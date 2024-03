ดีเบตได้นะ! “ดร.อานนท์” ข้องใจ “สมศักดิ์เจียม” ดิ้นอะไรนักหนา กับ Dawn of revolution 2475 อะไรไม่จริง ว่ามาเลย

น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้(11 มี.ค.67) ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (NIDA) โพสต์ภาพ พร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Arnond Sakworawich ระบุว่า“แล้ว อาจารย์ Somsak Jeamteerasakul จะเอาอะไรครับ อะไรที่ไม่ตรงข้อเท็จจริงก็ว่ามาเลยครับ อะไรที่ไม่พอใจก็ว่ามา จะดีเบตกันไหมว่าเนื้อหาใน Dawn of revolution 2475 มีอะไรผิด มีหลักฐานเอกสารชั้นต้นอะไรมาสู้กันไหม คนเขียนบทอยู่นี่สองคน ปราชญ์ สามสี กับ Punda Phol จะชวนทุ่นดำ-ทุนแดง ลูกศิษย์ ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร ที่ศึกษาเรื่อง 2475 มาดีเบตด้วยก็ได้ หรือจะเชิญ อ ปานเทพ ก็ได้นะครับ Parnthep Pourpongpan จะจัดให้นะครับ ดีเบตทางออนไลน์ก็ได้ ยังประคองสังขารมาดีเบตไหวไหม สันติสุข มะโรงศรี ช่วยเป็นพิธีกรให้หน่อยครับ อาจารย์สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล จะได้หายหงุดหงิดครับจะดิ้นเร่าๆ อะไรนักหนา สมศักดิ์?”ต่อมา เพจเฟซบุ๊ก Arnond Sakworawich อยู่กับ Chaiyan Chaiyaporn และ ศุภมาส เสนะเวส โพสต์ข้อความเกี่ยวกับสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่ถอดถอนปริญญา “ณัฐพล” กรณีวิทยานิพนธ์อ้างอิงข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริง บิดเบือนประวัติศาสตร์ ระบุว่า“สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะอ้างว่าไม่มีระเบียบ ถอดถอนปริญญาได้เฉพาะกรณี plagiarism ได้อย่างเดียว ไม่สามารถถอดถอนกรณี Data Falsification กับ Data Fabrication ในกรณีของณัฐพล ใจจริงนั้น เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่ตนเองมีอำนาจ ฟังไม่ขึ้น เป็นการไม่รับผิดชอบ และไม่ทำหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่แล้วอธิบายแบบหลักรัฐศาสตร์หรือหลักนิติศาสตร์เบื้องต้นผู้ใดมีอำนาจสถาปนา ผู้นั้นมีอำนาจถอดถอนGreat power comes with great responsibility.แล้วที่ในพ.ศ. 2554 สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถอดถอนปริญญาเอกของ ศุภชัย หล่อโลหะการ ไปแล้วนั้น ก็ยังไม่มีระเบียบใดๆ เลย จึงได้สอบถามไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตอนนั้นไม่มีระเบียบเลยก็ยังถอดถอนได้ ประธานกรรมการสอบคือ ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ อุปนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือ ศ.ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณวันนี้ พ.ศ. 2567 ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมการสอบนอกจากจะมี1. คำวินิจฉัยของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในพ.ศ. 2554 ว่าสามารถถอดถอนปริญญาได้2. คำพิพากษาศาลอาญา กรณี ณัฐพล ใจจริง ฟ้องหมิ่นประมาท ศ. ดร.ไชยันต์ ไชยพร ก็ตัดสินออกมาแล้วมี data falsification และ data fabrication จริงจึงยกฟ้อง3. ผลการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ของณัฐพล ใจจริง ก็ออกมาแล้วและฟันธงว่า ผิดจริงทางสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีหลังพิงสามอย่างแล้ว ในการที่จะถอดถอนปริญญาของณัฐพล ใจจริงรออะไรอยู่ครับมีอำนาจหน้าที่ก็ทำหน้าที่สิครับนอกจากนี้ยังมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ สองครั้ง เรื่องการกระทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ล้มล้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข หนังสือขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ กับหนังสือขุนศึก ศักดินา พญาอินทรีย์ที่เป็นคัมภีร์ชุดความคิดในการเคลื่อนไหวเลยนะครับ ไปดูแนบท้ายฟ้องก็ได้ครับ หรือดูเอกสารประกอบคำวินิจฉัยที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านใช้อำนาจเรียกเอกสารมาจากหน่วยงานความมั่นคงก็ได้ครับหรือจะรอ คำพิพากษาศาลแพ่ง กรณีหม่อมราชวงศ์ ปรียนันทนา รังสิต ฟ้องณัฐพล ใจจริงว่าละเมิด สมเด็จกรมพระยาชัยนาทนเรนทร อีกคดีหนึ่ง ซึ่งก็ไม่น่าจะนานนะครับ และหม่อมราชวงศ์ปรียนันทนา รังสิต ก็คงทำหนังสือให้กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถอดถอนปริญญาของณัฐพล ใจจริงกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำหน้าที่เพื่อเกียรติภูมิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเถิดครับท่านกลัวณัฐพล ใจจริงฟ้อง กลัวต้องไปขึ้นศาลตอนแก่แต่กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านไม่กลัวนายศุภชัย หล่อโลหะการ ผู้ถูกถอดถอนปริญญาฟ้องกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม ถอดถอนปริญญาของเขา แต่ไม่ถอดถอนปริญญาของณัฐพล ใจจริงหรือครับPlagiarism ยังผิดน้อยกว่า Data Falsification และ Data Fabrication เสียอีกครับกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่กลัวว่ามรว. ปรียนันทนา รังสิต จะฟ้องว่า กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ หรือ ป. อาญามาตรา 157 ต่อศาลอาญาทุจริตประพฤติมีชอบกลางหรือครับ”