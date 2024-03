ซีพี-เมจิ เปิดตัว “เมจิ มิกซ์ มิลค์” นมมิกซ์พร้อมใช้ สำหรับเครื่องดื่ม ตัวช่วยใหม่ของบาริสต้า

บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ อันดับ 1 ของไทย เปิดตัว “นมเมจิ มิกซ์ มิลค์” นมมิกซ์พร้อมใช้ ครั้งแรกที่มาในรูปแบบพาสเจอร์ไรส์ เหมาะสำหรับกาแฟและเครื่องดื่ม โดยเน้นจุดเด่นของสินค้า คือ การเป็นนมผสมพร้อมใช้ ไม่ต้องเสียเวลาผสมนมข้นหวานข้นจืด โดยตั้งเป้าตอบโจทย์ความต้องการธุรกิจร้านกาแฟ และเครื่องดื่ม ทั้งเรื่องรสชาติ ความสะดวก ความคุ้มค้า และใช้งานได้หลากหลาย ภายใต้คอนเซ็ปต์งาน Meiji Mixed Milk - Mixed for More เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567คุณอินทิรา มีสมานยนต์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด กล่าวว่า “ซีพี-เมจิ ในฐานะผู้นำอันดับหนึ่งตลาดนมพาสเจอร์ไรส์ทั้งสำหรับผู้บริโภค และธุรกิจร้านกาแฟ เราเห็นถึงโอกาสในการตอบโจทย์ความสะดวกและเพิ่มเวลาให้กับธุรกิจร้านกาแฟในปัจจุบันที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่“เมจิ มิกซ์มิลค์” นมมิกซ์พร้อมใช้ที่รวมรสชาติและคาแรกเตอร์ของนมข้นหวานและนมข้นจืดไว้ในกล่องเดียว ให้บาริสต้ามากกว่าคำว่า “สะดวก” เพราะ “ให้มีเวลา” ไม่ต้องผสมใหม่ทุกวัน ใช้ง่ายแค่เปิดกล่องเท “ให้ความคุ้มค่า” ไม่บูดง่ายเหมือนที่ผสมมือเอง รวมถึงเจ้าของร้านไม่ต้องเสี่ยงว่ารสชาตินมผสมจะไม่นิ่งอีกต่อไปหากรับพนักงานใหม่ นอกจากนั้น“เมจิมิกซ์ มิลค์” ยัง “ให้ความหลากหลาย” เพราะรังสรรค์ได้ทั้งเครื่องดื่มและเบเกอร์รี่ ซึ่งช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาให้เจ้าของร้านกาแฟและบาริสต้าทุกคนมีเวลามากขึ้นเพื่อไปคิดค้นสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ และให้บริการกับลูกค้าได้ประทับใจยิ่งขึ้นคุณเสรี ธรรมเสริมสุข ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด กล่าวเสริมถึง เมจิมิกซ์ มิลค์ ว่า “จากประสบการณ์ในการจัดงานเมจิบาริสต้าแคมป์มาอย่างยาวนาน ทำให้เราเห็นถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์นมในหลายรูปแบบของเหล่าบาริสต้าวงการกาแฟ จึงทำให้เรามีความเข้าใจและมีข้อมูลมากพอในการนำมาต่อยอดและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นม “เมจิมิกซ์ มิลค์” นมมิกซ์พร้อมใช้ ในรูปแบบนมพาสเจอร์ไรส์แบรนด์แรกของไทย ที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องรสชาติสดใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมจิ ให้ความเข้มข้นหอมมัน ทั้งปรับระดับความหวานได้ง่ายตามพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมยังการันตีเรื่องคุณภาพ ความเสถียรของรสชาติ ในแบบเฉพาะของนมเมจิ ที่ทุกคนรู้กันว่าดีแน่นอน”นอกจากนั้นยังมี คุณหมู นพพล อมรพิชญ์ปรัชญา เจ้าของร้านกาแฟ Bottomless หนึ่งในบาริสต้าผู้คร่ำหวอดวงการกาแฟไทยมานาน ที่ใครๆ ต่างยกย่องให้เป็น “ปรมาจารย์ในวงการกาแฟ” มาพร้อมกับ เชฟเป่าเป้ - อี้เหิน หวัง จาก MasterChef Thailand พ่วงดีกรีแชมป์ MasterChef All Stars Thailand เข้าร่วมงานเปิดตัวและแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของ “เมจิมิกซ์ มิลค์” พร้อมเป็นตัวแทนของบาริสต้าและตัวแทนเชฟเบเกอรี่ในการทดลองใช้ “เมจิมิกซ์ มิลค์” โดยคุณหมู - นพพล ให้ความคิดเห็นหลังทดลองใช้จริงว่า “เมจิมิกซ์ มิลค์” เป็นนมมิกซ์พร้อมใช้ที่ตอบโจทย์เรื่องรสชาติมีเนื้อนมเข้มข้น หอมมัน หวานกำลังดี เหมาะสำหรับเครื่องดื่มกาแฟ เพราะไม่กลบรสชาติกาแฟ รวมถึงเมนูเครื่องดื่มอื่นๆ ก็ได้ด้วย และเชฟเป่าเป้ ยังเสริมต่อว่านอกจากเมนูเครื่องดื่มแล้ว “เมจิมิกซ์ มิลค์” ยังสามารถนำมาใช้เพิ่มบอดี้เพิ่มเนื้อสัมผัสเข้มข้นให้กับเบเกอรี่ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้ทดแทนวัตถุดิบบางตัวที่ราคาสูง อีกทั้งยังสะดวกใช้งานง่าย คุณภาพเยี่ยม ตอบโจทย์บาริสต้าและเชฟมืออาชีพได้ตรงใจจริงๆสำหรับงานเปิดตัวและแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของ “เมจิมิกซ์ มิลค์” ได้ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากทั้งกลุ่มร้านกาแฟ Specialty ที่มีชื่อเสียง เหล่าบาริสต้าชั้นนำ สื่อมวลชน พร้อมเชิญชวนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม “Mixed Your Own Bar” ที่ทุกคนสามารถนำ เมจิมิกซ์ มิลค์ มาครีเอทเมนูเครื่องดื่มในแบบของตัวเอง ทั้งเมนูเอสเย็น, ชานม, ชาเขียว หรือ โกโก้เย็น เพื่อได้สัมผัสถึงรสชาติของ “เมจิมิกซ์ มิลค์” ที่สามารถเข้ากันได้ดีและลงตัวกับทุกเมนูเครื่องดื่มแถมปรับรสหวานได้ง่าย ใช้งานก็สะดวก นอกจากนี้ภายในงานยังมีการโชว์เคสเมนูกาแฟนมสูตรพิเศษรังสรรค์โดยคุณหมูเจ้าของร้านกาแฟ Bottomless และเมนูขนมหวานจากเชฟเป่าเป้ ที่การันตีได้ถึงความอร่อยแบบขั้นสุดอีกด้วย