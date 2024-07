ทรู คอร์ป มอบซิมทรู GO Travel ให้กับคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ หนุนการสื่อสาร ทัพนักกีฬาไทย เชื่อมโยงกำลังใจ ตะลุยศึกโอลิมปิก 2024 แดนปารีส พร้อมชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทัพไทย สู้สุดทุกสนาม!เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายธนา ไชยประสิทธิ์ รองประธาน และเหรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นผู้แทนคณะนักกีฬาทีมชาติไทย รับมอบ "ซิมทรู GO Travel" จาก ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นางสุกัณณี เลิศสุขวิบูลย์ หัวหน้าสายงานธุรกิจระหว่างประเทศและอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารแก่นักกีฬาไทย โค้ช เจ้าหน้าที่ ชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ปารีส 2024 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2567นางสุกัณณี เลิศสุขวิบูลย์ หัวหน้าสายงานธุรกิจระหว่างประเทศและอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะผู้สนับสนุนหลักด้านการสื่อสารอย่างเป็นทางการศึกโอลิมปิก และพาราลิมปิกเกมส์ 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ร่วมส่งกำลังใจด้วยการมอบ “ซิมทรู GO Travel” แก่นักกีฬาไทย โค้ช เจ้าหน้าที่ทุกคน ให้โทรออก รับสาย ส่งข้อความ และใช้ดาต้าโรมมิ่ง 5G ได้ไม่จำกัด ด้วยเน็ตที่มีความเร็วสูงสุด เพื่อติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงทุกความรู้สึกกับครอบครัวที่ไทยได้ตลอดเวลา พร้อมขอเป็นสื่อกลางเชิญชวนคนไทยร่วมเชียร์สุดใจไปด้วยกันให้นักกีฬาทีมชาติไทยคว้าชัยครั้งนี้ด้วยการร่วมเชียร์และติดแฮชแท็ก #สู้สุดทุกสนาม #คนไทยหัวใจนักสู้ ส่งกำลังใจบนโซเชียลมีเดียทุกช่องทางตลอดการแข่งขัน เพื่อคว้าชัยชนะมามอบแด่ประเทศชาติและคนไทยทุกคน”นอกจากนี้ ทรู ยังเอาใจให้ลูกค้าชาวไทยสนุก สะดวกสบาย ทุกการ ไปกับ แพ็กเกจเน็ตต่างประเทศจาก GO Travel ที่ให้เชียร์ได้สุดตลอดศึกโอลิมปิก-พาราลิมปิกเกมส์ และท่องเที่ยวทั่วโลกได้สุด ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมจัดเต็มพิเศษสำหรับลูกค้าทรู (รายเดือนและเติมเงิน) ที่สมัครแพ็กเกจเน็ตต่างประเทศ GO Travel (ทุกทวีปทั่วโลก) ราคา 899 บาทขึ้นไป รับฟรี! เน็ตโรมมิ่งเพิ่ม 3GB (สำหรับประเทศฝรั่งเศสเท่านั้น) โดยลูกค้าทรูรายเดือนกดรับสิทธิ์ *118*315# โทรออก ลูกค้าทรูเติมเงินกดรับสิทธิ์ *118*316# โทรออก เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2567 พร้อมรับฟรี ประกันการเดินทางให้เที่ยวสนุกตลอดทริป และสิทธิพิเศษอีกมากมาย เพียงแค่นี้ก็สามารถเชียร์ทัพไทยแบบติดขอบสนาม และเชื่อมโยงทุกความรู้สึกกับครอบครัวแบบไร้พรมแดนอีกทั้ง สามารถติดตามความเคลื่อนไหว ทัพนักกีฬาไทยลุยศึกโอลิมปิก-พาราลิมปิกเกมส์ ปารีส 2024 ได้ทาง Facebook : https://web.facebook.com/TrueMoveH/#สู้สุดทุกสนาม #คนไทยหัวใจนักสู้