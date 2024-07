ร้านอาหารทะเลสไตล์อเมริกัน Long John Silver’s พร้อมเทียบท่า ณ ประเทศไทย เตรียมเปิดสาขาแรกวันที่ 19 ก.ค. นี้ที่ศูนย์การค้า เมกา บางนา

ที่ Long John Silver’s คุณจะได้ลิ้มลองรสชาติอาหารทะเลที่มีคุณภาพจากแหล่งต้นกำเนิดชั้นเลิศ เพราะทางร้าน Long John Silver’s ได้นำเข้าซีฟู๊ดจากประเทศนิวซีแลนด์ และ รัฐอลาสก้า สองที่ที่โด่งดังเรื่องอาหารทะเลพร้อมปรุงรสอย่างเหนือชั้นด้วยแป้งสูตรลับ ของทางร้านยกความอร่อยจากทะเลอลาสก้ามาไว้ในถาด ในสไตล์บรรยากาศการตกต่างภายในโทน อบอุ่นและสนุกสนานเป็นจุดเช็กอินใหม่ เอาใจผู้ชื่นชอบอาหารทะเลส่งตรงจากอลาสก้า1. Bucket Shrimp หรือ กุ้งถัง LJS เป็นเมนูกุ้งที่ผ่านการปรุงรสด้วยเครื่องเทศและซอสปรุงพิเศษสูตรเฉพาะของ Long John Silver's จุดเด่นของเมนูนี้คือซอสที่เคลือบทำให้รสชาติกลมกล่อมเข้ากับเนื้อกุ้งได้อย่างลงตัว2. Fish Combo ปลาทอดกรอบนอกนุ่มใน เสิร์ฟพร้อมกับมันฝรั่งทอดกรอบ อร่อยลงตัวสุดๆ!3. Chicken and Shrimp Combo การจับคู่ที่ลงตัวของไก่ทอดและกุ้งทอด เสิร์ฟพร้อมมันฝรั่งวาฟเฟิลกรอบๆ ใครที่ชอบทั้งไก่และกุ้งต้องจะถูกใจเมนูนี้อย่างแน่นอน4. Creamy Pasta with Salmon พาสต้าครีมแซลมอน ความพิเศษของเมนูนี้คือ ซอสครีมหอมละมุนรสชาติกลมกล่อมเข้ากับเนื้อแซลมอนสดๆนอกจากนี้ยังมีหลากหลายเมนูที่ทางร้านรังสรรค์โดยทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการฝึกฝนด้านเทคนิคการปรุงอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Long John Silver’s รวมถึงรักษามาตรฐานของการทอดทุกชิ้นให้กรอบอร่อยและยังคงรักษารสสัมผัสความสดของอาหารทะเลLong John Silver’s เป็นร้านอาหารทะเลสไตล์อเมริกันชื่อดังที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1969 ที่รัฐเคนทักกี สหรัฐอเมริกา จากนั้นในช่วงปี 1970 ได้กลายเป็นเชนร้านอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงและขยายตัวอย่างรวดเร็ว สำหรับแรงบันดาลใจที่ก่อตั้งสาขาในประเทศไทย Mr. Mulyadi Syariffudin (คุณมุลยาดี ไซยาริฟุดดิน) และ Mr. Say Ho Teoh (คุณเซย์ โฮ เต๊ะ) ผู้ร่วมก่อตั้งและสมาชิกคณะกรรมการบริหารของบริษัท ลอง จอห์น ซิลเวอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งสองคนเป็นชาวสิงคโปร์และมีโอกาสได้รู้จักแบรนด์นี้เนื่องจากไปเรียนที่สหรัฐอเมริกา และเห็นว่าแบรนด์นี้เติบโตอย่างต่อเนื่องประกอบกับร้าน Long John Silver’s ในสิงคโปร์ก็มีหลายสาขาจึงมองเห็นถึงโอกาสที่จะนำแบรนด์นี้เข้าสู่ประเทศไทย พร้อมกับเผยถึงเหตุผลที่ต้องการนำแบรนด์นี้มาสูประเทศไทยเพราะสังคมไทยในปัจจุบันมีสภาวะทีรีบเร่งการเลือกซื้ออาหารที่สะดวกและรวดเร็ว จึงกลายมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ส่งผลให้ อาหารสไตล์ฟาสต์ฟู้ดเป็นที่นิยมรวมถึงอาหารประเภทของทอดก็ยังได้รับความนิยมในตลาดไทย นอกจากนี้คนไทยยังชื่นชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษซึ่งสามารถเห็นได้ตามเทศกาลหรือกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ที่มักจะมีอาหารทะเลเป็นส่วนหนึ่งของเมนูหลัก แต่ยังไม่มีร้านอาหารจานด่วนบนห้างไหนที่เน้นอาหารทะเลอย่างจริงจัง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำ ประสบการณ์การรับประทานอาหารทะเลที่ดีที่สุดมาสู่ประเทศไทย Mr. Mulyadi(คุณมุลยาดี ไซยาริฟุดดิน) และ Mr. Say Ho Teoh(คุณเซย์ โฮ เต๊ะ) ตั้งใจจะทำให้ Long John Silver’s เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมในตลาดไทย โดยมุ่งเน้นการนำเสนออาหารทะเลคุณภาพเยี่ยมในราคาที่เข้าถึงได้ พร้อมกับการบริการที่ยอดเยี่ยมเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกกลุ่มMr. Say Ho Teoh (คุณเซย์ โฮ เต๊ะ) เผยถึงความใส่ใจในคุณภาพวัตถุดิบของ Long John Silver’s ที่ใช้ในการปรุงอาหาร โดยทางร้านคัดเลือกวัตถุดิบที่ปลอดสารเคมี เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าถึงแม้จะเป็นร้านอาหารเชนที่มีราคาจับต้องได้ แต่วัตถุดิบที่ใช้ยังคงมีคุณภาพสูงและรักษาคุณค่าทางโภชนาการนอกจากนี้สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือคุณภาพของการบริการหรือการมีservice mindที่ดีทาง Long John Silver’s มุ่งเน้นให้พนักงาน ทุกคนมีความใส่ใจและให้บริการอย่างเต็มที่ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีและประทับใจในการมาใช้บริการ นี่คือสิ่งที่จะทำให้ Long John Silver’s แตกต่างและโดดเด่นในตลาดอาหารจานด่วนในประเทศไทย Mr. Say Ho Teoh (คุณเซย์ โฮ เต๊ะ) กล่าวคุณศุภศิริ ลีลาพรพินิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลอง จอห์น ซิลเวอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เผยถึงการวาง Positioning ให้เป็นร้านอาหาร ยอดนิยมที่ผู้บริโภคสามารถมาได้ทุกวันทานได้ทุกวันทานได้ทุกมื้อโดยไม่เบื่อและสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกวัยด้วยประสบการณ์ กว่า20ปีในธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มร่วมถึงการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เธอจึงเชื่อมั่น ว่า Long John Silver’s จะ ประสบความสำเร็จในประเทศไทย แม้จะมีความท้าทายจากภายนอกแต่หากคอนเซปต์ คุณภาพของเรานั้น แข็งแกร่งเราก็สามารถเอาชนะความท้าทาย เหล่านั้นได้ด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพของวัตถุดิบและการบริการที่ยอดเยี่ยม จะเป็นสิ่งที่ทำให้ Long John Silver’s เป็นที่ชื่นชอบ และได้รับ ความนิยมจากผู้บริโภคในประเทศไทย1. ซื้อชุดเซ็ทอาหารทะเลทอด รายการใด ก็ได้ รับสิทธิ์ ซื้อ 1 แถม 12. ลูกค้า 200 คนแรก ซื้ออะไรก็ได้ภายในร้าน กดไลค์เพจใดก็ได้ FB/IG/Tiktok รับฟรีกระเป๋าผ้าแคนวาส จากทางร้าน มูลค่า 400 บาท3. แชร์ Long John Silvers ผ่านโซเชียล รับฟรี ไอศครีมมาลั่นระฆังกัปตันให้ดังสนั่น สนุกไปด้วยกันในงานเปิดตัว Long John Silver’s เมกา บางนา แล้วคุณจะรู้ว่าความอร่อยและความสุขสามารถมาบรรจบกันได้พิกัดร้าน Long John Silver's Mega Bangna https://g.co/kgs/KpJ2b35 ติดตามความอร่อยได้ที่เพจ: https://www.facebook.com/ljsthailand?locale=th_TH