจายเต็มพื้นที่เลยทีเดียว ก่อนจะปลุกเอนเนอจี้ของชาวด้อมคุณหนูให้ไปสนุกเบอร์แรงกับอีกแขกรับเชิญ 5 หนุ่มวง “LYKN” ที่มาเขย่าเวทีให้สั่นสะเทือนกับสเตปการแดนซ์ในเพลง “Umm Umm” จากนั้น “เจมีไนน์-โฟร์ท” ก็ออกมาร่วมประชันความจอยในเพลง “เลิกกับเขาเดี๋ยวเหงาเป็นเพื่อน, เขินให้หน่อย” สร้างความครื้นเครงสุดพลัง แล้วค่อยสวิตช์โหมดมาส่งผ่านความรักให้กับทุกคนในเพลง “รักคู่ขนาน” และ “แค่ครั้งเดียว” ต่อเนื่องกันด้วยเพลง “เพลงรัก, มากมาย” ที่ทั้งคู่ต้องการสื่อความหมายแทนคำขอบคุณให้กับแฟนๆ ทุกคน ก่อนจะไปสนุกกันต่อในช่วงพาเหรดเพลงมันส์บนโลก TIKTOK “เจ็บเมื่อไหร่(Call Me), มนุษย์ต่างดาว, นกกรงหัวจุกมันริก, อึ่งอ่างกะปี๊กะป๊อ, โอมจงรวย” ซึ่งงานนี้ทั้งคู่ออกสเตปได้อย่างเป๊ะเวอร์เลยทีเดียว จากนั้นปิดท้ายคอนเสิร์ต 2 ด้วยเพลงฮิต “Knock Knock” และ “ไหล่เธอ” พร้อมกับภาพประทับใจที่ “เจมีไนน์-โฟร์ท” วิ่งไปรอบๆ เวทีพร้อมโบกไม้โบกมือลาทุกคนไปกับจังหวะดนตรีสนุกๆ ซึ่งเรียกว่าเป็นการส่งท้ายที่เติมเต็มความสุข ความสนุก ความทรงจำที่แสนพิเศษเป็นโมเมนต์ที่ดีต่อใจอย่างมากเลยทีเดียวสามารถรับชมการแสดง “Gemini Fourth My Turn Concert” Rerun ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. (GMT+7) ถึงวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 23.59 น. (GMT+7) และสามารถรับชมการแสดงย้อนหลังได้ 300 นาที ต่อ 1 รหัสการรับชม และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiticketmajor.com หรือ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & X & Weibo : GMMTV