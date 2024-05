“ภิรัชบุรี” พลิกโฉม ผุดเมกะโปรเจกต์ “ไบเทคบุรี” รับตลาด MICE เปลี่ยน

การตลาด - ภิรัชบุรี กรุ๊ป เตรียมเปิดตัวเมกะโปรเจกต์แปลงโฉมศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เป็น “ไบเทคบุรี” คอมมูนิตี้สเปซที่รวบรวมสถานที่จัดงานนิทรรศการ และ งานแสดงสินค้า ศูนย์การประชุมนานาชาติ คอนเสิร์ตฮอลล์ ลานกิจกรรม รวมถึงพื้นที่สีเขียว บนพื้นที่กว่า 169 ไร่ มุ่งมั่นสร้างพื้นที่ที่มีความหมาย สร้างความผูกพันระหว่างผู้คนและสถานที่ในทุกวัน ยกระดับย่านบางนาให้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยที่สามารถอยู่ร่วมกันได้กับศูนย์นิทรรศการและการประชุมขนาดใหญ่ คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการในปี 2567นายปิติภัทร บุรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภิรัชบุรี กรุ๊ป เปิดเผยว่า ช่วงหลายปีที่ผ่านมา แนวโน้มตลาดการจัดแสดงสินค้า รวมถึงกลุ่มธุรกิจ MICE กำลังเปลี่ยนผ่านจากกลุ่ม B2B หรืองานลักษณะ Trade Show การงานนิทรรศการเพื่อลูกค้ากลุ่มธุรกิจ ไปเป็นกลุ่ม B2C หรืองาน Consumer Show มากขึ้น เห็นได้จากการจัดงานสำหรับกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปเริ่มใช้พื้นที่จัดแสดงมากขึ้น รวมถึงมีจำนวนครั้งมากขึ้น ไม่ใช่เพียงการแสดงสินค้า แต่การจัดการแสดงต่างๆ ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นลำดับไบเทค ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านสถานที่จัดงานจึงต้องปรับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และพร้อมก้าวข้ามสู่ธุรกิจ MICE แบบใหม่ให้ตอบโจทย์ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้บริโภคขั้นสุดท้ายมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้ภาพรวมของธุรกิจ MICE เปลี่ยนไป ผู้ให้บริการพื้นที่จัดแสดงก็ต้องปรับเป้าหมายพื้นที่ จาก Single-use space หรือโครงการพื้นที่วัตถุประสงค์เดี่ยวสำหรับงานประชุมและการจัดแสดงสินค้าเท่านั้น ให้กลายเป็น Mix-use space หรือโครงการผสมผสาน ที่ให้อำนวยความสะดวกครอบคลุมรูปแบบธุรกิจหลากหลายทั้งการจัดประชุม การท่องเที่ยว การบริการ สถานบันเทิง ตอบโจทย์ทั้งด้านธุรกิจและการพักผ่อน สู่ปัจจุบันที่เป็น Master Planning ขยายวงจากการเป็นผู้ให้บริการพื้นที่ ไปสู่การวางแผนในระดับภาพรวม การเป็นแลนด์มาร์คและสร้างอรรถประโยชน์ที่เอื้อต่อการสร้างชุมชนและเศรษฐกิจของเมือง ครอบคลุมความต้องการหลากหลายไบเทคบุรี จึงเปลี่ยนหน้าที่ของพื้นที่จากการจัดแสดงสินค้า กว่า 400,000 ตร.ม. ให้รองรับความต้องการในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคมากขึ้น มีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เพิ่มโอกาสการใช้งานให้กับคนในพื้นที่และชุมชนโดยรอบ ปรับแนวคิดการออกแบบพื้นที่ให้คำนึงถึงชีวิตประจำวันของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง (Human-centric) ตั้งเป้าหมายยกระดับพื้นที่ย่านบางนา รองรับทุกความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย ให้ครอบคลุมรัศมีการเดินทาง 45 นาที รวมถึงจัดกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ครอบคลุมไปมากกว่ากลุ่มเดิมโดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ที่มองไปถึงผู้คนในพื้นที่และผู้ใช้งานจริงมากขึ้น ได้แก่ 1) People and Business 2) Active Lifestyle 3) Family และ 4) Group of Friends เพื่อปรับธุรกิจให้มีความเป็นพลวัต (Resilience Business) ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเป็นการเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไบเทคบุรี มีพื้นที่ต่างๆ ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการทั้งธุรกิจ MICE และไลฟ์สไตล์ของคนในพื้นที่บางนา บางส่วนเปิดให้บริการแล้ว และบางส่วนยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 ประกอบไปด้วย• BITEC EVENT (ไบเทค อีเวนท์) พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการระดับเวิลด์คลาส บนพื้นที่กว่า 41,000 ตร.ม.• BITEC CONNECT (ไบเทค คอนเน็คท์) สถานที่จัดประชุมที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ ประกอบด้วยห้องประชุมตั้งแต่ 50 ท่าน จนถึง 3,500 ท่าน• ภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค อาคารสำนักงานสูง 29 ชั้น ที่มาพร้อมกับสถาปัตยกรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้สร้างสรรค์ออฟฟิศรูปแบบใหม่ๆ ตอบโจทย์คนทำงานสมัยใหม่ พร้อมมอบสมดุลชีวิตด้วยสวนลอยฟ้าพร้อมลู่วิ่งยาว 200 เมตร เพื่อสุขภาวะการทำงานที่ดีของทุกคน• BEAT Active (บีท แอคทีฟ) Sports Entertainment Park เปิดประสบการณ์ความสนุกสนานด้วยนวัตกรรมสุดล้ำมาตรฐานระดับโลก ด้วยแนวคิด 'FROM PLAY TO PRO' จุใจกับ 55 กิจกรรมพัฒนาทักษะร่างกายสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ เปิดบริการทุกวัน เวลา 10:00 – 20:00 น.• BITEC Live (ไบเทค ไลฟ์) พื้นที่สำหรับอีเวนท์ทุกประเภทที่เต็มไปด้วยไอเดียสร้างสรรค์หลายรูปแบบจากผู้จัดงานมากฝีมือ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นให้ทุกคน (เปิดให้บริการเร็วๆ นี้)• SAMA Garden (สมา การ์เด้น) สัมผัสประสบการณ์ใหม่แห่งการใช้ชีวิต ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่น กับ SAMA Garden พื้นที่สีเขียวกึ่ง Outdoor ที่พร้อมต้อนรับทุกคนให้มาใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความหมาย แหล่งรวมต้นไม้ สินค้า และบริการ พบกับพันธุ์ไม้หลากหลาย สินค้าตกแต่งสวน และบริการดูแลต้นไม้จากผู้เชี่ยวชาญ พื้นที่แห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน เติมเต็มความอร่อย กับร้านอาหาร ร้านชาพรีเมี่ยม ภายใต้แนวคิด “กินอยู่รู้ที่มา” พร้อมพื้นที่จัดงานกิจกรรม อีเวนท์บรรยากาศริมน้ำสุดแสนสบาย มาสัมผัสความร่มรื่น ผ่อนคลาย และสร้างสรรค์แรงบันดาลใจไปด้วยกัน SAMA Garden มากกว่าแค่พื้นที่สีเขียว แต่คือจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ที่พร้อมมอบประสบการณ์ เปิดให้บริการเร็วๆ นี้นายปิติภัทร กล่าวว่า “ความท้าทายของ MICE ในปัจจุบัน คือการตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค เราไม่สามารถอยู่รอดได้ด้วยบริการพื้นที่จัดแสดงเพียงอย่างเดียว แต่การปรับตัว ขยาย และต่อยอด ให้ธุรกิจสามารถยืดหยุ่นไปกับทุกสถานการณ์และความต้องการของตลาด จะทำให้เราอยู่รอดได้ ไบเทคบุรี เป็นโปรเจกต์ที่พลิกโฉมไบเทคแบบดั้งเดิม จากผู้เก็บค่าเช่าพื้นที่จัดงาน สู่ผู้ให้บริการพื้นที่ครบวงจร มาจนถึงผู้สร้างคอนเทนต์ของตัวเองในปัจจุบัน ความภาคภูมิใจของไบเทคบุรี ไม่ได้เกิดจากการเป็นอันดับหนึ่งหรือการเป็นคนแรก แต่ความภูมิใจของเราคือการได้ยกระดับย่านและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน รวมถึงการปรับตัวให้ธุรกิจและผู้คนที่เกี่ยวข้องได้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”