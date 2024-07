“แอมเวย์” ผนึก LINE ขยายโซเชียล เปิดโซลูชันใหม่ ‘LON’ ช้อปปิ้งง่าย

ผู้จัดการรายวัน 360 - แอมเวย์ประเทศไทย เปิดตัวแอปพลิเคชัน LINE พัฒนาฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ทั้งการช้อปปิ้งตามไลฟ์สไตล์ วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ และการทำธุรกิจอย่างครบวงจร ครอบคลุมผู้ใช้งานทั้งลูกค้า สมาชิก และนักธุรกิจแอมเวย์แอมเวย์มีการพัฒนา Digital Ecosystem อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสะดวก มั่นใจ และปลอดภัยสูงสุด ที่ผ่านมาได้วางแผนระยะยาวด้วยการวางงบประมาณ 1,000 ล้านบาท สร้างระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นการมอบประสบการณ์การทำธุรกิจและการช้อปปิ้งออนไลน์ที่สะดวก ปลอดภัย และครบครัน ให้กับนักธุรกิจแอมเวย์ สมาชิก และลูกค้าทั่วประเทศ โดยเฉพาะบนแพลตฟอร์ม LINE ที่มีผู้ใช้งานกว่า 56 ล้านคน ซึ่งนับเป็นโครงสร้างพื้นฐานชีวิตในยุคดิจิทัล (Life Infrastructure) ของคนไทยล่าสุด แอมเวย์ ยกระดับการมอบประสบการณ์การสื่อสารและช้อปปิ้งที่สะดวก ปลอดภัย ครบครัน ไปอีกขั้น ได้ร่วมมือกับ LINE ประเทศไทย อัปเกรดศักยภาพช่องทางการสื่อสารและช้อปปิ้งผ่านบัญชี Amway Thailand Official Accountเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานอย่างครบวงจรในการทำธุรกรรมการใช้จ่ายบนแอปฯ ด้วยระบบการจ่ายเงินผ่านเกตเวย์ที่มีความปลอดภัยสูง พร้อมเปิดใช้งานโซลูชันใหม่ LINE Official Notification หรือ LON ระบบการแจ้งเตือนผ่าน Amway Thailand Official Account อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ใหม่ที่เพิ่งสมัครเป็นนักธุรกิจ/สมาชิกแอมเวย์ ในการลงทะเบียนรับบริการต่างๆ จากแอมเวย์ได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ และแจ้งเตือนสถานะการต่ออายุสมาชิกให้อย่างครบครัน ยกระดับการสื่อสารข้อมูลสำคัญสู่สมาชิกให้ทันสมัย ปลอดภัย ไร้ข้อกังวลเรื่องมิจฉาชีพผ่านข้อความ SMSโดยผู้ใช้งาน LINE ของแอมเวย์ สามารถสังเกตไอคอน ‘โล่สีเขียว’ ที่ได้การรับรองสำหรับบัญชีของ แอมเวย์ประเทศไทย อย่างเป็นทางการ และยังสามารถค้นหาบัญชีของแอมเวย์ได้ง่ายดายยิ่งขึ้น พร้อมสนุกไปกับฟีเจอร์ที่หลากหลาย เพื่อเสริมประสบการณ์การใช้งาน LINE อย่างเหนือระดับ เช่น1. ‘A Buddy’ ผู้ช่วยส่วนตัวที่ช่วยหาข้อมูลต่างๆ ได้แม่นยำ รวดเร็ว พร้อมช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง2. ‘Health Hub’ ศูนย์รวมข้อมูลด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ดีเฉพาะบุคคล เช่น โปรแกรมบันทึกค่าสุขภาพและการประเมินด้านสุขภาพเฉพาะบุคคล เพื่อค้นหาไลฟ์สไตล์ในแบบที่เป็นคุณ โปรแกรมบริหารสุขภาพ การออกกำลังกายรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน โปรแกรมคำนวนแคลอรีและการจัดสรรโภชนาการในทุกมื้ออาหารพร้อมการสร้างชุมชนสุขภาพ เพื่อให้เพื่อนในคอมมิวนิตีได้มีส่วนร่วมสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆ กัน3. ‘Amway x LINE Seamless Shopping Experience’ สั่งซื้อสินค้าแอมเวย์บน LINE OA ได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งยังมั่นใจได้ในทุกการใช้จ่ายผ่านเกตเวย์ที่มีความปลอดภัยสูง รองรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต โอนผ่านบัญชีธนาคาร แอปพลิเคชันธนาคาร เว็ปไซต์ธนาคาร เป็นต้น4. ‘Promotion’ อัปเดตโปรโมชันประจำเดือนให้ได้ทราบ เพื่อการวางแผนช้อปปิ้งได้อย่างโดนใจ5. ร่วมด้วยฟีเจอร์ ‘เช็กยอดธุรกิจ’ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักธุรกิจแอมเวย์สามารถทำธุรกิจได้ทุกที่ ทุกเวลานายทศพร นิษฐานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “LINE @AmwayThailand ถือเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้คอมมิวนิตีของผู้สนใจมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดีกับแอมเวย์ ทั้งผู้ใช้งานลูกค้า สมาชิก และนักธุรกิจแอมเวย์จะได้รับประสบการณ์ที่สะดวกสบาย ด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลายมาพร้อมระบบปฏิบัติการที่มีความเสถียร ทำให้ LINE @AmwayThailand มีส่วนช่วยให้นักธุรกิจของเราเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ และสั่งซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย สามารถใช้เป็นเครื่องมือทำธุรกิจได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมถึงลูกค้าและสมาชิกของแอมเวย์ทั่วประเทศจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและการช้อปปิ้ง พร้อมเพลิดเพลินกับลูกเล่นต่างๆ ที่สอดแทรกเข้าไปในทุกฟีเจอร์บนแอปฯ โดยแอมเวย์ต้องการให้การดูแลสุขภาพและสุขภาวะที่ดีเป็นเรื่องใกล้ตัวและทำได้ง่าย อีกทั้ง เรามองเห็นศักยภาพของ LINE ที่มีอัตราผู้ใช้งานในไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงผู้บริโภคทุกระดับทั่วประเทศ และแอมเวย์ก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกความต้องการด้านสุขภาพของผู้บริโภคชาวไทย เหมือนมี Health Expert ที่คอยดูแลสุขภาพของทุกคนโดยเฉพาะ”“ด้วยประสิทธิภาพของเครื่องมืออันหลากหลายบนแพลตฟอร์ม LINE ทั้งในส่วน LINE Official Account บัญชีทางการสำหรับภาคธุรกิจ ที่ Amway Thailand ได้นำมาใช้ในการสื่อสาร ทำการตลาดกับลูกค้าได้อย่างครบครัน รวมไปถึงโซลูชันใหม่อย่าง LINE Official Notification หรือ LON ระบบแจ้งเตือนข้อมูลสำคัญให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว สะดวกและปลอดภัย ที่ทาง Amway Thailand ได้มีการเปิดใช้งานในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับประสบการณ์การสื่อสารและการช้อปปิ้งบนโลกดิจิทัลของ Amway Thailand ไปอีกขั้น ตอกย้ำถึงบทบาทของ LINE ในการเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลอันทรงพลังสำหรับตลาดไทย พรั่งพร้อมด้วยเทคโนโลยีมากมาย ที่จะช่วยผลักดันให้ภาคธุรกิจสามารถเติบโตในยุคดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพและยั่งยืน” นางสาวศรีสุภาคย์ อารีวณิชกุล ผู้อำนวยการธุรกิจองค์กร LINE ประเทศไทย กล่าว