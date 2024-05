BEM พลิกโฉมประสบการณ์การเดินทาง จับมือ GMM Music ใช้กลยุทธ์ Music Marketing ผ่านบทเพลง “อยากชวนเธอมาสนิท” ถ่ายทอดเรื่องราวเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่

เสียงเพลงถือเป็นเครื่องมือสร้างความสุขที่เข้าถึงได้ง่ายและเป็นเพื่อนที่ดีระหว่างการเดินทาง ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เปิดประสบการณ์การเดินทางที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน เพื่อสร้างการจดจำ เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการได้มากขึ้น และนำเสนอภาพลักษณ์ของแบรนด์ในมุมใหม่ BEM จึงได้เลือกใช้กลยุทธ์มิวสิค มาร์เก็ตติ้ง (Music Marketing) โดยร่วมกับ GMM Music จัดทำเพลง Thematic song เพื่อสื่อสารกับกลุ่มผู้ใช้บริการและส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่เข้าถึงได้ง่าย สามารถใกล้ชิด สนิทกันอย่างคนรู้ใจ โดยมี ทิกเกอร์ – อชิระ เทริโอ นักร้องรุ่นใหม่อนาคตไกล จากค่าย G’NEST มาถ่ายทอดเรื่องราวผ่านเสียงเพลง “อยากชวนเธอมาสนิท”การเลือกใช้กลยุทธ์ Music Marketing เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT ที่มีวัตถุประสงค์การเดินทางที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการไปทำงาน ไปเรียน หรือท่องเที่ยว โดยเป้าหมายหลักของ BEM คือการส่งผู้ใช้บริการให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัย แต่ระหว่างทางนั้น BEM ก็ต้องการเพิ่มความสุข และสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับผู้ใช้บริการด้วยเช่นกัน ที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีการนำกิจกรรมจากแขนงต่างๆ มาผสานเข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้คน อาทิ Metro Art, ตลาดนัดศิลปะ, Art Activities และกิจกรรม Happy Journey with BEM เพื่อให้เป็นการเดินทางที่มีความสุขมีรอยยิ้มสำหรับทุกคนจากข้อมูลสถิติการเดินทางปีที่ผ่านมาพบว่า วัยทำงานถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีจำนวนมากที่สุด BEM จึงต้องการหาสื่อกลางในการเชื่อมโยงระหว่างแบรนด์และผู้ใช้บริการให้ได้อย่างลงตัว ซึ่งดนตรีนับเป็นสื่อสากลที่ผู้คนเข้าถึงได้ง่าย จึงร่วมมือกับ GMM Music ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาช่วยสร้างสรรค์ Thematic song ของบริษัท และเกิดเป็นเพลง “อยากชวนเธอมาสนิท (PASSERBY)” ที่มีศิลปินรุ่นใหม่อย่าง ทิกเกอร์ - อชิระ เทริโอ มาเป็นผู้ถ่ายทอดบทเพลง ซึ่งคาดว่าจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ตลอดจนในเนื้อเพลงยังมีการผสานพันธกิจหลักขององค์กรเข้าไป นั่นคือการดูแลให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัย“ทิกเกอร์ - อชิระ เทริโอ” หรือ “TIGGER” ด้วยคาแรคเตอร์ที่มีรอยยิ้มสดใส ร่าเริง ขี้เล่น มีเสน่ห์ สามารถสะท้อนภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่ที่เป็นมิตร เข้าถึงได้ง่าย น่าเข้ามาทำความรู้จัก ซึ่งนอกจากทิกเกอร์ จะได้รับเลือกเป็นตัวแทนถ่ายทอดบทเพลงนี้แล้ว ยังมีส่วนในการเรียบเรียงเพลงนี้ด้วยตัวเองอีกด้วย โดยเนื้อเพลงนั้นบอกเล่าเรื่องราวชีวิตประจำวันของคนปกติทั่วไปในวันธรรมดาๆ ที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรพิเศษ แต่มีโมเม้นท์บางอย่างที่เกิดขึ้นผ่านการเดินทาง การได้พบใครบางคนเป็นประจำ ที่ถึงแม้จะไม่รู้จัก แต่การได้เจอกันบ่อยๆ ทำให้รู้สึกคุ้นเคย จนอยากจะลองเข้าไปพูดคุยทักทาย เป็นความรู้สึกดีที่นานวันเราก็ยิ่งอยากสนิทกับคนๆ นั้นมากขึ้น โดยมิวสิควิดีโอเป็นการถ่ายทำกันจากสถานที่จริง ทั้งทางพิเศษประจิมรัถยา และรถไฟฟ้า MRT สถานีหลักสองถึงท่าพระ ภาพที่ถ่ายทอดออกมานั้นต้องการสื่อให้เห็นถึงความสะดวกสบายของการเดินทาง การคำนึงถึงความปลอดภัย และการให้บริการของพนักงาน BEMภายใต้คอนเซ็ปต์การทำงานที่ชัดเจนของ Thematic song ทำให้แบรนด์สามารถถ่ายทอดเรื่องราวสำคัญผ่านเนื้อหาและเสียงดนตรี พร้อมสื่อสารผ่านช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ภายในสถานี ภายในขบวนรถไฟฟ้า MRT สื่อ Out of Home อย่างป้ายดิจิทัล ช่องทางโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มต่างๆ ของ BEM และ GMM Music ตลอดจนกิจกรรมออนกราวด์ต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากกลุ่มเป้าหมาย และที่สำคัญคือการสร้างความสุขให้กับผู้ใช้บริการ เมื่อใช้บริการทางพิเศษ หรือรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและให้บริการของ BEM