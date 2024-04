ปตท.โกยกำไรธุรกิจLife Science หลัง“อินโนบิก”ขายทิ้งหุ้นAdalvo

การปรับองค์กรปตท.สู่เป้าหมาย ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังแห่งอนาคต และในธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน นับเป็นเครื่องจักรใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยมีธุรกิจเดิมยังมีความสำคัญในการสร้างรายได้และกำไรให้ปตท.อยู่“ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ “ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด ได้กล่าวถึงแผนงานการดำเนินธุรกิจใหม่ว่า ในปี2567 ปตท.จะรับรู้รายได้และกำไรจากธุรกิจใหม่เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต หรือLife Science และธุรกิจระบบนิเวศน์ยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรที่มีบริษัท อรุณ พลัส จำกัด เป็นแกนนำดำเนินธุรกิจทั้งนี้ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) เป็นแกนนำธุรกิจวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ที่ครอบคลุม 3 ธุรกิจหลักคือ ธุรกิจยา ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ ธุรกิจอุปกรณ์ทางการแพทย์และการวินิจฉัยทางการแพทย์ โดยปีนี้ อินโนบิกตั้งเป้าหมายมีผลประกอบการดีขึ้นกว่าปี2566ที่มีกำไรสุทธิ 1,100ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากบริษัทที่อินโนบิกเข้าไปลงทุนเติบโตขึ้น และอีกส่วนหนึ่งมาจากการที่อินโนบิก เข้าไปซื้อหุ้นบริษัท โลตัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (Lotus Pharmaceutical Company Limited : Lotus) เมื่อปี2565 ทำให้ได้บริษัท Adalvo ติดมาด้วย ล่าสุดบริษัทได้ขาย Adalvo ให้กับกลุ่ม Aztiq เป็นผู้ถือหุ้นเดิม ทำให้อินโนบิกรับรู้รายได้และกำไรพิเศษจากการขายAdalvoพอสมควร คาดว่าจะบันทึกรับรู้กำไรในงวดไตรมาส1/2567 รวมทั้งยังรับรู้รายได้จากธุรกิจที่อินโนบิกทำเองดร. บุรณิน ย้ำว่า การขาย Adalvo จะไม่มีผลกระทบต่อรายได้ของอินโนบิกลดลงในอนาคตเนื่องจากรายได้มาจากLotus มีขนาดธุรกิจที่ใหญ่กว่าAdalvoมาก เพียงแต่ Adalvoเป็นบริษัทที่เติบโตดีและเน้นการทำธุรกิจในทวีปยุโรปเป็นหลัก โดยอินโนบิกมุ่งเน้นการลงทุนในภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ว่าจะมีการขายหุ้นAdalvoไปแล้ว แต่ยังคงเป็นพันธมิตรที่ดีกับ Lotus จึงไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจของ Lotus และอินโนบิกแต่อย่างใดแต่เป็นโอกาสดีที่อินโนบิกจะนำเงินลงทุนที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นครั้งนี้ มาขยายการลงทุนและต่อยอดการเติบโตตามยุทธศาสตร์ของบริษัทต่อไป รวมถึงเพิ่มโอกาสการลงทุนในธุรกิจด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และเทคโนโลยีโลกทั้งนี้ เมื่อต้นปี2567 บริษัท อินโนบิก และ แอซทีค ฟาร์มา พาร์ทเนอร์ (Aztiq Pharma Partner : Aztiq) ลงนามสัญญาจำหน่ายหุ้น 100% ในบริษัท อดัลโว จำกัด (Adalvo) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจยาแบบ Business-to-Business (B2B) มุ่งเน้นการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Out Licensing) และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาในทวีปยุโรปและมีมูลค่าของกิจการประมาณ 300 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยขายหุ้นAdalvoให้กับบริษัทในกลุ่ม Aztiq เพื่อต่อยอดธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในทวีปยุโรปส่วนการดึง Lotus เข้ามาลงทุนตั้งโรงงานผลิตยาในเมืองไทย ดร.บุรณิน กล่าวว่า ปัจจุบัน Lotus มีการทำธุรกิจยาในไทยอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่มีโรงงานผลิตนาในไทย ซึ่งที่ผ่านมา Lotus ประสบความสำเร็จในการทำตลาดยารักษาโรคมะเร็ง และยารักษาระบบประสาทในสหรัฐอเมริกา และเอเชียตะวันออกทั้งเกาหลีและไต้หวัน ซึ่งในอนาคต Lotus วางเป้าหมายทำตลาดยาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นโอกาสในการตั้งโรงงานยาในไทยนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของตลาดยาในไทยและศักยภาพของชนิดยาที่จะผลิตเป็นสำคัญ โดยLotus มีโรงงานผลิตยาที่ไต้หวันและเกาหลี โดยเพิ่งขยายโรงงานผลิตยาที่ไต้หวัน ทำให้มีกำลังผลิตเพียงพอรองรับตลาดโดย Lotus เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจยาสามัญ(Generic Drugs)ชั้นนำแบบมีนวัตกรรม ดำเนินธุรกิจยาแบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การคิดค้น พัฒนา (R&D) การผลิตและการจัดจำหน่าย โดยมีผลประกอบกับรายได้อยู่ในระดับดี มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) มากกว่า 20% จากการขยายพอร์ตของตัวยาที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะยาที่มีมูลค่าตลาดสูงติดอันดับโลก อาทิ ยารักษาโรคมะเร็ง ฯลฯ ซึ่งอินโนบิกถือหุ้นใหญ่ 37%ในLotusส่วนธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ ได้มีการจัดตั้งบริษัท อินโนบิก นูทริชั่น จำกัดเพื่อดำเนินธุรกิจเสริมอาหารและอาหารทางการแพทย์ รวมทั้งร่วมทุนพันธมิตรตั้งโรงงานแพลนท์ แอนด์ บีน (ประเทศไทย) เพื่อผลิตอาหารโปรตีนจากพืช (Plant-based Protein ) ใหญ่ที่สุดในอาเซียนด้วยกำลังผลิต3,000ตันต่อปี โดยปี2567 บริษัทได้เร่งทำตลาด หาฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร หรือSME พบว่าตลาดฟาสต์ ฟู้ดส์ เป็นตลาดที่น่าสนใจ มีผู้บริโภคสนใจทาน Plant-based มากขึ้นรวมทั้งเร่งหาสูตรรสชาติอาหารให้เหมาะกับคนไทยด้วย โดยมีแผนจะผลิตอาหารPlant-based หลากหลายเมนู เพื่อจำหน่ายในร้าน alt. Mini (อัลท์ มินิ) หวังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบและจำนวนสาขาที่จะขยายเพิ่มเติม จากปัจจุบันมีเพียงร้านalt. Eatery เพียงสาขาเดียวแถวสุขุมวิท 51 คอมมูนิตี้อาหาร Plant-based ใจกลางเมืองแห่งแรกของกรุงเทพฯ ทำให้คนไทยมีทางเลือกในการบริโภคอาหาร และช่วยลดการเกิดโรคเพราะมีโปรตีนสูงแต่ไขมันต่ำ โดยปีนี้บริษัทวางเป้าหมายการผลิตPlant-based ราว 600-1,000 ตันหรือคิดเป็น 1/3ของกำลังการผลิตรวมทั้งนี้ โรงงานแพลนท์ แอนด์ บีน (ประเทศไทย) เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท นิวทรา รีเจนเนอเรทีฟ โปรตีนหรือNRPT ( เป็นการร่วมทุนระหว่างอินโนบิกกับโนฟ ฟู้ดส์) และบริษัท แพลนท์ แอนด์ บีน ประเทศอังกฤษ หรือ Plant & Bean (UK) ในสัดส่วนการลงทุน 51% และ 49% มีมูลค่าการลงทุนเฟสแรก 300-400 ล้านบาทอย่างไรก็ตาม ในอนาคต หากอินโนบิก มีแผนลงทุนโครงการใหม่ที่ใช้เงินลงทุนสูง ทางปตท. ไม่ได้ปิดกั้นการนำบริษัท อินโนบิก(เอเซีย)เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมไปถึงการออกหุ้นกู้เอง ซึ่งปัจจุบัน อินโนบิกแสวงหาโครงการที่น่าสนใจเพื่อร่วมทุน(JV)หรือการควบรวมหรือซื้อกิจการ(M&A) โดยสนใจธุรกิจเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medical Technology )เพิ่มเติม ขณะที่ธุรกิจยา และธุรกิจโภชนาการ อินโนบิกมีฐานธุรกิจอยู่แล้วนอกเหนือจากธุรกิจ Life Science แล้ว ธุรกิจระบบนิเวศน์ยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร(EV Value Chain Business )ภายใต้”อรุณ พลัส” ในปีนี้มีความคืบหน้าโครงการต่างๆไม่แพ้กัน โดยเฉพาะธุรกิจผลิตแบตเตอรี่ที่ได้จับมือกับพันธมิตรเจ้าของเทคโนโลยีหลายราย เริ่มจากบริษัท นูออโว พลัส จำกัด (การร่วมทุนระหว่างอรุณ พลัสถือหุ้น 51%และบมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 49%)ร่วมทุนกับบริษัท โกชั่น ไฮเทค ประเทศจีน จัดตั้งบริษัทร่วมทุน “เอ็นวี โกชั่น” เพื่อดําเนินธุรกิจนําเข้า ประกอบ และจัดจําหน่ายโมดูลแบตเตอรี่และชุดแบตเตอรี่สําหรับระบบกักเก็บพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้า โดยโรงงานประกอบชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว มีกำลังการผลิตเฟสแรก 2 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี เพื่อป้อนแบตเตอรี่ให้ลูกค้าค่ายรถอีวี รวมถึงการผลิตแบตสำหรับกักเก็บพลังงาน(ESS)ในอนาคตขณะเดียวกัน อรุณ พลัส ได้จับมือกับ Contemporary Amperex Technology Co., Ltd (CATL) เพื่อตั้งโรงงานแบตเตอรี่ Cell-To-Pack (CTP) กำลังผลิต 6 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีภายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ขณะนี้เตรียมวางแผนก่อสร้างโรงงานโดยนำเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ขั้นสูงที่นำเซลล์แบตเตอรี่มาประกอบกันเป็นแพ็กโดยตรง ไม่ต้องผ่านขั้นตอนการประกอบเป็นโมดูล ทำให้แบตเตอรี่มีประสิทธิภาพความจุพลังงานสูงขึ้น น้ำหนักเบาและมีความปลอดภัยสูง โดยโครงการนี้ทางอรุณ พลัสจะถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่ดร.บุรณิน กล่าวถึงการแข่งขันตลาดยานยนต์ไฟฟ้า(อีวี)ในประเทศไทยว่า ขณะนี้ตลาดรถอีวีในไทยมีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างรุนแรง ทำให้อรุณ พลัส หันไปเน้นด้านมาร์เก็ตติ้งก่อนแทนที่จะเร่งก่อสร้างโรงงานผลิตรถอีวี โดยอรุณ พลัสจับมือกับกลุ่มบริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (MGC-ASIA) ตั้งบริษัทร่วมทุน นีโอ โมบิลิตี้ เอเชีย เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ XPENG และแบรนด์ ซีคเกอร์อย่างเป็นทางการในไทย หวังสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร พร้อมทำหน้าที่ให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายให้กับลูกค้าแบบครบวงจรส่วนโรงงานผลิตรถอีวีภายใต้บริษัท ฮอริษอน พลัส ที่อรุณ พลัส ร่วมทุนกับ Honhai Precision Industry Co., Ltd หรือ FOXCONN เพื่อตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า4ล้อ(รถยนต์นั่งส่วนบุคคล) รองรับความต้องการที่สูงขึ้นในไทยและในภูมิภาคอาเซียนนั้น คงไม่รีบเร่งโดยจะชะลอไปก่อนจากเดิมที่จะเดินสายผลิตในปีนี้ก็เลื่อนเป็นปี2568แทน จะเริ่มต้นผลิตที่ 50,000 คันต่อปี และจะเพิ่มเป็น 150,000 คันในอนาคตปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างเจรจาพูดคุยกับค่ายรถหลายราย หากไม่มีความชัดเจนเรื่องลูกค้ามากพอ ก็จะยังไม่เร่งรีบเพื่อไม่ให้เป็นภาระ โดยบริษัทหารือกับFoxconn เพื่อวางแผนร่วมกันตลอด ระหว่างนี้ก็ทำความคุ้นเคยกับตลาดรถอีวีไปก่อน ยอมรับว่าตลาดการแข่งขันที่รุนแรง ทำให้ราคารถอีวีที่ปรับลดลงเร็วเกินไป ทำให้เกิดความกังวลบ้าง แต่เชื่อว่าการแข่งขันตัดราคาจะค่อยๆดีขึ้นพร้อมกับมั่นใจว่าในปี2573 ปตท.จะมีกำไรมากกว่า 30%มาจากธุรกิจใหม่และธุรกิจพลังงานอนาคต ไม่น่าจะพลาดเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากทิศทางการลงทุนของปตท.ได้เดินตามวิสัยทัศน์ใหม่ที่ได้ประกาศไว้