“พาณิชย์”เปิดให้บริการระบบ e-Foreign Business ปลาย ก.ค.นี้ อำนวยความสะดวกนักลงทุนชาติ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมเตรียมเปิดให้บริการยื่นคำขอรับใบอนุญาต หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และงานทางทะเบียนอื่น ๆ ภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ผ่านระบบออนไลน์ หรือ e-Foreign Business ปลายเดือน ก.ค.2567 เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักลงทุนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยผู้ประกอบการหรือนักลงทุนชาวต่างชาติสามารถยื่นคำขอผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เต็มรูปแบบ ครอบคลุมทุกกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขออนุญาต (end-to-end) ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นคำขอรับใบอนุญาต หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) การออกใบอนุญาต หนังสือรับรองแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Foreign Business License/e-Foreign Certificate) ผ่านช่องทางออนไลน์ และผู้รับบริการสามารถดาวน์โหลดใบอนุญาต หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันทีโดยขณะนี้ ระบบ e-Foreign Business อยู่ระหว่างการทดสอบระบบให้มีความสมบูรณ์และมีความเสถียรมากที่สุด เพื่อให้นักลงทุนชาวต่างชาติใช้บริการผ่านออนไลน์ด้วยความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัย ทั้งในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลนิติบุคคล สามารถกรอกข้อมูลได้ง่าย ครบ จบในขั้นตอนเดียว ตลอดจนการปรับปรุงกฎระเบียบให้รองรับการดำเนินงานดังกล่าว ซึ่งการทดสอบระบบเป็นไปด้วยดี มั่นใจว่าระบบ e-Foreign Business จะช่วยให้นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้รับความสะดวกในการขอรับอนุญาตมากขึ้น ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และลดเวลาติดต่อกับภาครัฐ เป็นการยกระดับการลงทุน และช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย (Ease of Doing Business) อีกด้วย“กรมพร้อมเปิดให้บริการระบบ e-Foreign Business แก่ผู้ประกอบธุรกิจและนักลงทุนชาวต่างชาติ ช่วงปลายเดือน ก.ค.2567 ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการลงทุนของต่างชาติที่ถูกกฎหมาย และเพื่อให้ชาวต่างชาติปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างถูกต้อง และคาดว่าเมื่อเปิดให้บริการระบบ e-Foreign Business แล้ว ผู้ประกอบการ นักลงทุนต่างชาติจะใช้บริการผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น และลดปริมาณการใช้บริการรูปแบบเดิมที่ใช้อยู่ หรือการ Walk in ลดน้อยลง”ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและนักลงทุนชาวต่างชาติสามารถใช้บริการระบบ e-Foreign Business ผ่านทาง www.dbd.go.th โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 4420, 0 2547 4425 และ 0 2547 4426 e-Mail: foreign@dbd.go.th สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570 และ www.dbd.go.thปี 2566 ที่ผ่านมา มีนักลงทุนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 จำนวน 667 ราย เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 127,532 ล้านบาท โดยนักลงทุนต่างชาติ 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1.ญี่ปุ่น 137 ราย เงินลงทุน 32,148 ล้านบาท 2.สิงคโปร์ 102 ราย เงินลงทุน 25,405 ล้านบาท 3.สหรัฐฯ 101 ราย เงินลงทุน 4,291 ล้านบาท 4.จีน 59 ราย เงินลงทุน 16,059 ล้านบาท และ 5.ฮ่องกง 34 ราย เงินลงทุน 17,325 ล้านบาท