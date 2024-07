Plan B Eleven ในฐานะ Sport Marketing Agency งานโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์ ปารีส 2024 ‘เฟส 2’ เผย 4’O ตอบโจทย์คอนเซ็ปต์ “ที่สุดของที่สุด”

หลังการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดงานแถลงข่าว เปิด ปารีส 2024 ในไทยอย่างเป็นทางการจับมือพันธมิตรถ่ายทอดสดครั้งประวัติศาสตร์ที่จัดช่องสัญญานออกอากาศให้คนดูมากสุดเท่าที่ไทยเคยทำมา ถึง 21 ช่องสัญญานส่งตรงจากปารีส ประเดิมแผนสื่อสารฯจาก แพลน บี อีเลฟเว่น (Plan B Eleven) ผู้ดูแลงานออกแบบการสื่อสารทางการตลาดฯให้ ใน เฟส 2 : “ที่สุดของนักกีฬา” ภายใต้แนวคิดหลัก ความเป็น “ที่สุดของที่สุด” ทั้ง 5 เฟส วางโครงสร้างแผนงานฯสอดคล้องกับช่วงเวลาไฮไลท์ของการแข่งขันได้แก่เฟสที่ 1: “ที่สุดของมหกรรมกีฬา" 17 เม.ย.- 4 พ.ค.2567เฟสที่ 2: “ที่สุดของนักกีฬา” 5 พ.ค. - 25 ก.ค. 2567เฟสที่ 3: “ที่สุดของการแข่งขัน" 26 ก.ค. - 11 ส.ค. 2567เฟสที่ 4: “ที่สุดของการประสบความสําเร็จ” 11 - 27 ส.ค. 2567เฟสที่ 5: “ที่สุดของยอดมนุษย์” 27 ส.ค. – 8 ก.ย. 2567บริษัท แพลน บี อีเลฟเว่น จำกัด (บริษัทในเครือของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)) โดยนายปุญญพัฒน์ ฉายินทุ ผจก.ฝ่ายสร้างสรรค์กลุ่มบริษัทแพลน บี อีเลฟเว่น ผู้สร้างสรรค์กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Communication) ต่อเนื่องมาถึง เฟสที่ 2 ภายใต้ชื่อ “ที่สุดของนักกีฬา” กับการพลิกโฉม เปิดตัวภาพนักกีฬาทีมชาติไทย ภายใต้ลุคและคอนเซปต์ใหม่ จึงให้ข้อมูลเชิงลึก ถึงกลยุทธ์และแผนสื่อสารทางการตลาดในภาพรวมทั้งหมดให้ทราบว่า นอกจากบทบาทที่มากกว่าการบริหารสื่อนอกบ้าน OOH บริษัทยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการวางแผนทำการตลาดในวงการกีฬาไทยในฐานะ Sport Marketing Agency เจ้าใหญ่ของประเทศไทย ความเคลื่อนไหวที่เด่นชัดของบริษัท ได้แก่ การทำการตลาดและดูแลสิทธิประโยชน์ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ทั้งในส่วนของทีมชาติและไทยลีก รวมถึงการพลิกโฉมวงการมวยในระดับประเทศและระดับสากล โดยการรีโนเวทเวทีมวยราชดำเนินซึ่งเป็นเวทีมวยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ให้เป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวและคนรุ่นใหม่ต้องมาเช็คอิน นอกจากนี้ ยังได้สร้างรายการมวยสามยกรูปแบบใหม่ในชื่อ “Rajadamnern World Series” (RWS) ยิ่งไปกว่านั้น แพลน บี อีเลฟเว่น ยังดูแลส่วนการประชาสัมพันธ์และสิทธิประโยชน์ของแบรนด์ที่สนับสนุนการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์ในประเทศไทย นับตั้งแต่โตเกียว 2020 จนถึง ปารีส 2024“แพลน บี มีความชำนาญในการทำตลาดผ่าน Sports Marketing มาอย่างยาวนานครับ และเราทุกคนต่างทราบดีว่าในโลกแห่งกีฬาไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่ามหกรรมกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์ เมื่อคอนเทนต์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกมาอยู่ในการดูแลของ แพลน บี เรามั่นใจว่าจะสร้างประสบการณ์ใหม่ในการโปรโมทการแข่งขันผ่านสื่อหลากหลายประเภท ด้วยกลยุทธ์ที่แตกต่างและยิ่งใหญ่กว่าที่เคยมีมา เราตั้งเป้าหมายที่จะสร้างประวัติศาสตร์การชมโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์ในประเทศไทยให้เป็นที่น่าจดจำร่วมกับผู้ชมทั่วโลกกว่า 10,000 ล้านคน ที่จะได้สัมผัสประสบการณ์นี้ไปพร้อมกัน” โดยปุญญพัฒน์ขยายความต่อถึงกลยุทธ์หลัก ใช้ 4’O Marketing เข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์คนดูว่าแกนหลักสำคัญในการสร้างสรรค์กลยุทธ์ครั้งนี้ คือ แนวคิดว่าโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้เป็น “ที่สุดของที่สุด” หรือ “The Greastest Olympic Games Ever” และเป็นมากกว่ากีฬา โดยใช้แนวคิด “Sports And More Than Sports” ในการพัฒนาแนวทางการสื่อสารที่ต่อยอดจากจุดนี้ เพื่อให้ทุกคนสนใจโอลิมปิกเกมส์ผ่านมิติของงานดีไซน์ รวมถึงมิติอื่นๆ ทั้งด้านสังคม การเมือง และไลฟ์สไตล์ ทำให้ไม่ว่าคุณจะสนใจกีฬาอยู่แล้วหรือไม่เคยดูมาก่อน ทุกคนจะสามารถสัมผัสประสบการณ์ของโอลิมปิกเกมส์ได้ในรูปแบบที่สนใจ ผ่านสื่อและพาร์ทเนอร์ที่ครอบคลุมและครบถ้วน และที่สำคัญคือการนำเสนอคอนเทนต์ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับความสนใจของทุกคน ด้วยกลยุทธ์ 4’O Marketing ซิงค์ Online On-ground On-air เชื่อม Asset หลัก ‘OOH’ ทั่วประเทศ สปริงบอร์ดคอนเทนท์โอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์ ปารีส 2024 เอนเกจคนดูทุกเจนเนอเรชั่นได้ ”มีส่วนร่วม” มุ่งผลักดันการชมและเชียร์ และต่อยอดเนื้อหาเข้าสู่ทุกไลฟ์สไตล์ โดยเน้นการสร้าง การรับรู้ (Awareness) และการจดจำ (Reminder) ความเป็นโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์ให้เข้าสู่การรับรู้ของคนไทยในแง่มุมที่แตกต่างกันตลอดเวลาจนเกิดเป็น Engagement ที่คนดูจะซึมซับบรรยากาศได้อย่างไม่ทันรู้ตัว เริ่มจากOOH หรือ สื่อโฆษณานอกบ้านจะเป็นพื้นที่เริ่มต้น Kick-off ความยิ่งใหญ่ของโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์ ภาพความยิ่งใหญ่ของคอนเซปต์การแข่งขัน สนามแข่งขันที่มีพื้นหลังเป็นเมืองปารีส รวมถึงภาพของทีมนักกีฬาไทยจะเปิดตัวพร้อมกันบนจอทั่วประเทศ เพื่อเข้าถึงคนดูผ่านสื่อนอกบ้านในครั้งนี้ โดยนำเสนอคอนเทนต์หลายหลายรูปแบบ ได้แก่● การ “นำเสนอภาพนักกีฬาในรูปแบบใหม่” ที่ผสมผสานความเป็นแฟชั่นมากยิ่งขึ้นในช่วงการโปรโมท ตั้งแต่ในเฟส 2 เป็นต้นไป เพื่อ Capture Attention ของทุกคน ไม่เพียงแค่แฟนกีฬา เพื่อตอบโจทย์การเข้าถึงกลุ่มคนหมู่มากยิ่งขึ้นและหลากหลายกลุ่มเพิ่มขึ้น● การรายงานผลการแข่งขัน, Breaking News และตารางการรับชมแมตช์ที่น่าสนใจแบบทันท่วงที รวมทั้งการร่วมแสดงความยินดีกับเหล่าฮีโร่นักกีฬาบนจอ OOH แบบ Real Time ซึ่งเหล่านี้เป็นเทคโนโลยีพิเศษของจอแพลน บี ที่เรียกว่า “Fast Ads” OOH● “การถ่ายทอดแมตช์กีฬามันส์ในโอลิมปิกขึ้นบน OOH” รวมถึงแมตช์สำคัญอย่างแมตช์ชิงเหรียญทองในประเภทที่คนไทยตั้งตารอ บนจอต่างๆ ทั่วประเทศไทยกว่า 150 จอ รวมไปถึงจอ Signature ของแพลนบีอย่างจอ Panoramix Screen @ CentralWorld ซึ่งเป็นจอ Digital Interactive ที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาดกว่า 3,400 ตารางเมตร ทอดยาวตลอดแนวอาคารเหนือศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ เพื่อให้แฟนกีฬาชาวไทยได้เชียร์ไปด้วยกันทั่วทั้งถนนและบนอาคาร เพื่อสัมผัสอารมณ์ความรู้สึกยิ่งใหญ่ได้อย่างสมจริงOnline● เรามี StadiumTH แพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นภายใต้คอนเซปต์ “HOME OF THAI TEAM” เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับรวบรวมทุกเรื่องราวของนักกีฬาไทย ให้แฟนๆ ได้ติดตามและร่วมสนับสนุนความฝันและความพยายามของพวกเขาในโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้ เราจะเปลี่ยนแปลงบทบาทเป็น “HOME OF THE OLYMPICS” เพื่อเป็นศูนย์รวมทุกข้อมูลข่าวสารที่ผู้ชมกีฬาอยากรู้และควรรู้เกี่ยวกับโอลิมปิกเกมส์ ปารีส 2024 ทั้งเรื่องในสนามแข่งขันและนอกสนามแข่งขัน Fun Fact ต่างๆ ตั้งแต่ก่อนการแข่งขัน จนถึงบรรยากาศสดระหว่างการแข่งขัน ซึ่งทางทีม Stadiumth จะส่งตรงจากปารีสสู่จอทุกคน นอกจากนี้ เรายังร่วมมือกับพาร์ทเนอร์อย่าง The Standard Sport สำนักข่าวออนไลน์อันดับต้นของประเทศ เพื่อผนึกกำลังในการนำเสนอข่าวและคอนเทนต์ผลการแข่งขันอย่างครอบคลุมและทันเหตุการณ์ ให้แฟนกีฬาได้ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของโอลิมปิกเกมส์ ปารีส 2024 อย่างใกล้ชิด● เพื่อแสดงความเป็น “Sports And More Than Sports” ในโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้ให้ครบถ้วนและน่าตื่นเต้นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เราพลิกโฉมนักกีฬาทีมชาติไทยด้วย “Fashion Set” และบทสัมภาษณ์สุดพิเศษจากแฟชั่นแมกกาซีนแถวหน้าของโลกในเวอร์ชันไทย เช่น ELLE, Harper’s Bazaar และ Vogue เป็นต้น● นอกจากนี้ ยังปล่อยแคมเปญ #โอลิมปิกแบบใดห์ ซึ่งเป็นแคมเปญที่เชื่อมโยง O2O (Out of Home to Online) โดยเป็นหนึ่งในมูฟเมนต์สนุกๆ ที่เชิญเหล่า KOL, Influencer และพาร์ทเนอร์เพจทุกคนร่วมกันแชร์โมเมนต์และความหมายใหม่ๆ ของคำว่า “โอลิมปิก” ที่อาจไม่เคยรู้สึกมาก่อนOn-Air● ในเฟสก่อนการแข่งขันนี้ เราได้นำนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าไปสู่พื้นที่การโปรโมทในเชิงไลฟ์สไตล์มากขึ้นผ่านรายการข่าวและวาไรตี้เพื่อจับกลุ่มผู้ชมที่ดูทีวี และในช่วงถ่ายทอดสดการแข่งขันโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์จะออกอากาศผ่านฟรีทีวีทั้ง 4 ช่อง ได้แก่ T Sports 7, 9 MCOT HD, CH7 HD และ PPTV HD 36 โดยคัดเลือกรายการและการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจออกออกอกาศ เพื่อไม่ให้ผู้ชมพลาดการแข่งขัน นอกจากนี้ ยังมีการร่วมมือครั้งแรกระหว่าง AIS และ TRUE ในการถ่ายทอดสดให้คนไทยได้รับชมผ่านทั้ง 21 ช่องสัญญาณ เรียกได้ว่าไม่พลาดแม้แต่แมตช์เดียว● สถิตินึงที่น่าสนใจของโอลิมปิกเกมส์โตเกียว 2020 ที่ผ่านมา คือจำนวนผู้รับชมไม่นับซ้ำที่สูงที่สุดกว่า 3,000 ล้านคน บนช่องถ่ายทอดทั่วโลก และ 28,000 ล้านวิว บนแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งในประเทศไทยตอนนั้นมีพันธมิตรในการถ่ายทอดสดถึง 6 สถานี เรตติ้งของทุกช่องเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดมากกว่า 100% และมีคนรับชมผ่าน AIS PLAY มากกว่า 187 ล้านวิว เป็นครั้งแรกที่ทุกคนได้รับชม 12 ช่องสัญญาณพร้อมกันทุกฟีดของโอลิมปิกโตเกียวในประเทศไทย สำหรับการถ่ายทอดโอลิมปิกเกมส์ ปารีส 2024 ในครั้งนี้ จำนวนช่องสัญญาณที่เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ถึง 21 ช่อง จึงคาดว่าเรตติ้งจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดไม่แพ้กันOn-Ground● เริ่มต้นด้วยการจัดแถลงข่าวเปิดตัวโอลิมปิกเกมส์ ปารีส 2024 ที่สยามพารากอนในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ถ่ายทอด และนักกีฬาทีมชาติไทย● ต่อเนื่องด้วยการเนรมิตสามย่านมิตรทาวน์ให้กลาย ‘Olympic Park @ Samyan Mitrtown’ ในช่วงปลายกรกฎาคม โดยนำบรรยากาศของปารีสที่เต็มไปด้วยสีสันของโอลิมปิกเกมส์มาตั้งไว้ใจกลางกรุงเทพฯ เปิดพื้นที่ให้ชาวไทยได้ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทยในศึกครั้งนี้ ภายในงานจะมีนิทรรศการขนาดย่อมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับนักกีฬาทีมชาติไทย และมีกิจกรรมจากแบรนด์ผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมกับแบรนด์อย่างสร้างสรรค์● สุดท้ายคือการจัดงาน ‘Welcome Back’ ต้อนรับนักกีฬากลับบ้าน ที่จะจัดขึ้น ณ สยามพารากอน ในช่วงเดือน สิงหาคมนี้ เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จและความพยายามของนักกีฬาไทยในโอลิมปิกเกมส์และพาราลิมปิกเกมส์ ปารีส 2024ทั้งนี้ แพลน บี ยังมีแพลตฟอร์ม Stadium TH ที่จะกระจายข่าวสารเกี่ยวกับนักกีฬาไทยผ่านทางโซเชียลมีเดีย ทั้งใน Facebook, Instagram, X, และ TikTok เติมเต็มให้ทุกคนสามารถเข้าไปติดตามอัพเดทสถานการณ์ รายงานผลการแข่งขันและข่าวต่างๆแบบทันท่วงที จึงคาดว่ากลยุทธ์ 4’O บวกกับงานวางแผนสื่อสารการตลาดเชิงสร้างสรรที่ปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัย เทรนด์ ความต้องการของคนดู และผู้สนับสนุนที่ร่วมงานกับเราที่จะสามารถตอบโจทย์และผลักดันให้เกิดความสำเร็จตามเป้าที่วางไว้อย่างแน่นอน