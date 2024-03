สยามพารากอน จับมือ คาร์ดเอกซ์ เอาใจเหล่าฟู้ดเลิฟเวอร์ พร้อมเสิร์ฟความอร่อย จากร้านเด่นเมนูดังแบบจุกๆ ผ่านแคมเปญ “กินข้าวกันมั้ย” ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 20 มี.ค. 67 นี้

ศูนย์การค้าสยามพารากอน และ CardX เดินหน้าสร้างประสบการณ์ความอร่อยสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ให้กับผู้ถือบัตรเครดิต CardX และ SCB ผ่านแคมเปญ “กินข้าวกันมั้ย กับ CardX” โดยมอบสิทธิพิเศษถึง 3 ต่อ สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต CardX และ SCB ทุกประเภท ที่ร้านอาหารชื่อดังสุดฮิตณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน การันตีความแฮปปี้ให้ผู้ถือบัตรได้เต็มอิ่มไปกับโปรโมชันสุดฟินตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2567 นี้สารัชต์ รัตนาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด กล่าวว่า “ในปี 2567 นี้ CardX พร้อมสร้างประสบการณ์สุดประทับใจให้กับลูกค้าด้วยการมอบสิทธิพิเศษในหมวดร้านอาหารให้กับลูกค้าบัตรเครดิต CardX และ SCB แบบจัดเต็มต่อเนื่องตลอดทั้งปี ครอบคลุมทุกร้านอาหารยอดนิยม เมนูเด็ดจานเด่นในทุกทำเลที่ตั้ง เตรียมปล่อยโปรโมชันจัดเต็มต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ตอบแทนลูกค้าตลอดปี โดยในครั้งนี้ CardX ร่วมมือกับสยามพารากอนซึ่งถือเป็นความร่วมมือกับศูนย์การค้าที่เป็น Strategic Location อันเปี่ยมด้วยศักยภาพที่รวมเอาร้านอาหารสุดฮิตหลากหลายไม่ซ้ำใคร พร้อมเมนูดังสุดฮิตที่ตอบโจทย์ทุกกลุ่มลูกค้า มาช่วยเติมเต็มประสบการณ์อิ่มอร่อยแบบฟินไม่หยุดให้กับลูกค้า CardX และ SCB”โดยสยามพารากอน ยังคงตอกย้ำความเป็น World Class Food Destination ที่รวบรวมร้านอาหารสุดฮิตหลากหลาย คัดสรรเมนูเด็ดที่ตอบโจทย์ทุกรุ่นและไลฟ์สไตล์มาร่วมแคมเปญ อาทิ Coffee Beans by Dao (คอฟฟี่ บีนส์ บาย ดาว), Coffee World (คอฟฟี่ เวิลด์), Co Limited (โค ลิมิเต็ด), ภัตตาคารโฟร์ซีซั่น (Four Seasons Restaurant ), Hong Bao (หงเปา), Jumbo Seafood (จัมโบ้ ซีฟู้ด), Maple Tree House BKK (เมเปิ้ล ทรี เฮ้าส์ บีเคเค), TalingPling (ตะลิงปลิง), Tasty Congee & Noodle Wantun Shop (เทสตี้ คอนจี้ แอนด์ นู้ดเดิ้ล วันตัน ช็อป), Thank you cup (แต้งกิ้วคัพ), TONCHIN Ramen (ทงชิน ราเมง) และ Veganerie (วีแกนเนอรี่) เป็นต้นสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต CardX และ บัตรเครดิต SCB ทุกประเภท เมื่อใช้จ่าย ณ ร้านอาหารโซนศูนย์การค้าสยามพารากอน ที่ร่วมรายการเท่านั้น ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 20 มีนาคม 2567 เท่านั้น*ต่อ 1 ส่วนลดหรือรับเมนูพิเศษ ณ ร้านอาหารโซนศูนย์การค้าสยามพารากอน ที่ร่วมรายการ :**ต่อ 2 รับเครดิตเงินคืน :• เมื่อรับประทานอาหารในโซนศูนย์การค้าที่ร่วมรายการ ครบตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 150 บาท• จำกัดเครดิตเงินคืน 150 บาท/ท่าน/วัน และจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 900 บาท/ท่าน รวมทุกประเภทบัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย***ต่อ 3 รับฟรี Siam Gift Card :• เมื่อรับประทานอาหารในโซนศูนย์การค้าที่ร่วมรายการ สะสมครบตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป / วัน รับ Siam Gift Card มูลค่า 500 บาท• จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน รวมทุกประเภทบัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย จำกัดรวม 400 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายร่วมอิ่มอร่อยกับแคมเปญ “กินข้าวกันมั้ย กับ CardX” ณ ร้านอาหารชื่อดัง ภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-610-8000 หรือ Facebook : SIAMPARAGON พร้อมตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rebrand.ly/cardxDINprg