Jakaverse ฉลองครบรอบ 1 ปี อัพเดตความคืบหน้าพัฒนาแพลตฟอร์ม เกม เข้าลิสต์บน exchange ระดับโลก

จุดแข็งคือ มีทีมพัฒนาของตัวเอง ซึ่งตั้งเป้าไว้ว่าต้องมีหลายร้อย ถึงหลายพันเกมในอนาคต และเกมต่างๆ จะมีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนตามความนิยมของตลาดในช่วงนั้นๆ โดยเกมทั้งหมดจะใช้ ZENI Remium Preward Token เป็นเหรียญรางวัล ซึ่งรูปแบบเกมจะมีครบไม่ว่าจะเลือกเล่นแบบ Free to Play , Play to Win หรือ Play to Earn ผู้ใช้งานสามารถเลือกเล่นได้ ทั้งนี้ยังมีส่วนของเกมพาร์ทเนอร์ชื่อดังทั่วโลกที่จะเข้ามาร่วมกับ Jakaverse ที่กำลังพัฒนาเวิร์สและเกมเพื่อให้ผู้ใช้งานได้เข้ามาร่วมสนุกกันอีกด้วยอเป็นแพลตฟอร์มที่มีพาร์ทเนอร์เข้ามาร่วมลงทุนซื้อที่ดิน และพัฒนาร่วมในโปรเจคมากที่สุด ทั้งแบรนด์ของไทยและต่างประเทศ เช่น กลุ่มของสิงห์ คอร์ปอเรชั่น, The Mall และ EmDistrict, กลุ่มเซ็นทรัลรีเทล ที่ส่ง b2s และ Officmate มาร่วม, กลุ่ม Titan Capital, เนรมิตหนัง ฟิล์ม, Sunford, กลุ่ม JKN Global Media, ห้างขายทองเล่งหงษ์, Richest ของคุณครูรุ้ง, กลุ่ม dolphintech.io จากประเทศแคนนาดา, เครื่องสำอางค์ In2It, KillSwitch, Shop Channel เป็นต้นขณะนี้ทุกแบรนด์กำลังอยู่ระหว่างพัฒนาเพื่อเตรียมเปิดใช้งานจริงได้ในเร็วๆนี้ ในรูปแบบ digital twin สามารถสั่งสินค้า บนโลกเสมือนและจัดส่งมาถึงบ้านเราได้ทันที และเตรียมเปิดตัวพาร์ทเนอร์ชุดที่ 2 ในปลายปีนี้ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่เตรียมสร้างการรักษารูปแบบ metaverse พบคุณหมอผ่านการสวมแว่น VR ในผู้ป่วยที่อาการไม่ร้ายแรง, ผู้ป่วยที่อยู่ไกลสถานพยาบาล หรือมีปัญหาทางกายภาพที่ไม่สามารถเดินทางได้, ผู้ป่วยที่ต้องการรักษาแพทย์เฉพาะตัว หรือแพทย์เฉพาะทางที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องกับคุณหมอท่านเดิม หรือกรณีที่ผู้ป่วยอยู่ในภาวะโรคติดต่อร้ายแรง รวมถึงถึงนวัตกรรมการศึกษาที่ได้เปิดตัวไปแล้วอย่าง Arbor AI Academy คือการศึกษารูปแบบ AI (Artificial Intelligence) ผู้เรียนทั่วโลกสามารถถามตอบได้ในทุกหัวข้อ ทุกหมวดหมู่การศึกษา สามารถเลือกใช้งานได้ 4 ภาษา เพื่อให้คนทั่วโลกที่เข้าไม่ถึงการศึกษา เเละเมื่อเรียนจบจะได้รับประกาศณียบัตรในรูปแบบ NFTs (Non Fungible Tokens) อีกด้วยทั้งนี้ Jakaverse ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้วจาก CERTIK Audit ซึ่งเป็น Audit ชื่อดังระดับโลกและนี่คือจุดเด่นเบื้องต้นของแพลตฟอร์มโลกเสมือนจริง Jakaverseศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่