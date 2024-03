“อินทนิล”เจาะกลุ่มYoung Gen “ไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟ-สลัชชี่” ชูโรง

ผู้จัดการรายวัน 330 - “อินทนิล” เปิดแผนการตลาดผลักดันผลิตภัณฑ์ใหม่ “ไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟ และสลัชชี่” เอาใจลูกค้า Young Gen ตอกย้ำการสร้างสรรค์แบรนด์อย่างรอบด้าน ตั้งเป้าขยายการจำหน่ายกว่า 100 สาขา พร้อมมอบสิทธิพิเศษสุดคุ้มให้กับสมาชิกนางณัฐรุจา ชัยวัฒนธรรม ผู้จัดการส่วนกลยุทธ์การตลาดและสื่อสารแบรนด์ บริษัทบางจาก รีเทล จำกัด ได้กล่าวถึง แผนการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ของอินทนิล ในปี 2567 โดยมีกลยุทธ์ทำการตลาดเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย Young Gen ผลักดันให้เป็นที่รู้จักควบคู่ไปกับการทำการตลาดที่ให้สิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับสมาชิกไปพร้อมกันจากเครื่องดื่มยอดนิยมที่อร่อยครองใจมหาชน ได้ถูกนำมาพัฒนาเป็นเครื่องดื่มเกล็ดน้ำแข็ง “สลัชชี่” 4 รสชาติ ได้แก่ชาไทย โกโก้ ยูสุ และทูโทน และ “ไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟ” ที่กำลังเข้ากับกระแสความนิยมในขณะนี้ มี 4 รสชาติ คือ โยเกิร์ต โกโก้ ชาไทย และ ชาเขียว อินทนิลได้เปิดตัว 2 เมนูใหม่ ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นรายแรกของตลาดเชนร้านกาแฟที่สร้างความแปลกใหม่ในช่วงเปิดตัวเครื่องดื่มได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จนมีกระแสการตามหาสลัชชี่และซอฟต์เสิร์ฟของอินทนิล จึงใช้โอกาสนี้วางแผนการตลาดเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยการขยายสาขาเข้าหาลูกค้าในมหาวิทยาลัย อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า และสถานีบริการน้ำมันบางจากใกล้แหล่งชุมชน ใช้เวลาเพียง 3 เดือน เปิด 30 สาขานอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ ด้วยไอเดียให้ลูกค้ารังสรรค์ซอฟต์เสิร์ฟบนเครื่องดื่มแก้วโปรดแบบ DIY (Do It Yourself) เป็นเมนูใหม่ “ซอฟต์โฟลต” บวกกับท้อปปิ้งมีให้เลือกหลากหลายรายการ รวมถึงการเพิ่มช่องทางการสื่อสารเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วยทางโซเชียลมีเดียผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่มียอดผู้ติดตามสูงเป็นที่รู้จักเพื่อสร้างการรับรู้ และเป็นแรงกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจเข้ามาลิ้มลอง ด้วยราคาที่เข้าถึงง่ายในช่วง 29-89 บาท ตลอดจนการส่งเสริมการขายแก่สมาชิกด้วยการสะสมแต้มและนำคะแนนมาแลกเป็นส่วนลด ทำให้ลูกค้าจ่ายน้อยลงในการมาซื้อในครั้งถัดไปซัมเมอร์นี้อินทนิลจึงมอบโปรโมชันพิเศษให้กับลูกค้าสมาชิกได้สดชื่นเย็นฉ่ำกับ 2 เมนูนี้ ด้วยการใช้คะแนนเพียง 100 คะแนน รับสิทธิ์แลกซื้อเครื่องดื่มสลัชชี่ ขนาด 12 ออนซ์ ทุกรสชาติ ในราคา 10 บาท (ปกติ 59 บาท) หรือแลกซื้อไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟ ทุกรสชาติ ในราคา 1 บาท (ปกติ 29 บาท) จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ใบเสร็จ จำกัดแลกคะแนนสูงสุด 4,000 คะแนนต่อวัน ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2567 ณ ร้านอินทนิลสาขาที่ร่วมรายการ สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เป็นสมาชิกก็สามารถสมัครได้ง่ายและสมัครฟรีที่ร้านอินทนิลทุกสาขาทั่วประเทศ และรับ 100 คะแนนเข้าระบบทันทีเมื่อสะสมครั้งแรก เพื่อรับสิทธิโปรโมชันนี้ได้ หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่แบรนด์อินทนิลจัดโปรโมชันดีๆ หมุนเวียนให้กับในทุกๆ เดือน นอกจากนี้ยังสมัครผ่านช่องทางออนไลน์แบบดิจิทัลการ์ดได้ที่ https://www.bcpgreenmiles.com/thสำหรับแผนการขยายผลิตภัณฑ์ “สลัชชี่” และ “ไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟ” ตั้งเป้าขยายไปถึง 100 สาขาเพื่อให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่และแบรนด์มีความตั้งใจให้ลูกค้าทุกคนได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี รสชาติอร่อย มีให้เลือกหลากหลายมากยิ่งขึ้น ตามที่แบรนด์ได้ยึดมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และใส่ใจในทุกๆ ด้าน โดยส่งมอบประสบการณ์และการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อให้ “อินทนิล” แบรนด์ของคนไทยครองใจผู้บริโภคทุกคนต่อเนื่องตลอดไป