"ยินตัน" เร่งขยายตลาด CLMV ดึง "แต้ว-ณฐพร" รุกกลุ่มนิวเจน

ผู้จัดการรายวัน 360 - “ไทยยินตัน” ต่อยอดจากขยายไลน์สินค้า เปิดตัวผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพล่าสุด “ยินตันเฮิร์บ” ยาสีฟันสมุนไพรเข้มข้น พร้อมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ “แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์” ร่วมสื่อสารไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ เดินหน้าขยายฐานตลาด ควบคู่การสร้างการรับรู้แบรนด์ เตรียมรุกตลาดต่างประเทศกลุ่ม CLMV ในไตรมาส 3 ตั้งเป้ารายได้ปีนี้ 200 ล้านบาทนายนริศ วิทยาวรากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยยินตัน จำกัด เปิดเผยว่า ธุรกิจยาสีฟันถือว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่ สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทตามความต้องการของลูกค้า เช่น สูตรป้องกันฟันผุ สูตรไวท์เทนนิ่ง สูตรสมุนไพร เป็นต้น แต่ที่ครองใจผู้บริโภคอย่างยาวนาน และออกสู่ตลาดมากกว่ายาสีฟันสูตรอื่นๆ คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพร เนื่องจากมีการแข่งขันสูงที่สุด เพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนใช้ในชีวิตประจำวัน และสมุนไพรยังเป็นที่ยอมรับว่ามีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพฟันได้เป็นอย่างดี ถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มจะเติบโตอย่างต่อเนื่องปัจจัยหลักเกิดจากการที่ผู้บริโภคยุคใหม่หันมาใส่ใจในการดูแลสุขภาพฟันและสุขอนามัยช่องปากมากขึ้น ขณะเดียวกัน ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากเดิม มีความพิถีพิถันในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยจะเน้นไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากธรรมชาติผสมผสานกับนวัตกรรมต่างๆ“ไทยยินตัน” จึงเปิดตัวผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพล่าสุดที่มีเส้นทางการก่อตั้งแบรนด์จากยายินตันเม็ดสีเงินต้นตำรับที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ผสมผสานกับ 7 สมุนไพรเข้มข้นที่มีสรรพคุณที่ดีต่อช่องปากและฟัน อาทิ กานพลู ,ใบข่อย ,พิมเสน ใบฝรั่ง การบูร ใช้กระบวนการคิดค้นและพัฒนาสูตรเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยยาสีฟัน ”ยินตันเฮิร์บ” จะมี 2 สูตร ได้แก่ “ยินตันเฮิร์บ สูตรออริจินัล” สำหรับคนรักสมุนไพรเข้มข้น และ”ยินตันเฮิร์บ สูตรสเปียร์มินต์” สำหรับคนชอบความเย็น กลิ่นมินต์สดชื่น ขนาด 70 กรัม ราคา 109 บาท ซึ่งทั้ง 2 สูตร จะมีส่วนผสมของฟลูออไรด์เข้มข้นสุดที่ทางกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อนุญาตให้ใช้คือ 1,500 ppm.โดย “ไทยยินตัน” ได้เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ยิ้มสวย “แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์” นักแสดงยอดนิยมที่มีบุคลิกสมาร์ท ร่าเริงสดใส เป็นคนรักษาสุขภาพ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ “ยินตันเฮิร์บ” เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีช่วงอายุ 30 ปีขึ้นไป ทั้งกลุ่มผู้บริโภคที่เคยใช้ยาสีฟันสมุนไพรอยู่แล้ว และกลุ่มเริ่มเปิดใจทดลองใช้ โดย“แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์” จะเป็นตัวแทนแนะนำแนวคิดใหม่ให้ทุกคนได้เปิดใจกับการใช้ยาสีฟันสมุนไพร “ยินตันเฮิร์บ” สองพลังในหลอดเดียวในช่วงแรก “ยินตันเฮิร์บ” จะจัดแคมเปญการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ในรูปแบบ Above the Line การโฆษณาบนสื่อหลักแบบดั้งเดิมที่สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ในวงกว้าง ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ตลอดจนโฆษณากลางแจ้ง (Out Of Home Media) อย่างป้ายบิลบอร์ดซึ่งมีกำหนดเปิดตัว TVC พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 เมษายนนี้ ควบคู่ไปกับการสื่อสารการตลาดรูปแบบ Below the Line เป็นการสื่อสารสองทางกับผู้บริโภค ได้แก่ การจัดกิจกรรมตลาดเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม อาทิ การจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด, การส่งเสริมการขาย, การจัดโรดโชว์สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM: Customer Relationship Management) โดยเริ่มต้นจากการจัดกิจกรรมสุดพิเศษ แต้วชวนเปิดประสบการณ์ใหม่กับ “ยินตันเฮิร์บ”และลุ้นเป็นผู้โชคดีสุด Exclusive ที่โลตัส สาขารามอินทรา-อาจณรงค์ เพื่อเปิดตัว ยาสีฟัน “ยินตันเฮิร์บ” อย่างเป็นทางการสำหรับช่องทางการจัดจำหน่าย ในช่วง 2 เดือนแรก คือ มกราคม-กุมภาพันธ์ มีแผนวางจำหน่ายในโลตัส (ไฮเปอร์มาร์เก็ต) เนื่องจากยาสีฟันเป็นสินค้าที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน และหากดูจากยอดขายทางในช่วงที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากนั้นในเดือนมีนาคมเตรียมวางขายสินค้าครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อช่วยเพิ่มยอดขายในช่องทางโมเดิร์นเทรด อาทิ คอนวีเนียนสโตร์, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ไฮเปอร์มาร์เก็ต พร้อมทั้งเดินหน้าขยายช่องทางจำหน่ายทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์ จากนั้นมีแผนรุกตลาดต่างประเทศในไตรมาส 3 ในประเทศกลุ่ม CLMV ที่มีตัวแทนจำหน่ายสินค้า อาทิ ลาว เวียดนาม กัมพูชา โดยตั้งเป้าว่าจะมียอดขายเติบโตขึ้น 5-10% ในปี 2567 คิดเป็นรายได้ประมาณ 200ล้านบาทปัจจุบัน บริษัท ไทยยินตัน จำกัด ผลิตภัณฑ์ ยายินตันเม็ดสีเงิน, นู้ด แคปซูล ชูการ์ฟรี มินต์, นู้ด ยาสีฟันน้ำ, ยอดขายรวมในปี 2566 หลังสถานการณ์โควิด-19 มีรายได้หลักจากต่างประเทศ 68% และ ในประเทศ 32% โดยมีสัดส่วนยอดขายหลักจาก นู้ด แคปซูล ชูการ์ฟรี มินต์ ที่มีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่องใน สหรัฐอเมริกา จีน สิงคโปร์ ฮ่องกง และกำลังมีการขยายตลาดต่อเนื่องไปที่กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง อาทิ สหรัฐอาหรับ เอมิเรสต์, คูเวต, ซาอุ, ส่วนยายินตันเม็ดสีเงินด้วยส่วนผสมและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้มียอดขายคงที่มีอัตราการเติบโตขึ้น-ลงอยู่ที่ 5%, นู้ด ยาสีฟันน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มนิซมาร์เก็ต จึงสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้