“ดิจิเซน” คว้าสิทธิ์ 2 นิตยสารแฟชั่นอเมริกัน “Harper's BAZAAR-Esquire”

ผู้จัดการรายวัน 360 - บริษัท ดิจิเซน จำกัด ผู้ถือลิขสิทธิ์แมกกาซีนชั้นนำในประเทศไทย และผู้นำด้านการพัฒนาและบริหารจัดการดิจิทัลแพลตฟอร์ม, คอนเทนต์ และอินฟลูเอนเซอร์ เอ็กซ์เปิร์ด ดีเดย์ประกาศถือครองลิขสิทธิ์ Harper’s Bazaar และ Esquire 2 นิตยสารแฟชั่นยักษ์ใหญ่จากอเมริกาในประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ เดินหน้าลุยตลาดสื่อจัดเต็มคอนเทนต์ทุกแพลตฟอร์ม ภายใต้คอนเซปต์ Content is a King พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ผู้อ่านชาวไทย ด้วยเนื้อหาหลากหลายทันสมัย ตอบโจทย์ผู้อ่านยุคใหม่ทุกไลฟ์สไตล์ในทุกมิตินายอาลี ซีอานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิเซน จำกัด เปิดเผยว่า “บริษัท ดิจิเซน จำกัด ประกาศถือครองลิขสิทธิ์ Harper's BAZAAR และ Esquire 2 นิตยสารแฟชั่นยักษ์ใหญ่จากอเมริกาในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ซึ่ง Harper's BAZAAR เป็นนิตยสารเบอร์ 1 ของโลก ที่ถูกตีพิมพ์มากกว่า 30 ประเทศ และมีอายุยาวนานถึง 157 ปี โฟกัสทาร์เก็ตกลุ่มผู้หญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป และ Well Established เช่น นักธุรกิจ และผู้บริหารที่รู้จัก เข้าใจแฟชั่นเป็นอย่างดี และมีสไตล์ไฮเอนด์แฟชั่น และหากพูดถึง The Most Famous Fashion Male Magazine ก็ต้องเป็น Esquire ซึ่งเป็นนิตยสารผู้ชายชั้นนำที่ติด Top ของโลก เจาะกลุ่มผู้ชายที่ประสบความสำเร็จที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง ซึ่งทั้งสองเล่มเป็นถือว่าเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งมาก และมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในประเทศไทยอีกหนึ่งความแข็งแกร่งของแมกกาซีน 2 เล่มนี้คือการทำงานที่เป็นเน็ตเวิร์ก ทุกประเทศสามารถร่วมกันทำแคมเปญและแชร์คอนเทนต์ที่น่าสนใจให้กันและกันได้ โดยทุกคนจะต้องทำงานภายใต้ International Standard เดียวกันทั้งหมด ถึงจะทำให้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันได้อย่างสมดุล ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านคนไทยได้เสพคอนเทนต์และมูฟเมนต์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกแบบเรียลไทม์ โดยทุกคนจะได้พบกับ Harper's BAZAAR ในฉบับเดือนเมษายน 2567 และ Esquire ในฉบับเดือนกันยายน 2567 เป็นต้นไป ภายใต้การบริหารจัดการของดิจิเซน นับเป็นความท้าทายครั้งใหม่ที่น่าตื่นเต้นแม้ว่าในประเทศไทยจะมีนิตยสารหัวนอกมากมาย แต่ทุกเล่มก็จะมีคาแรกเตอร์และกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนของตัวเอง รวมทั้งเรามองว่านิตยสารเป็นแบรนด์ๆ หนึ่งที่มีดีเอ็นเอและสไตล์ของตัวเอง รวมทั้งที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนผ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์สู่สื่อดิจิทัลอย่างชัดเจน ดังนั้นหัวใจที่สำคัญที่สุดคือ Content is the King คอนเทนต์ที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งเป็นจุดแข็งที่สำคัญของเราการถือครองลิขสิทธิ์นิตยสารหัวนอกชื่อดังครั้งนี้เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทยให้โตขึ้น รวมถึงแสดงศักยภาพของคนไทย เพราะใช้นางแบบไทยที่มีชื่อเสียงในระดับอินเตอร์ ช่างภาพและสไตลิสต์คนไทยทั้งหมด ซึ่งมีฝีมือไม่เป็นรองใคร แสดงให้เห็นวิสัยทัศน์และมุมมองด้านแฟชั่นที่อยู่ในระดับแถวหน้าเทียบเท่านานาประเทศนางสาวแพม เทียน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายดิจิทัล บริษัท ดิจิเซน จำกัด กล่าวเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการเข้าถึงผู้อ่านรุ่นต่อไปว่า “ในขณะที่เราเริ่มต้นยุคใหม่ของ Harper's BAZAAR และ Esquire เรามุ่งเน้นที่จะส่งต่อเนื้อหาให้โดนใจผู้ชมชาวไทยยุคใหม่ เราทุ่มเทในการนำเสนอข่าวแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์บนแพลตฟอร์มที่ผู้อ่านใช้เวลาส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ติ๊กต็อก เอ็กซ์ (ทวิตเตอร์) อินสตาแกรม เพื่อให้มั่นใจว่าคอนเทนต์จะตรงไปถึงผู้อ่าน ขณะเดียวกันก็นำเสนอข่าวเชิงลึกและมีคุณภาพที่ผู้อ่านของเราคาดหวังต่อไป”ทั้งนี้ นิตยสาร Harper's BAZAARราคา 120 บาท และ Esquire ราคา 120 บาทสำหรับบริษัท ดิจิเซน จำกัด ผู้ถือลิขสิทธิ์แมกกาซีนชั้นนำในประเทศไทย และผู้นำด้านการพัฒนาและบริหารจัดการดิจิทัลแพลตฟอร์ม, คอนเทนต์ และอินฟลูเอนเซอร์ เอ็กซ์เปิร์ด ผลงานของบริษัทคือการคว้าลิขสิทธิ์ Harper’s Bazaar และ Esquire ที่กำลังจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการผสมผสานสื่อแบบดั้งเดิมเข้ากับแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อ่านที่หลากหลายHarper's BAZAAR นิตยสารที่มีประวัติยาวนานถึง 157 ปี เป็นผู้นำในด้านแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ เป็นที่รู้จักในด้านความมุ่งมั่นที่จะสื่อสารเนื้อหาทีมีคุณภาพ และมีสไตล์ของการเป็นผู้กำหนดเทรนด์ส่วนEsquire ผู้นำด้านแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ของผู้ชาย ที่ดึงดูดผู้อ่านมาเป็นเวลา 90 ปี ด้วยการผสมผสานเนื้อหาอันชาญฉลาด, อารมณ์ขัน และสไตล์ที่สมบูรณ์แบบอันเป็นเอกลักษณ์