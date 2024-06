LDI ชูซิติเซ็นรุกสปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง คว้า 3 นักกีฬาดังสู่KOLดันยอดขาย

ผู้จัดการรายวัน 360 - แอลดีไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ ไทยแลนด์ ปลุกกระแส Sports Marketing ดันยอดขายกลางปี ปล่อยแคมเปญ CITIZEN Journey Beyond Time ดึง 3 นักกีฬาร่วม สร้างแรงบันดาลใจ ในการก้าวเดินบนเส้นทางที่คาดหวังนายกฤศณัฏฐ์ กิจวิทยศักดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แอลดีไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า จากความสำเร็จของแคมเปญ The return of CITIZEN ที่เน้นการสื่อสารภาพลักษณ์ใหม่ของแบรนด์ผ่านทุกช่องทาง พร้อมกับการใช้กลยุทธ์การตลาด KOL Marketing อย่างต่อเนื่องและได้รับเสียงตอบรับจากกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่เป็นอย่างดีล่าสุดทางบริษัทได้ปล่อยแคมเปญ Journey Beyond Time เพื่อเจาะตลาดกลุ่มคนรักกีฬา และเป็นการต้อนรับมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ หรือ โอลิมปิก เกมส์ ครั้งที่ 33 ที่จะมีขึ้นระหว่าง 26 กรกฎาคม ถึง 11 สิงหาคมนี้ และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้มีแรงผลักดันที่จะเดินตามความฝัน หรือไปให้ถึงจุดหมายที่ตั้งไว้โดยนำเสนอผ่านการเดินทางตามความฝันของ 3 นักกีฬา ได้แก่ ปอป้อ - ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย นักกีฬาแบดมินตันหญิงทีมชาติไทย ตัวแทนของคนที่มีความมุ่งมั่นและประสบความสำเร็จ สกาย กิ่งโพยม นักกีฬาว่ายน้ำรุ่นใหม่ฝีมือน่าจับตามอง ตัวแทนเยาวชนไทยที่ค้นพบความฝันของตัวเองและพยายามที่จะก้าวไปสู่จุดหมาย และ เจมส์-เฮย์วอร์ด เพรสคอท นักกีฬาบาสเกตบอลและนักแสดงดาวรุ่ง ตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ไม่กลัวที่จะคว้าโอกาสใหม่ๆ โดยสามารถติดตามชมภาพและวีดีโอแคมเปญได้ที่ Facebook: Citizen Watch TH (https://www.facebook.com/CitizenWatchesTH) และ Instagram Citizenwatch_thนอกจากนี้ยังเป็นการตอกย้ำสโลแกน Better Starts Now (“เริ่มตอนนี้ ดีกว่า”) สะท้อน ความเป็นแบรนด์ระดับโลกสัญชาติญี่ปุ่นที่มีประวัติมาอย่างยาวนานกว่า 100 ปี โดยนำเสนอผ่าน CITIZEN 6 รุ่น 6 สไตล์ ที่เดินไปในทุกจังหวะของชีวิต ได้แก่ CITIZEN Tsuyosa NJ0151-88L ราคา 16,600 บาท หน้าปัด สีน้ำเงินเข้ม การ์เดียน ขนาด 40 มม. สายสเตนเลสสตีล ดีไซน์สปอร์ตหรู อินทิเกรเตด สำรองพลังงานนานถึง 40 ชั่วโมง, Promaster Automatic NY0129-07L ราคา 16,800 บาท หน้าปัดสีน้ำเงินเข้ม การ์เดียน ตัวเรือนสเตนเลสสตีล ขนาด 41 มม. สายยาง กันน้ำลึก 200 เมตร,Promaster Diver 200m NY0125-83E ราคา 15,600 บาท หน้าปัดสีดำขอบทอง ขนาด 41 มม. สายสเตนเลสสตีล, Eco-Drive Promaster Diver BN0166-01L ราคา 18,600 บาท หน้าปัด สีน้ำเงินไล่เฉดสีเขียว ขนาด 44.มม. สายยางสีดำและกันน้ำลึก 200 เมตร, Eco-Drive Promaster Diver BN0165-55L ราคา 18,600 บาท หน้าปัดสีฟ้าสดใส ขนาด 44 มม. สายสเตนเลสสตีล, Eco-Drive Promaster BN0197-08A ราคา 16,800 บาท หน้าปัดสีขาวขอบดำ ขนาด 44.5 มม. สายยางสีดำสุดเท่ โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี Eco-Drive หรือ แบตเตอรี่ที่สำรองพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งนี้CITIZEN นาฬิกาเรือนพิเศษที่สะท้อนถึง Journey Beyond Time จำหน่ายทีแผนกนาฬิกาห้างสรรพสินค้าชั้นนำ, ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย หรือ ออนไลน์ Shopee : https://shopee.co.th/citizen_thailand, https://www.lazada.co.th/shop/citizen และอัปเดตแฟชั่นนาฬิกาจาก Citizen ได้ที่ Facebook: Citizen Watch TH (https://www.facebook.com/CitizenWatchesTH)IG/TikTok : Citizenwatch_th หรือ Line Official : https://lin.ee/OcPJ9Zn