9 หนุ่ม “CRAVITY” กับแฟนคอนเดี่ยวครั้งแรกในไทย งาน “2022 CRAVITY THE FIRST FAN-CON 'CENTER OF GRAVITY' IN BANGKOK”

ปิดฉากไปแล้วกับแฟนคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทยของศิลปินภายใต้สังกัด Starship Entertainment ที่ขนทัพสมาชิกทั้ง 9 คนมาสร้างเซอร์ไพรส์แฟนชาวไทยในช่วงปลายปีนี้ เพื่อเป็นของขวัญให้กับ LUVITY ชาวไทย (ลอบิตี้: ชื่อกลุ่มแฟนคลับ โดยมาจาก LUV ที่แปลว่าความรัก และตั้งให้คล้องกับชื่อวงของหนุ่ม ๆ) ในงานซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ณ centralwOrld LIVE ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเหล่าแฟนคลับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศล้วนฟินกันถ้วนหน้า เพราะงานนี้สุดพิเศษได้รับสิทธิพิเศษไฮทัช (Hi-Touch) กับน้อง ๆ ทุกที่นั่งกันไปเลย!ซึ่งงานนี้บริษัทออแกไนซ์ชื่อดังอย่าง BEX (กรุงเทพ เอ็กซิบิชั่น) บริษัทในเครือเวิร์คพอยท์กรุ๊ป ร่วมกับ YJ PARTNERS (วายเจ พาร์ทเนอร์ส) และ PROUD2 (พราวด์ทู) ได้จัดงานในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น แต่จัดหนักจัดเต็มทั้งเพลงเพราะๆ ที่หนุ่มๆ “CRAVITY” ขนทุกเพลงฮิตมาฝากแฟนไทยแบบจัดเต็มถึง 14 บทเพลงยาวนานเกือบ 2 ชั่วโมงเต็ม!โดยช่วงที่ 1 ของงาน 9 หนุ่มคราวิตี้เปิดเวทีลุกเป็นไฟด้วยโชว์สเต็ปแดนซ์เท่ๆ กับเพลงจังหวะสนุกสนานอย่าง “Top of the chain” , “Break all the Rules” เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ ดังสนั่น โดยคราวิตี้ทั้ง 9 คนได้กล่าวทักทายแฟนๆ ด้วยภาษาไทยสุดน่ารักที่ซักซ้อมมาเป็นอย่างดี พร้อมเผยความรู้สึกดีใจและชวนลอบิตี้ชาวไทยมาสร้างความทรงจำดีๆ ด้วยกันในแฟนคอนเสิร์ตครั้งนี้ ก่อนส่งต่อสเตจให้กับเพลง “Realize” , “Veni vidi vici” , “VIVID” และ “Knock Knock” เป็นการเปิดฉากแฟนคอนเสิร์ตอย่างเป็นทางการ ได้รับเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ ทั่วทั้งฮอลล์ช่วงที่ 2 ยังคงคอนเซ็ปต์สนุกสนานด้วยบทเพลง “breathing” ก่อนส่งต่อเข้าช่วงเล่นเกม “CENTER OF LUVITY” ที่ 9 หนุ่มคราวิตี้ได้แบ่งทีมเล่นเกม ทีมพี่ (อูบิน-มินฮี-เซริม) ทีมน้อง (ฮยองจุน-แอลเลน-ซองมิน) และทีมหล่อเท่ (แทยอง-จองโม-วอนจิน) ประลองไหวพริบกับเกมทายเพลงพร้อมโชว์สต็ปแดนซ์เท่ๆ เกมใบ้คำด้วยท่าทาง ซึ่งช่วงนี้ ทั้ง 9 คนได้มอบความสุขให้แฟนๆ อย่างอบอุ่น ทั้งการพูดภาษา ไทย “น่ารักมากๆ เลยครับ” “ไปลอยกระทงกับพี่ไหม” เมนูอาหารไทย “แตงโมปั่น” พร้อมชมลอบิตี้ไทยพูดภาษาเกาหลีเก่งมาก ทำให้ลอบิตี้ได้สนุกและรู้จักกับหนุ่มๆ มากขึ้น งานนี้คราวิตี้ทุกคนล้วนเอเนอจี้ล้น ส่งต่อความน่ารักไปทุกพื้นที่ บอกเลยว่าโดนตกเข้าด้อมไปตามๆ กันและก็ไม่ให้แฟนคลับได้พัก ส่งต่อเพลงจังหวะดีๆ อย่าง “Maybe Baby” , “Boogie Woogie” , “Cloud 9” “JUMPER” , “Adrenaline” และจบท้ายช่วงที่ 2 ด้วยเพลงไตเติ้ลจากมินิอัลบั้มที่ 4 New Wave อย่างเพลง “Party Rock” เพลงจังหวะสนุก ๆ ที่แฟนคลับทั้งฮอลล์ร่วมกันอังกอร์ไปพร้อมกันเสียงดังสนั่น ซึ่งแฟนไทยก็ไม่ทำให้ผิดหวังร่วมร้องเพลงกับน้องๆไปยาว ๆ ทั้งเพลงกันเลยทีเดียว!ก่อนที่ลอบิตี้จะส่งเสียงอังกอร์เรียก “คราวิตี้” กันทั้งฮอลล์ หนุ่มๆ จึงกลับมาด้วยภาพลักษณ์สุดสดใส เซอร์ไพรส์ด้วยช่วงที่ 3 ของคอนเสิร์ตซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายจริงๆ กับบทเพลงอย่าง “Hot Air Balloon” และถ่ายภาพร่วมกันบนเวที ก่อนที่ลอบิตี้ไทยจะชูป้ายแฟนโปรเจคที่เตรียมไว้ พร้อมเปิดคลิปวีดิโอผลงานของทั้ง 9 คน และข้อความว่ารอคอยคราวิตี้ทั้ง 9 คนนานถึง 936 วัน ทำเอาหนุ่มๆคราวิตี้ ซาบซึ้งถึงความตั้งใจของแฟนๆ จนร้องไห้ออกมา และขอบคุณ ลอบิตี้ที่มอบความสุขให้พวกเราเหมือนกัน งานนี้เรียกว่าฟินกันทั้งฮอลล์และปิดท้ายด้วยเพลง “Late Night” สนุกจุใจแบบสุด ๆ เพราะได้ฟังทุกเพลงฮิต ใกล้ชิดกว่าครั้งไหน ๆ แถมน้อง ๆ ยังไฮทัชกับแฟน ๆ ส่งท้ายกลับบ้านทุกที่นั่ง! นับเป็นความสำเร็จก้าวแรกของน้อง ๆ กับแฟนคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทยไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ เสียงกรี๊ดเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการแสดง ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ก็เหมือนเป็นการตอกย้ำว่าแม้ “CRAVITY” จะไม่ได้มาประเทศไทยบ่อย ๆ แต่ลอบิตี้ชาวไทยจะพร้อมให้การต้อนรับอยู่เสมอแน่นอนและหากไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวของผู้จัดงาน สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางออนไลน์ที่ Official Facebook : BEXConcert / Twitter: @BEX_Concert