สำนักงานสลากฯ จับมือมูลนิธิสถาบันพระปกเกล้าฯเปิดตัว” SEED PROJECT ปี 4 ” “สร้างผู้นำเยาวชน พาท้องถิ่นสู่สากล” ต่อยอดความสำเร็จในอนาคต

พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลาก กินแบ่งรัฐบาล หรือ จีแอลโอ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์กิติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม และ ดร.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม ร่วมเปิดตัวโครงการ SEED PROJECT ปี 4 “สร้างผู้นำเยาวชน พาท้องถิ่นสู่สากล” และแจงการต่อยอดความสำเร็จในอนาคตของโครงการ ณ โรงภาพยนตร์ลิโด้ กรุงเทพมหานครพันโท หนุน ศันสนาคม สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า สำนักงานสลากอยู่เคียงคู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานกว่า 85 ปี เป็นรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินเป็นลำดับต้นๆ มาโดยตลอด ล่าสุดนำส่งเงินเข้ารัฐกว่า 48,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีภารกิจหลักในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่า แก่สังคม ได้แก่ การพิมพ์สลาก การจำหน่าย การออกรางวัล และการจ่ายรางวัล ควบคู่กับการให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการพัฒนาสู่ความอย่างยั่งยืน และบทบาทหนึ่งในฐานะสมาชิกของสมาคมสลากกินแบ่งโลก หรือ World Lottery Association (WLA) จึงยึดถือหลักการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคมของผู้ให้บริการเกมเสี่ยงโชค หรือที่เรียกว่า Responsible Gaming (RG) ที่ต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน รวมทั้ง การส่งเสริม ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาล โดยหนึ่งในการขับเคลื่อนมิติ ด้านสังคมที่สำคัญ คือการส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงโทษภัยของการพนัน ที่กำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเด็กและเยาวชนปัจจุบัน สำนักงานสลากฯ ได้ดำเนินโครงการ CSR ที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม หลายโครงการ เพื่อสร้างแรงกระเพื่อมเกี่ยวกับความตระหนักถึงโทษของการพนัน ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ในช่วงวัยที่หลากหลาย ได้แก่ โครงการสนับสนุนโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ จำนวน 77 แห่งทั่วประเทศ โครงการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันและการให้คำปรึกษาผู้ติดพนัน โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน GLO Cup (U13) ที่จัดขึ้นสำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า 13 ปี ทั่วประเทศ โครงการคิดดี ต้นกล้าดีมีคุณธรรม โครงการคิดใสไทยแลนด์ และ โครงการ SEED Project ปีที่ 4 ที่มีเยาวชน นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ที่กำลังจะจบการศึกษา เป็นกลุ่มเป้าหมายผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวต่อไปอีกว่า โครงการ SEED Project ปีที่ 4 ยังคงได้รับความสนใจจากเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เพราะเนื้อหา ตลอดกิจกรรมต่างๆ สามารถจุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจ ในการส่งเสริมคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมความรักและความภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิด อีกทั้ง เป็นแบบอย่างที่ดี ในการนำพาเยาวชนในพื้นที่ ให้ใช้ศักยภาพของตนเองให้เกิดประโยชน์ขณะเดียวกัน ก็สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยการสร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ไม่พนัน อย่างสร้างสรรค์ด้วยช่องทางที่หลากหลาย มีการฝึกอบรมแบบ Train the Trainer เพื่อถ่ายทอดความรู้แบบทวีคูณ จากรุ่นสู่รุ่น จากพี่สู่น้อง จากลูกหลานสู่ผู้ปกครอง เปรียบเสมือนการเผยแพร่เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณค่า ให้มีโอกาสได้แตกหน่อ ต่อยอดความดีต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อเป็นเครือข่ายในการ“สร้างผู้นำเยาวชน พาท้องถิ่น สู่สากล” เพื่อขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป โครงการ SEED Project ปี 4 ได้รับ การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะดำเนินนำร่องในภูมิภาคต่าง ๆ จำนวน 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคใต้ตอนบน ภาคใต้ตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ระหว่าง เดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2567 นอกจากนี้ จะมีโครงการนำร่องจากเยาวชนในแต่ละภูมิภาคเพื่อพัฒนาชุมชน ทั้งหมด 25 โครงการอีกด้วยในงานดังกล่าวยังมีการเสวนาโดยตัวแทนเยาวชน SEED Thailand ที่ได้ทำโครงการเพื่อสังคม และชุมชน ดำเนินรายการโดย นางสาวธนธร ศิระพัฒน์ ต่อจากนั้นช่วงต่อได้มีการดำเนินการแถลงข่าว เปิดตัวโครงการ SEED Project ปี 4 My Future Hometown สร้างผู้นำเยาวชน พาท้องถิ่นสู่สากล และช่วงสุดท้ายได้มีการเสวนา เรื่อง พลเมืองยุคนี้ต้อง Ready to be Citizen New Gen ประกอบด้วยผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย นางสาวชนนิกานต์ สุพิทยาพร นางสาวไทยประจำปี 2566 นายชลวิศว์ วงศ์ศรีวอ พิธีกร ผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน และนายเวหา ตั้งสมบูรณ์ ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มระบบ SEED ID ร่วมเสวนาในประเด็นการเป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมท่ามกลางเทคโนโลยีและสื่อที่สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์โครงการ SEED Project ปี 4 ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีภารกิจและเป้าหมาย [ ] จะมีการดำเนินโครงการนำร่องในภูมิภาคต่าง ๆ จำนวน 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคใต้ตอนบน ภาคใต้ตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง และจะมีโครงการนำร่องจากเยาวชนในแต่ละภูมิภาคเพื่อพัฒนาชุมชน ทั้งหมด 25 โครงการสำหรับเครือข่ายเยาวชน SEED Thailand มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนในระดับท้องถิ่นทั่วประเทศให้กลายเป็นเยาวชนพลังบวกที่มีจิตสำนึกรักบ้านเกิดและมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ โดยสร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ภายใต้สังคมยุคดิจิทัล ผ่านการเปิดพื้นที่สาธารณะในการนำเสนอความคิดและวิธีการในการพัฒนาชุมชนบ้านเกิดและประเทศชาติให้เจริญยิ่งขึ้น โดยหยิบยกอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้และความมั่นคงในชีวิตให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติ รวมถึงมุ่งหวังที่จะสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนให้มีความเข้าใจต่อสถาบันหลักของชาติ อย่างถูกต้อง และเติบโตเป็นเมล็ดพันธุ์อันดีงามที่พร้อมจะเติบโตและส่งต่อพลังบวกให้เยาวชน โดยภารกิจของ SEED Thailand มีดังนี้ 1.เรื่องเล่าบ้านเรา 2.ของดีบ้านเรา และ 3.พัฒนาบ้านเรา โดยในปี 2024 SEED Thailand เครือข่ายได้มีภารกิจใหม่ก็คือ Local to Global เยาวชนไทยพาท้องถิ่นสู่สากล โครงการ SEED Thailand เราได้มีการเริ่มทำมาตลอดระยะเวลา 4 ปีโดยที่ผ่านมาเรามีเครือข่ายเยาวชนผู้นำอยู่ทั่วประเทศทั้งในระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา ในปัจจุบันเครือข่ายเยาวชนได้มีเยาวชนกว่า 8000 คนทั่วประเทศไทย