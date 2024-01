"บริตนีย์" โดนโรงแรมหรู Four Seasons แบนเหตุเปลือยอกไปสระว่ายน้ำ

“บริตนีย์ ไปโฟร์ซีซั่นส์ในเวสต์เลควิลเลจมาหลายปีแล้ว แต่เมื่อไม่นานมานี้ เธอทำให้ทีมงานต้องปวดหัว” แหล่งข่าวคนหนึ่งบอกกับ The Sun “แขกบางคนบ่นว่าเธอเปลือยท่อนบนริมสระน้ำและทำให้พวกเขารู้สึกอึดอัด และพฤติกรรมของเธอมักจะแปลกประหลาดและน่ารำคาญ”นับตั้งแต่หลุดพ้นจากการถูก "ดูแล" โดยพ่อ และทีมทนายความในปี 2021 บริตนีย์ บอกว่าตัวเองสามารถชีวิตอย่างเป็นอิสระมากขึ้น เธอเปลือยอกหลายครั้งบนโซเชียลมีเดีย และในโพสต์บางส่วนก็มีฉากหลังคล้ายสระว่ายน้ำของโรงแรม“พนักงานพูดถึงเรื่องนี้กันทั่วทั้งโรงแรม และมันก็โชคไม่ดีจริงๆ แต่ตอนนี้เธอไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปที่นั่น ไม่ใช่ส่วนของสปาอย่างแน่นอน” แหล่งข่าวอีกรายหนึ่งบอกกับ The Sunแหล่งข่าวยังเสริมด้วยว่าจำนวนคนดังที่มาที่โรงแรมบ่อยๆ อาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ บริตนีย์ ถูกแบน “บริตนีย์ อาจเป็นคนดังระดับเอลิสต์ แต่เธอไม่สามารถวิ่งทำอะไรตามที่เธอต้องการได้ที่โฟร์ซีซั่นส์ได้ มีแขกที่เป็นคนดัง, คนรวย และบุคคลสำคัญมากมาย ที่เช็คอินและพักที่นั่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือพักผ่อน และพวกเขาไม่อยากต้องมารู้สึกอึดอัดใจแบบนี้”The Sun ยังรายงานว่า บริตนีย์ ใช้เวลาไม่น้อยที่โรงแรมหรูแห่งนี้ และเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดของโรงแรมด้วย“คนวงในบอกว่าเธอเป็นแฟนตัวยงของการจองสปาและสถานเสริมความงามของที่นี่ เนื่องจากโรงแรมมีสระว่ายน้ำในร่มขนาดใหญ่ บริการนวด และทรีทเมนท์สำหรับแขก” The Sun รายงาน “อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าขณะนี้เธออาจจะไม่ได้รับการต้อนรับในสถานที่นี้ หลังจากที่เจ้าหน้าที่ต้องสั่งห้ามเธอชั่วคราว”