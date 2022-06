“พี่ธีร์-น้องพีร์” ยิ้มสดใสใจละลาย แท็คทีม “พ่อบีม-แม่ออย” เผยภาพแรก พรีเซ็นเตอร์ “วันเดอร์สไมล์ คิดส์”

น่ารักเกินไปมุ้ยยยยย เผยภาพแรก 2 แฝดแสนฮอตพร้อมพ่อพ่อ& แม่แม่ที่ยกครอบครัวกันมาถ่ายแฟชั่นยิ้มแฉ่งโชว์ฟันขาว สุขภาพดี เกินห้ามใจ สดใสสมดีกรีพรีเซ็นเตอร์ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันเด็กสูตรออร์แกนิคที่คิดค้นและพัฒนาโดยทันตแพทย์ที่งานนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด พร้อมทีมผู้บริหาร แห่ง บริษัท ดับเบิ้ลยูแอล333 จำกัด จัดหนักจัดเต็ม ขนสไตล์ลิส พร็อบ และช่างภาพแถวหน้าของเมืองไทย มาร่วมด้วยช่วยกันเนรมิตความคิ้วท์ให้กับครอบครัวที่ฮอตที่สุด เอาใจเอฟซีพร้อมเชิญชวนบรรดาพ่อพ่อแม่แม่ให้มาดูแลช่องปากของลูกรักด้วยยาสีฟันเด็กสูตรออร์แกนิคที่มาแรงที่สุด วันเดอร์สไมล์ คิดส์ (Wonder Smile Kids) ที่ “แม่ออย” แอบกระซิบว่าโดนใจ 2 แฝด “พี่ธีร์-น้องพีร์” เอามากๆ เพราะส่วนผสมเป็นฟู้ดเกรดจากธรรมชาติ ลูกจะกลืนกินก็ปลอดภัย สีของยาสีฟันก็มาจากสารสกัดธรรมชาติ 100% อีกด้วย แถมรสชาติดี มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ของส้มยูสุ ที่ช่วยลดการอาเจียน และที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่แฮปปี้สุดๆ เห็นจะเป็นสรรพคุณแสนเริ่ด ที่ช่วยดูแลสุขภาพฟัน และช่องปากของลูกรัก ป้องกันฟันผุ เพราะมีฟลูออไรด์ 1,000 ppm บำรุงเหงือกให้แข็งแรง ลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก ที่สำคัญช่วยให้ 2 แฝดมีฟันที่ขาวสะอาดอย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ทำลายสารเคลือบฟันอีกด้วยงานนี้ “แม่ออย-พ่อบีม” จึงมั่นใจ และไม่รีรอที่จะให้ 2 แฝดสุดที่รัก “พี่ธีร์-น้องพีร์” มารับหน้าที่เป็นพรีเซ็นเตอร์ ยาสีฟันเด็กสูตรออร์แกนิค วันเดอร์สไมล์ คิดส์ (Wonder Smile Kids) ยิ้มโชว์ฟันขาว สะอาดสดใส ไร้กังวล ชวนทุกครอบครัวให้มาใส่ใจสุขภาพช่องปากและฟันไปกับผลิตภัณฑ์ยาสีฟันเด็กสูตรออร์แกนิคที่คิดค้นและพัฒนาโดยทันตแพทย์ ส่วนใครที่อยากปังไปกับผลิตภัณฑ์ที่ดังที่สุดในโลกออนไลน์ตอนนี้ ทางแบรนด์ ยังแจ้งข่าวดีมาอีกว่า ตอนนี้เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายต้นสาย รีบติดต่อเข้ามาเลยรัวๆ ที่ Line : @wlsmile หรือ โทร : 091-546-4444นาทีนี้บอกเลยเทรนด์ยิ้มโชว์ฟันขาวสดใส ใจละลายไปกับครอบครัว “บีม-ออย” และ 2 แฝด “พี่ธีร์-น้องพีร์” ด้วยยาสีฟันเด็กสูตรออร์แกนิค วันเดอร์สไมล์ คิดส์ (Wonder Smile Kids) มาแรงเกินห้ามใจ!!!