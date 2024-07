ประภาวดี กุวสาร แม่ทัพหญิงแห่ง KOKKOK Mart ธุรกิจดาวรุ่ง สปป.ลาว

หนึ่งใน Expat ที่ประสบความสำเร็จในการเป็นลูกจ้างมืออาชีพในระดับผู้บริหารในต่างประเทศนั่นคือ ประภาวดี กุวสาร Chief Executive Officer (CEO) KOKKOK Mart ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง ใน สปป.ลาวประภาวดีเผยว่า บริษัทได้ดำเนินธุรกิจในหลายโมเดล เช่น ซูเปอร์มาร์เกต (Supermarket), เมก้ามอลล์ (Mega Mall) และคอนวีเนียนสโตร์ (CVS) โดยเป็นการร่วมทุนของเกาหลีและลาวในนาม “Kolao Group” ประมาณ 1 ปีเศษ ขณะนี้ผลการดำเนินงานทางธุรกิจเป็นไปด้วยดี โดยมีสาขาส่วนใหญ่อยู่ในแขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว และกำลังขยายออกไปอีกในหลายแขวงใน สปปลาวจุดเด่นของ KOKKOK Mart คือมีบริการครบวงจร ทั้ง Hard Line, Home Line, Fresh Food และ Non Food โดยมีผลิตภัณฑ์นำเข้าทั้งจากไทยและทั่วโลกมากกว่า 60,000 รายการ จากหมวดหมู่และแบรนด์ต่างๆ รวมถึงโซนตลาดสดอันเป็นเอกลักษณ์ ผสมผสานระหว่าง เกษตรกร ชุมชน ร้านชั้นนำในเวียงจันทน์ เพื่อสร้างความสะดวกสบาย อิ่ม จบ ครบ ในที่เดียว รวมถึงสนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางการตลาดทั้งหมดสำหรับผู้ขาย เจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้เช่าในและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของยอดขายของคู่ค้าและบริษัทนอกจากนี้ยังมีส่วนธุรกิจ F&B ได้แก่ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร สแน็กบาร์ และการชอปปิ้งออนไลน์ผ่าน KOKKOK M Application ตลอดบริการรถ KOKKOK Move หรือรถสามล้อไฟฟ้าเพื่อรับส่งผู้โดยสาร ในแขวงเวียงจันทน์ เเละ KOKKOK Express รถรับส่งของทั่วทั้ง สปป.ลาวKOKKOK Mart มีการขยายเครือข่ายในลักษณะแฟรนไชส์ในรูปแบบ Mini Mart (CVS) โดยเปิดบริการแล้ว 45 สาขา ทั้งหมดอยู่ในเวียงจันทน์ อย่างไรก็ตามเตรียมแผนขยายสาขาในสิ้นปี 2024 จำนวน 130 สาขา เช่นในสะหวันนะเขต 24 สาขา หลวงพระบาง 10 สาขา วังเวียง 5 สาขา เป็นต้น โดยตั้งเป้าขยายเป็น 2,000 สาขาภายใน 5 ปีจุดเด่นของบริษัทคือการทำราคาสินค้าได้ต่ำกว่าคู่แข่งหลากหลาย จากการบริหารจัดการต่างๆ และบริการ โดยมีพนักงานกว่า 660 คน บริษัทยังได้เข้าเทกโอเวอร์ J Mart ซึ่งเป็นโลคัลแบรนด์ที่แข็งแกร่งที่มีจำนวนกว่า 10 สาขา โดยมีพนักงาน 480 คนKOKKOK Mart ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย ที่มีความสนใจขยายช่องทางจัดจำหน่ายมาสู่ตลาดลาว โดยขณะนี้บริษัทได้นำแบรนด์อาหารที่มีศักยภาพจำนวนมากของไทยเตรียมเข้ามาเปิดสาขาในลาว โดยบริษัทพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการเข้าลงทุนและสิทธิพิเศษทางภาษีอากรต่างๆขณะนี้ได้เจรจากับแบรนด์ร้านอาหารต่างๆ เช่น AKA, On the Table, เขียง, Coffee Club, ลาวญวน เป็นต้น KOKKOK Mart ตั้งเป้านำอาหารอร่อยจากทั่วโลกมาอยู่ที่นี่ ภายใต้รีเทลที่อิ่มอร่อย ครบจบในที่เดียวสำหรับประภาวดี กุวสาร นับเป็นหญิงไทยที่มีประสบการณ์ด้านรีเทลกว่า 23 ปี และเข้ามาเซตอัพเปิดธุรกิจต่างๆ ในลาวได้ประมาณ 8 ปี ด้วยมุมมองแม้เป็น Expat แต่เข้าใจวัฒนธรรมและความต้องการของลูกค้า เข้าใจจุดอ่อนจุดแข็ง การเข้าถึงพนักงาน Challenge หาอะไรใหม่ๆ“บริษัทมีโปรแกรมการฝึกอบรมที่ดีที่สุดและสร้างโอกาสในเส้นทางอาชีพให้พนักงาน มอบบริการที่ดีที่สุดด้วยความประหลาดใจให้กับลูกค้า ใช้เทคโนโลยีและระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจ นี่คือองค์ประกอบของความสำเร็จ”ประภาวดีกล่าวถึงการทำงานในต่างประเทศว่า การปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญ องค์ประกอบมาจากทั้งองค์กร พนักงาน พันธมิตร และลูกค้า ตลอดจนการมีส่วนร่วมกับชุมชน กับ Partner ต่างๆ ธุรกิจค้าปลีกต้องลงรายละเอียดมาก แม้อาจจะต้องใช้เวลามาก แต่ก็ต้องก้าวให้ทัน การที่ประสบความสำเร็จทุกวันนี้ ไม่ได้มาจากตัวคนคนเดียว แต่มีทีม Support ที่ดี“ยิ่งไปทำงานในต่างประเทศ ยิ่งต้องศึกษาวางแผนต่างๆ ให้รอบคอบ โอกาสของคนไปทำงานต่างประเทศมีสูงมาก แต่ต้องฝึกปรือตัวเองตลอดเวลา ขอให้กล้าและมุ่งมั่น เชื่อว่าโอกาสอยู่ไม่ไกล”