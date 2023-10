“อมตะ วีเอ็น”ชี้การลงทุนในเวียดนามแรงไม่หยุด หนุนยอดเช่าพื้นที่ 2นิคมฯโตต่อเนื่อง

“อมตะ วีเอ็น” ชี้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศแห่ลงทุนที่เวียดนาม หนุนยอดเช่าที่ดินในนิคมฯ อมตะซิตี้ฮาลอง และนิคมฯอมตะซิตี้ ลอง ถั่นเพิ่มขึ้น มั่นใจทั้งปีนี้ยอดเช่าพื้นที่ทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 750ไร่นางสมหะทัย พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) หรือ AMATAV ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม เปิดเผยว่า แนวโน้มการลงทุนเวียดนามทั้งการลงทุนจากภายในและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ(FDI)ยังคงมีอัตราการเติบโตสูงต่อเนื่องทำให้ยอดการเช่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของ อมตะ วีเอ็นได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ฮาลอง จังหวัดกว่างนิ๋ง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ และนิคมอมตะ ซิตี้ ลองถั่น จ.ดองไน พื้นที่ภาคใต้ คาดว่ายอดการเช่าที่ดินของพื้นที่นิคมฯ อมตะ วีเอ็น ปี 2566 จะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ที่ 120 เฮกตาร์ หรือประมาณ 750 ไร่ล่าสุด อมตะ วีเอ็นได้บรรลุข้อตกลงการลงนามในสัญญาเช่าที่ดินระหว่าง นิคมฯอมตะซิตี้ ฮาลอง กับ บริษัท Renli Vietnam Industry Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและมีความเชี่ยวชาญในการตีโลหะขึ้นรูป จำนวน 2.9 เฮกตาร์หรือ 18.125 ไร่ท้้งนี้ บริษัท Renli มีแผนก่อสร้างโรงงานด้วย มูลค่าการลงทุนกว่า 15 ล้านเหรียญสหรัฐ คาดจะเริ่มการก่อสร้างได้ในช่วงปลายปี 2566“นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ฮาลองเป็นพื้นที่ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก โดยคาดว่าจะบรรลุข้อตกลงในการลงทุนใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีก คาดการณ์ว่าจะมีเม็ดเงินการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกว่า 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อลงทุนบนพื้นที่นิคมฯ ที่มีการพัฒนาแล้วกว่า 80 เฮกตาร์( 500 ไร่) เนื่องจากเป็นพื้นที่เป้าหมายของนักลงทุนที่ต้องการเข้ามาประกอบการในจังหวัดกว่างนิ๋ง” นางสมหะทัยกล่าวสำหรับนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ลองถั่น จ.ดองไน ขณะนี้นักลงทุน ต่างประเทศ 2 ราย ประกอบด้วย Kingfa Science and Technology (Vietnam) หรือ Kingfa ผู้ผลิตพลาสติกคอมปาวด์ (compounds) ในประเทศจีนที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก และ บริษัท Wave Crest ผู้ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และสายไฟฟ้าสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญี่ปุ่น ได้ให้ความสนใจเข้ามาขอเช่าพื้นที่เพื่อพัฒนาโรงงานในนิคมฯ คาดว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงเพื่อขอการเช่าพื้นที่ เพื่อพัฒนาโครงการต่อไปบริษัท Kingfa มีแผนลงทุนกว่า 80 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อพัฒนาศูนย์งานวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงและผลิตวัสดุให้กับกลุ่มบริษัทชั้นนำในประเทศจีน ส่วนบริษัท Wave Crest Vietnam Co., Ltd. มีแผนตั้งโรงงานผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยมูลค่าลงทุนกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งการลงทุนของทั้ง 2 บริษัทจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี โดยคาดว่าจะมีอัตราการจ้างงานกว่า 1,000 ตำแหน่ง ในอนาคตสำหรับพื้นที่รองรับการลงทุนของ นิคมฯอมตะซิตี้ ลอง ถั่น จ.ดองไน มีพื้นที่ 410 เฮกตาร์ และนิคมฯอมตะซิตี้ ฮาลอง จังหวัดกว่างนิ๋ง มีพื้นที่ได้รับใบอนุญาตในการพัฒนาที่ดินไปแล้ว 714 เฮกตาร์ ซึ่งนิคมฯทั้งสองแห่ง มีเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทคที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อมลพิษ และนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการยกระดับภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์