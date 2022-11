“พี่เบิร์ด” จัดเต็มทุกเพลงฮิตให้แฟนๆ หายคิดถึง เต็มอิ่ม ครบรส กับคอนเสิร์ต SINGING BIRD #2 / 2022 ตอน LIFETIME SOUNDTRACK CONCERT

สร้างปรากฏการณ์ความสุขความสนุก และความประทับใจกับบรรยากาศที่คิดถึงสมกับที่แฟนๆ รอคอย สำหรับคอนเสิร์ต “SINGING BIRD # 2 / 2022 ตอน LIFETIME SOUNDTRACK CONCERT #โตมากับเพลงพี่เบิร์ด” ที่เพิ่งจัดขึ้นไปในวันที่11 -12 และ 13 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี โดยในคอนเสิร์ตครั้งนี้ “พี่เบิร์ด” ได้พาแฟนเพลงทุกคนเต็มอิ่มไปกับบทเพลงระดับมาสเตอร์พีช ที่แฟนเพลงทุกคนร้องตามกันได้ทุกเพลง เพราะทุกคนมีเพลงพี่เบิร์ดเป็น Soundtrack ในแต่ละช่วงชีวิต และอีกหนึ่งความพิเศษที่ “พี่เบิร์ด” ตั้งใจมอบให้แฟนเพลงทุกคนได้รับอรรถรสทางดนตรี ได้ร่วมร้อง ได้ฟัง ได้ฟิน และ อินไปกับเพลงฮิตของ “พี่เบิร์ด” โดยการใช้วงดนตรี “SINGING BIRD SUPER BAND” ซึ่งเป็นการรวมสุดยอดนักดนตรีกว่า 20 ชีวิต เพื่องานนี้โดยเฉพาะโดยมี “โหน่ง วิชญ วัฒนศัพท์” โปรดิวเซอร์ยอดฝีมือของเมืองไทย มาร่วมเป็น MUSIC DIRECTOR ของคอนเสิร์ตครั้งนี้อีกด้วย เรียกว่าฟินครบรสสนุกทุกโมเมนต์เริ่มกันที่บรรยากาศหน้างานที่เต็มไปด้วยความคึกคักของเหล่าแฟนๆ “พี่เบิร์ด” มากมาย ที่ต่างมาให้กำลังใจกันอย่างเนืองแน่น และก็ถึงเวลากับซีนเปิดตัวก็ทำเอาคนดูกรี๊ดคอแทบแตกสนั่นไปทั่วฮอลล์ด้วย เพลง เสียดาย ก่อนจะไปเริ่มทักทายแฟนเพลงทุกชั้นในฮอลล์ จากนั้นอัดแน่นความสนุกกันต่อด้วยเพลงฮิต ฝากฟ้าทะเลฝัน + สบาย สบาย + บูมเมอแรง + พริกขี้หนู + ซ่อมได้ + แฟนจ๋า + TOO MUCH SO MUCH VERY MUCH พร้อมเซอร์ไพร์สพิเศษในเพลง ฟ้อนทั้งน้ำตา ที่ “พี่เบิร์ด” เดินทักทายแฟนเพลงไปทั่วฮอลล์ จากนั้นก็ถึงคิวเปิดตัวแขกรับเชิญคนแรกที่ทำเอาทั้งฮอลล์เซอร์ไพรส์ไปตามๆกัน “Polycat” วงดนตรีคุณภาพที่มี “พี่เบิร์ด” เป็นต้นแบบในการเป็นนักร้อง ในเพลง ขออุ้มหน่อย ตามด้วยเพลง กำแพง จนแฟนเพลงกรี๊ดสนั่นด้วยเสียงอันไพเราะของทั้งคู่ที่เข้ากันได้อย่างลงตัว จากนั้นปล่อยเวทีให้ “Polycat” โชว์พลังเสียงต่อในเพลง พบกันใหม่ ความสนุกมาแบบต่อเนื่อง เปิดตัววง “Season Five” ที่ออกมาโชว์เพลงพิเศษที่แต่งขึ้นโดยเฉพาะสำหรับคอนเสิร์ตนี้ โดยการนำชื่อเพลงฮิตของ “พี่เบิร์ด” มาเรียงต่อกันจนเกิดเป็นเพลง โตมากับเพลงพี่เบิร์ด กรี๊ดสนั่นอีกรอบเมื่อ “พี่เบิร์ด” ออกมาร้องเพลงคู่ “Season Five” ในเพลง อยู่คนเดียว จากนั้น “พี่เบิร์ด” ก็ได้เริ่มรันความสนุกบนเวทีกันต่อด้วยบทเพลงเศร้า ๆ อย่างเพลง เพลงที่ไม่มีใครฟัง , ไม่แข่งยิ่งแพ้ , ถ่านไฟเก่า ที่ทำเอาแฟนๆ ร้องตามกันได้สนั่นกันทั้งฮอลล์ และตบท้ายด้วยเพลง ใจบันดาลแรง แรงบันดาลใจ ที่ “พี่เบิร์ด” ส่งกำลังใจ ความรู้สึกดีๆให้กับทุกคนในฮอลล์จากนั้นพบกับแขกรับเชิญอีกหนึ่งคนที่สร้างเสียงกรี๊ดถล่มทลาย “หนุ่ม กะลา” เปิดตัวด้วยเพลง ทุกวันได้ไหม ซึ่งเป็นหนึ่งในเพลงของ “หนุ่ม กะลา” ที่ “พี่เบิร์ด” เคย featuring ด้วย มาถึงเพลง คนไม่มีแฟน และ เธอเป็นแฟนฉันแล้ว ที่ “พี่เบิร์ด” และ “หนุ่ม กะลา” แลกกันร้อง พร้อมส่งมอบเวทีให้ “หนุ่ม กะลา” ได้โชว์ร้องเดี่ยวในเพลง เหนื่อยไหม มาถึงคิวของอีกหนึ่งแขกรับเชิญ “สิงโต นำโชค” เปิดตัวด้วยเพลง ต้องโทษดาว ก่อนที่ทั้งสองจะแพ็คคู่สร้างความมันส์ ชวนคนดูลุกขึ้นเต้นขยับร่างกายแบบไม่ยั้ง ด้วยเมดเล่ย์แตรวงเพลง คู่กัด + อย่าต่อรองหัวใจ + เงียบ ๆ คนเดียว + หมอกหรือควัน ก่อนที่จะส่งท้ายให้สิงโตได้ร้องเพลงฮิตของเจ้าตัวเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหมเดินทางมาสู่ช่วงสุดท้ายของคอนเสิร์ตบรรยากาศภายในฮอลล์ยังคึกคัก เสียงกรี๊ดยังคงดังต่อเนื่อง แฟน ๆ ไม่มีท่าทีว่าจะอ่อนแรงลง ไม่ได้มีเพียงแค่แฟนคลับที่พลังล้นเหลือเท่านั้นแต่เจ้าของคอนเสิร์ตก็พร้อมลุยต่อกันแบบยาวๆ ด้วยเพลง ทดลองใช้ , อย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใคร….เข้าใจไหม , กลับไม่ได้ไปไม่ถึง , ก็เลิกกันแล้ว ต่อเนื่องแบบไม่มีพัก เมื่อ “สิงโต นำโชค” ขึ้นบนเวทีอีกครั้งกับเพลงฮิต I just wanna pen fan you dai bor ? ต่อด้วยซีนยิ่งใหญ่สุดประทับใจ ด้วยเพลง มากองรวมกันตรงนี้ ที่แขกรับเชิญทั้งหมดออกมาสร้างความสนุก ก่อนที่จะปิดท้ายคอนเสิร์ตด้วย เพลง ความสุข ความทรงจำ ไม่มีที่สิ้นสุด เรียกได้ว่าเป็นการทิ้งท้ายคอนเสิร์ตแห่งปีที่สร้างความทรงจำอันแสนพิเศษให้กับแฟน ๆ ในค่ำคืนนี้และตลอดไปตลอดระยะเวลาการแสดง 3 ชั่วโมง บรรยากาศภายในฮอลล์อบอวลไปด้วยความรัก ความอบอุ่นและความคิดถึงที่ทั้งแฟนเพลงและ “พี่เบิร์ด” ส่งหากันอย่างไม่ขาดสาย ความทรงจำที่เกิดขึ้นร่วมกันในวันนี้จะเป็นสิ่งเตือนใจแฟน ๆ ถึงความรักที่พี่เบิร์ดมอบให้ตลอดหลายสิบปี ไม่ได้มีเพียง “พี่เบิร์ด” ที่รักแฟนเพลง แต่แฟนเพลงก็รัก “พี่เบิร์ด” ไม่น้อยไปกว่ากันเพราะทุกคนล้วน “โตมากับเพลงพี่เบิร์ด” มี “พี่เบิร์ด” อยู่ในทุกช่วงของชีวิต ก้าวและเติบโตไปพร้อม ๆ กับชายคนนี้ “เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์”