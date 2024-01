เอ็ม ดิสทริค จัดแฟชั่นโชว์สุดชิคต้อนรับวันเด็ก #EMFASHIONICON YOUTH QUAKE RUNWAY

เอ็ม ดิสทริค (เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ เอ็มสเฟียร์) มอบความสุขในวันเด็กแห่งชาติ โดยเปิดเวทีให้เด็กๆได้แสดงความสามารถ พร้อมชมแฟชั่นโชว์สุดน่ารัก #EMFASHIONICON YOUTH QUAKE RUNWAY ในคอนเซ็ปต์ Let’s Quake the world with the youth generation! สะท้อนตัวตนของเด็กๆ รุ่นใหม่ ผ่านรันเวย์แฟชั่นสุดฮิปจากแบรนด์ชั้นนำกว่า 19 แบรนด์ภายในศูนย์การค้า นำทีมโดยนักแสดงและศิลปินรุ่นใหม่ อาทิ นีน่า ณัฐชา, อินเตอร์ รุ่งรดา, วันใหม่ ฉัตรบริรักษ์, ทิกเกอร์ อชิระ, แม็ค ณัฐพัชร์, 789 TRAINEE และ ใบปอ ธิติยา พร้อมจัดเต็มกิจกรรมความสนุกทั่วทุกพื้นที่ใน เอ็ม ดิสทริคภายในงานบริเวณ สเฟียร์ แกลอรี่ ชั้น M เต็มไปด้วยบรรยากาศสนุกสนาน และเสียงกรี๊ดของเหล่าแฟนคลับที่มาให้กำลังใจศิลปินที่ชื่นชอบ โดยแฟชั่นโชว์ #EMFASHIONICON YOUTH QUAKE RUNWAY เปิดรันเวย์สะท้อนตัวตนของเด็กๆเจเนเรชั่นใหม่ ผ่าน 3 ธีม เริ่มด้วยโชว์ที่ 1 ธีม GAME ON! มาในลุค SPORT ความคล่องตัว ปลดปล่อยความสนุกสนานในตัวคุณจากแบรนด์ชั้นนำ ได้แก่ ADIDAS ORIGINALS, FOOT LOCKER, H&M, JASPAL และ NEW BALANCE นำทีมโดยนักแสดงตัวน้อย นีน่า ณัฐชา, อินเตอร์ รุ่งรดา และ วันใหม่ ฉัตรบริรักษ์แฟชั่นโชว์ธีมที่ 2 BEYOND LIMITS! สไตล์ STREET FASHION เน้นความ ACTIVE คล่องแคล่ว ปลุกพลังในสไตล์ของคุณ จากแบรนด์ชั้นนำ ได้แก่ BIRKENSTOCK, DADDY AND THE MUSCLE ACADEMY, FRANK GARCON, METICULOUS + WISHARAWISH, QUINN, TRIKUL, ZARA และ Dry Clean Only นำทีมโดยหนุ่มหล่อเสียงดีมากความสามารถ ทิกเกอร์ อชิระ, แม็ค ณัฐพัชร์, 4 สาว เกิร์ลกรุ๊ป Alala, และ 3 หนุ่มจาก LYKN วิลเลี่ยม, เลโก้, ตุ้ยปิดท้ายด้วยแฟชั่นโชว์ธีมที่ 3 SHAKE IT UP! สนุกสนานไปกับเสียงเพลงและความสดใส ที่จะชวนคุณลุกขึ้นมาเต้นจนจบโชว์ จากแบรนด์ชั้นนำ ได้แก่ CAMPER, CLUB21 LAB, DR.MARTENS, LEVI'S, PONY STONE และ VINN PATARARIN นำทีมโดยหนุ่มสุดฮอต 789 TRAINEE, ใบปอ ธิติยา และ ปิง กฤตนันท์นอกจากแฟชั่นโชว์สุดชิคแล้วในวันเด็กปีนี้คุณหนูๆ ร่วมสนุกได้ในงาน “KIDS FUNIVAL:THE KIDS FACTORY” กับกิจกรรมสนุกสนานสุดสร้างสรรค์ และเปิดเวทีให้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ พร้อมรับของรางวัลสุดพิเศษมากมาย ตั้งแต่วันนี้ -14 มกราคม 2567 ที่เอ็ม ดิสทริค สอบถามเพิ่มเติม Line@EMDISTRICT