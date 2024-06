‘ยืดเปล่า’ ชู 10 นโยบายหลากหลาย ร่วมรณรงค์ให้ทุกวันเป็น “Pride Day”

ผู้จัดการรายวัน 360 - “ยืดเปล่า (YUEDPAO)” แบรนด์ขวัญใจมหาชนโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ออกแถลงการณ์เนื่องในเดือน Pride Month เพื่อหวังรณรงค์ให้ทุกวันเป็นวัน "Pride Day" ที่ทุกเพศ ทุกวัย ทุกไซซ์ ทุกคนมีเรื่องให้ยืดอกภูมิใจในตัวเองอยู่เสมอเพราะเบื้องหลังภาพความสนุกสนานของ Pride Month เริ่มต้นจากการถูกเลือกปฏิบัติ ความไม่เท่าเทียม YUEDPAO จึงอยากเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงให้ทุกคนเล็งเห็นความเท่าเทียมในทุกวัน ผ่านคอนเซปต์ “PRIDE ได้ทุกเดือน ยืดได้ทุกวัน” เพราะคำว่า "PRIDE" สำหรับ YUEDPAO เป็นสิ่งยิ่งใหญ่ ไม่อยากให้เป็นเพียงหนึ่งเดือนที่ออกมาแสดงความรักต่อ LGBTQ+ และผ่านไป แต่ให้เดือนมิถุนายน เป็นเพียงเดือนแห่งหมุดหมายทางประวัติศาสตร์เท่านั้น เพราะคำว่า "PRIDE" เป็นจิตวิญญาณของทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกไซซ์ ที่ควรมีทุกวัน คือความภูมิใจในตัวเองว่าทุกคนมีดี และภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตัวเองYUEDPAO เป็นแบรนด์ที่ถูกจับตามองในฐานะของ CEO คนรุ่นใหม่ที่สามารถขยายธุรกิจในอายุ 32 ปี ด้วย จุดเริ่มต้นเสื้อยืดตัวละ 100 บาท ที่เน้นคุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้เป็นหลัก โดยใช้กลยุทธ์ราคาและคุณภาพที่คุ้มค่า และกำลังขยายตลาดสู่กลุ่ม Smart Casual ด้วยจุดแข็งเรื่องเสื้อ “ยืดแต่ไม่ย้วย” ยับยาก รีดง่าย จึงทำให้ แบรนด์ YUEDPAO เป็นแบรนด์เสื้อยืดที่สามารถขยายสาขาขึ้นห้างสรรพสินค้าได้อย่างรวดเร็วจนปัจจุบันมีสาขากว่า 60 สาขา ทั่วประเทศไทยนอกจากนั้น YUEDPAO ไม่ได้เป็นแค่แบรนด์เสื้ออย่างเดียว แต่ยังส่งเสริมกิจกรรมทั้งทางด้านของ CSR และยังมุ่งสนับสนุนความหลากหลาย (Diversity) ในสังคม โดยมีการออกแบบกิจกรรมเพื่อสังคมรูปแบบต่างๆ ผลักดันให้เกิดการยอมรับความแตกต่างหลากหลายผ่านการออกแบบเสื้อที่ดูดี สามารถสวมใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกรูปร่าง ทุกสีผิวประเด็นเรื่องความหลากหลายเป็นสิ่งที่ YUEDPAO สื่อสารมาอย่างจริงจัง และต่อเนื่องโดยตลอดหลายปี อาทิ โปรเจกต์ The Art of Diversity โปรเจกต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอความหลากหลายของสังคม ที่เกิดจากความต้องการที่จะตีแผ่ปัญหา และการผลักดันประเด็นในเรื่องต่างๆ ผ่านเสื้อยืด ด้วยการตีความจากความหมายของเฉดสีให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม หรือปัญหาที่หลากหลายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงศิลปะ, การสร้างผู้นำที่มีคุณภาพ, ปัญหาสุขภาพจิตของแรงงาน, การเข้าไม่ถึงการพัฒนาสุขภาพของเด็กในชุมชนแออัด, ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ถูกละเลย รวมถึงความหลากหลายด้านอื่นๆ ที่อาจถูกมองข้ามไปในสังคม โดยนำเรื่องราวเหล่านี้มาตีความร่วมกับองค์กรที่ขับเคลื่อนเพื่อสังคม ออกแบบมาเป็น Collection เสื้อในรูปแบบใหม่ และแบ่งกำไรจากการขาย Collection นี้ไปสู่องค์กรที่ร่วมมือรวมถึงการเป็นกระบอกเสียงทำคอนเทนต์เรื่องความหลากหลายเผยแพร่ในโซเซียลมีเดียของแบรนด์ อย่างการนำเสนอความสัมพันธ์ในรูปแบบครอบครัว เรื่องของการสมรสเท่าเทียม จากการสัมภาษณ์ คุณเจี๊ยบ–มัจฉา พรอินทร์ คุณจุ๋ม–วีรวรรณ วรรณะ และคุณหงส์–ศิริววรณ พรอินทร์ รูปแบบครอบครัวแบบแม่-แม่-ลูกนาย ทนงค์ศักดิ์ แซ่เอี้ยว เจ้าของแบรนด์ YUEDPAO กล่าวว่า สิ่งที่เราตั้งใจสื่อสารมาโดยตลอด เรามีจุดประสงค์ และผลลัพธ์ที่คาดหวังในการสร้างความตระหนักถึงความหลากหลายในสังคม (Diversity issues) โดยภายในองค์กรของเราเองก็มีการสร้างวัฒนธรรมและการทำงานที่ยอมรับคนรุ่นใหม่หลากหลายและเราพยายามจะขยายแนวความคิดนี้ไปยังสังคมภายนอก รวมถึงนำเสนอเรื่องราวขององค์กรเรา เพื่อสังคมที่ร่วมมือในโครงการผ่านช่องทางต่างๆ ของแบรนด์ YUEDPAO ไม่ว่าจะเป็นสื่อโฆษณา, เสื้อยืด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ, และผลักดันกิจกรรมในการพัฒนาสังคมขององค์กรเรา ที่ร่วมมือ ให้สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างลุล่วง และต่อเนื่องยาวนาน ถึง YUEDPAO จะเป็นเพียงหนึ่งกระบอกเสียง และแรงสนับสนุนเล็กๆ แต่เราเชื่อในพลัง และศักยภาพของคนตัวเล็กเสมอว่าจะสามารถยืดขยายสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้นอกจากนี้ Yuedpao ขอประกาศนโยบายของบริษัทที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพในความหลากหลาย ได้แก่ 10 ข้อดังนี้1. ลาทรานส์ฟอร์ม (TransFormation Leave): ไม่ว่าคุณจะอยู่ในเพศสภาพใด คุณสามารถลาได้สูงสุด 30 วัน พร้อมรับค่าจ้างปกติ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิตของคุณ2. ลารับบุตรบุญธรรม : สำหรับคู่รักไม่ว่าจะเพศไหน รวมถึง LGBTQIA+ ที่จะจดทะเบียนสมรส เรามีวันลาไปรับบุตรบุญธรรม พร้อมมีของขวัญรับขวัญบุตร เพื่อให้ครอบครัวของคุณสมบูรณ์แบบ3. วันลาสมรสสุดเก๋: ไม่ว่าจะเพศไหน คุณสามารถลาวันสมรสพร้อมรับเงินขวัญถุงในวันแต่งงาน โดยไม่จำเป็นต้องมีทะเบียนสมรส4. ลาพักใจ Love & Loss: เมื่อคุณสูญเสียสิ่งที่รัก เรามีวันลาพักใจเพื่อฟื้นฟูตัวเอง พร้อมรับค่าจ้างตามปกติ5. ลาห่วงใยคนที่คุณรัก: คุณสามารถลาเพื่อดูแลครอบครัว คนรัก หรือสัตว์เลี้ยงที่ป่วยได้ พร้อมรับค่าจ้างตามปกติ6. พ่อจ๋าลาคลอด: คุณพ่อสามารถลาเพื่อช่วยภรรยาเลี้ยงดูบุตรได้สูงสุด 10 วัน พร้อมรับค่าจ้างตามปกติ7. ลาสงบจิตใจ: ลาพิเศษสำหรับพนักงานที่นับถือศาสนาอื่นๆ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา8. ลาพัฒนาทักษะ Level Up: คุณสามารถลาเพื่อการศึกษาและพัฒนาทักษะใหม่ๆ เพื่อเสริมศักยภาพในการทำงาน9. นโยบายส่งเรียนส่ง Up skill Gen AI & Digital Skill: เราสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้าน AI และทักษะดิจิทัล เพื่อเสริมศักยภาพในการทำงานและพัฒนาอาชีพ10. สิทธิ์เบิกค่าหนังสือ Bookworm: ทุกคนมีสิทธิ์เบิกค่าหนังสือเดือนละ 1 เล่ม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง“นโยบายข้างต้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่ผมอยากจะทำเพื่อพนักงานของ YUEDPAO เราอยากขอเป็นหนึ่งบริษัทเล็กๆ ที่ร่วมส่งเสริม และผลักดันสวัสดิการที่ทำให้พนักงานมีความสุข และขอขอบคุณทางบริษัท ศรีจันทร์ ที่เป็นแรงบันดาลใจสำหรับบางนโยบายของ YUEDPAO รวมทั้งอีกหลายบริษัทที่ลุกขึ้นมาทำนโยบายเพื่อให้พนักงานมีความสุข และภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทนั้นๆ และในส่วนของ YUEDPAO ในอนาคต ผมอยากให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการสร้างนโยบายใหม่ๆ เพื่อสวัสดิการของตัวพวกเขาเอง เพื่อให้พวกเขาได้ยืด ได้ภูมิใจว่านโยบายเหล่านี้มาจากพวกเขาเพื่อพวกเขา สมกับ แนวความคิดของแบรนด์ ที่บอกว่า -Prideได้ทุกเดือน ยืดได้ทุกวัน- ให้ทุกวันเป็น -Pride Day- ของทุกคน” นาย ทนงค์ศักดิ์ กล่าวเจ้าของแบรนด์ YUEDPAO กล่าปย้ำว่า “อยากให้ YUEDPAO เป็นเสมือนส่วนหนึ่งของชีวิตลูกค้า ที่สร้างความภูมิใจให้กับทุกคนที่ได้สวมใส่สินค้าเรา เป็นมากกว่าแบรนด์เสื้อยืด เป็นตัวแทนจิตวิญญาณของคนตัวเล็ก ที่ยืดอกมั่นใจ และเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองว่าเราสามารถยืดขยายความยิ่งใหญ่ และเติบโตได้อีก เราต้องการให้ YUEDPAO เป็นคอมมิวนิตี้ของคนตัวเล็ก ที่สนับสนุนในเรื่องต่างๆ ไปด้วยกัน และเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต และขอสัญญาว่า เราจะเป็นคนตัวเล็กๆ ที่ตั้งใจขับเคลื่อนสังคมให้ดีขึ้น เป็นสังคมที่ทุกคนรู้สึกภูมิใจในตัวเอง ให้สมกับความตั้งใจที่พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนได้ให้โอกาสเรา”#PRIDEEVERYDAYเกี่ยวกับ ยืดเปล่า (YUEDPAO)'YUEDPAO' หรือ 'ยืดเปล่า' แบรนด์เสื้อยืดที่ถือกำเนิด และขับเคลื่อนด้วยคนตัวเล็กรุ่นใหม่ มาพร้อมสโลแกนสุดกวนอย่าง “ยืดเปล่า ยังง๊าย ก็ไม่ย้วย” ที่ตั้งใจเป็นมากกว่าแบรนด์เครื่องแต่งกาย แต่จะเป็นแบรนด์แห่งแรงบันดาลใจที่เชื่อมั่นในพลังของคนตัวเล็ก และศักยภาพในตัวเองที่สามารถยืดขยายได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด'YUEDPAO' อยู่ภายใต้ ‘บริษัท เริ่มใหม่ จำกัด’ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2561 กำเนิดโดยนาย ทนงค์ศักดิ์ แซ่เอี้ยว เป็นกรรมการบริษัท ในปัจจุบันแบรนด์ YUEDPAO ขายเฉพาะเสื้อยืดผลิตจากผ้า Cotton ผสม Polyester ทำให้มีคุณสมบัติยับยาก สวมใส่สบาย และสะดวก ผ้าอยู่ทรงไม่ต้องรีด ตรงตามสโลแกน ซึ่งมีสีให้เลือกหลากหลายสีหลากหลายทรง รวมถึงมีเสื้อยืดแบบต่างๆ ทั้งคอกลม คอวี แขนยาวไปจนถึงเสื้อยืดสกรีนลาย รวมถึงมี Sizechart ให้เลือกหลายตามสรีระของแต่ละบุคคล และ มีสินค้าด้วยกันทั้งหมดมากกว่า 7,000 SKU มีสาขาในห้างสรรพสินค้ากว่า 60 สาขา ที่จัดจำหน่ายในราคาสบายกระเป๋า จับต้องได้ เข้าถึงคนหมู่มาก แต่ใส่ใจในคุณภาพและการผลิต ตลอดจนบริการหลังการขาย