“ไทยเวียตเจ็ท” คว้ารางวัล "ดาวรุ่งด้านการให้บริการขนส่งสินค้าใต้ท้องเครื่อง" ปี 2566

สายการบินไทยเวียตเจ็ทคว้ารางวัล 'Rising Belly Carrier of the Year (ดาวรุ่งด้านการให้บริการขนส่งสินค้าใต้ท้องเครื่องแห่งปี)' จากงาน Payload Asia Awards ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 จัดโดยนิตยสาร Payload Asia ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ สิงคโปร์ (Four Seasons Singapore) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมานายวรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยเวียตเจ็ท กล่าวว่า ด้วยฝูงบิน A320 และ A321 รุ่นใหม่และทันสมัย ไทยเวียตเจ็ทได้ประสบความสำเร็จในการแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเราในการดำเนินการขนส่งสินค้าทางอากาศในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดโรคระบาดทั่วโลกซึ่งเรายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้จะได้รับผลกระทบจากโรคระบาดที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการบินทั่วโลก เรายังคงรักษาเสถียรภาพในการดำเนินงานของเราอย่างต่อเนื่อง และขยายขีดความสามารถในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งขยายเครือข่ายของเราไปยังจุดหมายปลายทางใหม่ๆ อีกมากมาย มุ่งมั่นเดินหน้ามอบบริการขนส่งสินค้าที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าและพันธมิตรของเราปัจจุบันสายการบินไทยเวียตเจ็ทให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศและระหว่างประเทศจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เช่น เวียดนาม สิงคโปร์ ญี่ปุ่น กัมพูชา ไทเป มาเก๊า และจีนแผ่นดินใหญ่ สายการบินยังได้สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรสายการบินหลายรายเพื่อปรับปรุงบริการและเพิ่มขีดความสามารถอย่างต่อเนื่องสำหรับงาน Payload Asia Awards ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2555 โดยนิตยสาร Payload Asia ซึ่งได้รับการยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิกมาตั้งแต่ปี 2527 โดยยกย่ององค์กรที่โดดเด่นในแวดวงการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ ในขณะที่เผชิญกับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจ องค์กรเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในตลาด นวัตกรรม และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่เหนือกว่า กลายเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมและเพิ่มโอกาสสูงสุดในการผลักดันการเติบโตสู่ตลาดใหม่