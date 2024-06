AMATAVตั้งเป้าปีนี้ขายที่นิคมฯ500ไร่ โกยรายได้โตเฉลี่ยปีละ15-20%

"อมตะ วีเอ็น"โชว์ศักยภาพ4นิคมฯในเวียดนาม 4 โครงการรวม 3,000 เฮกตาร์ หรือกว่า 18,000 ไร่ รองรับการย้ายฐานและขยายการลงทุนต่างชาติในอุตสาหกรรมอนาคต ตั้งเป้าปีนี้ขายที่นิคมฯ70-80 เฮกตาร์หรือราว500ไร่ หนุนรายได้เติบโตขึ้น 15 - 20%จากปีก่อนนางสมหะทัย พานิชชีวะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) หรือ AMATAV เปิดเผยในงาน"AMATA Vietnam: Driving Progress in 2024 and Beyond“ แผนกลยุทธ์และภาพรวมการลงทุนในปี 2567 ว่าในปีนี้บริษัทคาดว่าจะขายและโอนที่ดินในนิคมฯที่เวียดนามได้ประมาณ 70-80 เฮกตาร์หรือประมาณ 500 ไร่ จากยอดขายที่รอโอน(backlog) 100 เฮกตาร์ หรือ625ไร่ ทำให้ทั้งปี 2567 บริษัทมีรายได้เติบโตขึ้น 15-20% จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 4,287 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 404ล้านบาทนอกจากนี้ บริษัทมีการลงทุนระบบสาธารณูปโภคมีการสร้างSmart Grid ผลิตไฟฟ้าป้อนให้กับลูกค้าภายในในนิคมฯลองถั่นและนิคมฯฮาลองเอง ทำให้บริษัทบันทึกรับรู้รายได้จากเดิมธุรกิจโรงไฟฟ้าเป็นการร่วมลงทุนกับกลุ่มบี.กริม เพาเวอร์มาโดยตลอด ส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากสาธารณูปโภคเพิ่มมากขึ้นทำให้บริษัทมั่นใจว่าจากปีนี้ถึงปี2573 บริษัทมี่รายได้โตขึ้นเฉลี่ยปีละ 15-20%นางสมหะทัย กล่าวว่า ขณะนี้มีนักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจย้ายฐานการผลิตและขยายการลงทุนในเวียดนามเพิ่มมากขึ้นส่วนใหญ่เป็นการลงทุนอุตสาหกรรมไฮเทค ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยอาศัยเวียดนามเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกตามสิทธิFTA รวมทั้งทำตลาดจำหน่ายในประเทศที่ประชาชนมีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น ปีนี้คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ(GDP)ของเวียดนามโตขึ้นอยู่ที่ 6-6.5% และมีเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติโดยตรง(FDI)5 เดือนแรกปีนี้อยู่ที่ 1.1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ คาดว่าทั้งปีมูลค่าFDIใกล้เคียงปีก่อนที่ 3.66 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐสำหรับงบลงทุนในปีนี้ บริษัทยังเดินหน้าลงทุนตามแผนที่ตั้งไว้ 160 ล้านเหรียญสหรัฐ รองรับการพัฒนาที่ดินและสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรม ทั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและภาคใต้ แบ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ เบียนหัว 26 ล้านเหรียญสหรัฐ ลงทุนเฟสสุดท้าย 130-140 ไร่, นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ลองถั่น 45 ล้านเหรียญสหรัฐ ใช้เวนคืนที่ดิน ก่อสร้าง วางระบบสาธารณูปโภค และพลังงานทางเลือก ส่วนนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ฮาลอง 85 ล้านเหรียญสหรัฐ เน้นใช้จัดหาที่ดินเป็นหลักเนื้อที่กว่า 300 เฮกเตอร์ ล่าสุด นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ฮาลอง ได้พันธมิตรใหม่จากญี่ปุ่นเข้ามาลงทุน คือ บริษัท MC Economic Estate Development Vietnam Corporation (MRBN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Marubeni Corporation ถือหุ้น20% โดยจะมีส่วนช่วยผลักดันกลุ่มลูกค้าญี่ปุ่นหันเข้ามาลงทุนในเวียดนามมากขึ้นช่วยบาลานซ์นักลงทุนต่างชาติ จากปัจจุบันที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการจากจีนทั้งนี้ กลุ่มอมตะได้เข้าไปลงทุนที่เวียดนามนานเกือบ 30 ปี ซึ่งเป็นพื้นที่ลงทุนเป้าหมายสำคัญของนักลงทุนต่างชาติทั่วโลก โดยอมตะฯได้พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม 3 แห่งและโครงการนิคมฯร่วมทุนกับพันธมิตรนานาชาติอีก 1 แห่ง ได้แก่ นิคมฯอมตะซิตี้ เบียนหัว , นิคมฯอมตะซิตี้ ลองถั่น ,นิคมฯอมตะซิตี้ ฮาลอง และ นิคมฯ กว่างจิ (Joint Venture) เป็นนิคมร่วมทุนกับพันธมิตรอีก 2 ราย ประกอบด้วย Singapore Industrial Park J.V Co., Ltd (VSIP) และ Sumitomo Corporation ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ โดยกลุ่มอมตะเข้ามาลงทุนในเวียดนามคิดเป็นมูลค่ากว่า 860 ล้านเหรียญสหรัฐ บนพื้นที่ดินที่ได้รับใบอนุญาติ 3,000 เฮกตาร์ หรือราว 18,750 ไร่ ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าทั้งหมดกว่า 200 บริษัทคิดเป็นมูลค่าลงทุนมากกว่า 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และทำให้เกิดการจ้างงานมากกว่า 60,000 คนภาพรวมของนิคมอุตสาหกรรมในเวียดนามยังมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการที่รัฐบาลเวียดนามพยายามผลักดันและดึงดูดนักลงทุนด้วยนโยบายที่ชัดเจน การเมืองนิ่ง มีการทำสัญญาFTAกับนานาประเทศทำให้ได้เปรียบทางภาษีการส่งออกสินค้าไปประเทศต่างๆ และค่าแรงยังไม่สูงมาก จึงได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติ ส่วนประเทศไทยมีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภคดีมากทั้งไฟฟ้า และท่าเรือน้ำลึก แต่ค่าแรงที่ปรับเพิ่มขึ้น ทำให้นักลงทุนต่างชาติคิดหนัก