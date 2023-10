WHA ยอดขายที่ดินไตรมาส 3 ทำสถิติใหม่ หนุนกำไรโตก้าวกระโดด yoy

ฝ่ายวิจัย บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) ประมาณการว่า ยอดขายที่ดินของ WHA ในไตรมาส 3/66 จะทำสถิติใหม่ที่ 1,450ไร่ และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงส่วนแบ่งกำไรเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น หนุนให้กำไรสุทธิในไตรมาส 3 เติบโตก้าวกระโดด yoy แต่ลดลง qoq แนะนำ “ซื้อ” ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 6.02 บาทฝ่ายวิจัยฯ คาด WHA จะทำกำไรสุทธิได้ 770.3 ล้านบาทในไตรมาส 3 นี้ เพิ่มขึ้น 197.9% yoy แต่ลดลง 11.1% qoq ทั้งนี้กำไรที่โตก้าวกระโดด yoy มาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจทั้งหมด รวมถึงส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทร่วมทุน (JV) เพิ่มขึ้น ส่วนกำไรลดลง qoq เนื่องจากยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและรายได้ค่าธรรมเนียมจากการใช้น้ำเกินกว่าที่ จัดสรรลดลงในไตรมาส 3 คาดยอดขายที่ดินใหม่ของ WHA ทำสถิติใหม่ที่ 1,450 ไร่ แบ่งเป็นยอดขายจากไทย 900 ไร่ และเวียดนาม 550 ไร่ ซึ่งขายให้ Changan Automobile ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของจีน 250 ไร่, ขายแปลงใหญ่ให้นักลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคและชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย, การขายที่ดิน 550 ไร่ใน WHAIZ Nghe An เฟส 2ประมาณการยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินไตรมาส 3 ของ WHA อยู่ที่ 325 ไร่ เทียบจาก 272 ไร่ในไตรมาส 3/65 และจาก 437 ไร่ในไตรมาส 2/66 และคาดยอด backlog จะเพิ่มขึ้นเป็น 1,929 ไร่ ณ สิ้นไตรมาส 3 นี้ จาก 799 ไร่ ณ สิ้นไตรมาส 2 ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ในไตรมาส 4/66 และทั้งปี 67ฝ่ายวิจัยฯจึงปรับประมาณการยอดขายที่ดินใหม่ของ WHA ในปีนี้ขึ้นเป็น 2,750 ไร่ แบ่งเป็นไทย 2,090 ไร่ และเวียดนาม 660 ไร่ จากเดิมที่คาดไว้ 2,500 ไร่ เพื่อสะท้อนยอดขายที่ดินที่สูงกว่าคาดในไตรมาส 3 นอกจากนี้ยังปรับประมาณการยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินขึ้น 1.4-7.9% เป็น 1,828 ไร่ในปี 66 , เป็น 2,374 ไร่ในปี 67 และเป็น 2,275 ไร่ในปี 68เมื่อวันที่ 5-6 ต.ค.ที่ผ่านมา เราได้ไปเยี่ยมชมโครงการ WHA Industrial Zone 1 Nghe An (WHAIZ) และ WHA Smart Technology Industrial Zone Thanh Hoa ที่เวียดนาม โดยเฟส 2 ของ WHAIZ Nghe An มีเสียงตอบรับดี โดยเฉพาะจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอิสเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเวียดนามกลายเป็นฐานการผลิตและประกอบชิ้นส่วนที่สำคัญของบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำระดับโลก เช่น Samsung, LG และ Intel รวมถึงบริษัทรับจ้างผลิตที่ทำสัญญากับ Appleนอกจากนี้ ยังเห็นความคืบหน้าที่ดีของนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ในเวียดนาม โดย WHA คาดได้รับใบอนุญาตลงทุนสำหรับ WHA Smart Technology Industrial Zone Thanh Hoa เฟส 1 และ WHAIZ Nghe An เฟส 3 ในไตรมาส 2/67 และน่าจะเริ่มเปิดขายได้ในปี 68 เราจึงคาดว่ายอดขายที่ดินใหม่ในเวียดนามจะเพิ่มเป็น 700 ไร่ในปี 68 จาก 105 ไร่ในปี 65ยังแนะนำ “ซื้อ” หุ้น WHA พร้อมปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 6.02 บาท จาก 5.82 บาท หลังปรับประมาณการกำไรปกติต่อหุ้นของ WHA ลง 0.02% ในปีนี้ แต่ปรับขึ้น 3.7% ในปี 67-68 ผลจากการปรับสมมติฐานยอดขายที่ดินใหม่และยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน, รับรู้ผลกระทบการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าเป็น 3.99 บาท/หน่วย ในส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้า SPP แล้วโดยมองว่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมของ WHA จะเป็นที่ต้องการของตลาดในปี 66-67 ส่วน downside risk จะมาจากความล่าช้าในการขายสินทรัพย์ให้กับ REIT