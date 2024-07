BEM ชวนวัยทำงานบอกลาทุกความตึง! เซย์ กู๊ดบาย ทู ออฟฟิศซินโดรม

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ฉลองครบรอบ 20 ปี รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน อาสาส่งต่อวิธีแก้ปัญหาออฟฟิศซินโดรมพร้อมแนวทางป้องกัน จับมือ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN)จัดงาน BEM CARE 2024...Say Goodbye to Office Syndrome (เบม แคร์ 2024...เซย์ กู้ดบาย ทู ออฟฟิศ ซินโดรม) วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ สถานีรถไฟฟ้า MRT สวนจตุจักร งานแฟร์เพื่อสุขภาพ ที่จะเปลี่ยนโรคฮิตของวัยทำงานให้กลายเป็นเรื่องสนุกและสุขภาพดีในทุกๆ วัน รวบรวมสาระความรู้ ตอบปัญหาทุกคำถาม อาหารเพื่อสุขภาพ ท่ากายบริหาร สุดมันส์ และกิจกรรมอีกมากมายActivities เอาใจสายตึง•ออกกำลังกายได้ง่ายทุกที่ทุกเวลา โดยใช้อุปกรณ์เพียงชิ้นเดียว “ยางยืด” โดย เทรนเนอร์สาวนักปั้นหุ่น ซุปตาร์ตัวแม่ Oily’s Story•Zumba Dance....บอกลาอาการปวดคอ บ่า ไหล่ ให้คลายทุกจุด กับ หนุ่ม ซุมบ้า ที่จะเปลี่ยนการออกกำลังกายให้เป็นเรื่องง่ายและสนุกฟังกูรูคุยเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคยอดฮิตของคนทำงาน• “ทำงานจน นิ้ว หลัง ไหล่ ล็อก!...Knock Knock Knock คุณหมอช่วยปลดล็อกให้ที” โดย Dr.Punch - พ.ต.ต.นพ.วรพล เจริญพร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่โด่งดังใน TikTok• จบปัญหาตัวตึงแบบง่ายๆ ไปกับ พีช - บุญญาพร เลิศวัฒนกิติ เจ้าของเพจดัง มนุษย์ตึง ที่มีผู้ติดตามกว่าครึ่งล้าน• “ส้นสูง...ความงามที่ต้องแลกด้วยสุขภาพ” โดย หมอแพน - พญ.ศุภรัศมิ์ ทวนนวรัตน์ แพทย์ เวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลตัวเองในหลากหลายวิธี กับ workshop• Ergonomics for Healthy Workshop โดย SENSEIO Clinic มากกว่ารักษา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น• Cooking Class ทำอาหารเพื่อสุขภาพ ลดอาการปวดกล้ามเนื้อออฟฟิศซินโดรม โดย Eat Well Concept และ SAKID Application• ยืดเหยียดสุดฤทธิ์...พิชิตออฟฟิศซินโดรม โดย jetts Fitnessช้อปสนุก ของรางวัลเพียบ• ช้อปสินค้าหรือบริการจากพันธมิตรภายในงาน มูลค่า 500 บาทขึ้นไป (สามารถรวมใบเสร็จได้) แลกรับของที่ระลึก 2 ต่อ ได้แก่o ต่อที่ 1 ยางยืดบริหารกาย หรือไอศกรีม BEM CARE 2024o ต่อที่ 2 ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ ในช่วง Lucky Draw เวลา 18.30 –19.00 น. ทุกวัน• โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับหนุ่มสาวชาวออฟฟิศ เพียงโชว์บัตรพนักงานรับสิทธิตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลชั้นนำ ฟรี!! อาทิ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา, รพ.หัวเฉียว, รพ.วิภาวดี, รพ.นวเวช, รพ.เปาโล โชคชัย 4, Pace Wellness & Rehab Clinic, Rehab Care Clinic และ The Oasis Clinic เป็นต้น• เต้นเก่ง เต้นมันส์ รับรางวัลไปเลย กับเกม Just ที่บูธ BEMห้ามพลาด!! BEM CARE 2024...Say Goodbye to Office Syndrome วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ สถานีรถไฟฟ้า MRT สวนจตุจักร ชั้นร้านค้าทางออก 2 และ 3 ติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook (เฟซบุ๊ก) และ X (เอ็กซ์): BEM Bangkok Expressway and Metro