“ภูมิธรรม” แสดงความยินดีผู้จบหลักสูตร TEPCoT รุ่น 15

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการเป็นประธานมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) รุ่นที่ 15 ให้กับผู้สำเร็จหลักสูตรจำนวน 162 ราย ว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่สำเร็จหลักสูตร TEPCoT และขอให้ทุกท่านที่ได้ใช้เวลาแลกเปลี่ยนความคิดพูดคุยกับคนต่างอาชีพ ต่างประสบการณ์ ขอให้นำไปความรู้ไปใช้ประกอบการดำเนินชีวิตและธุรกิจ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ จะก่อเกิดภูมิปัญญาที่สำคัญและสามารถต่อยอดไปใช้ในการทำงานได้ สามารถเข้าใจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง มีสิ่งใหม่เกิดขึ้น มีกติกาทางการค้าใหม่ มีระเบียบโลกใหม่ ไม่ว่าท่านจะพอใจหรือไม่ โลกก็จะบังคับให้ชีวิตหรือการงานของท่านเปลี่ยน และเพื่อให้ทันกับการแข่งขันในโลกปัจจุบัน จะต้องเข้าใจและมองไปข้างหน้า เรียนรู้กฎเกณฑ์ กติกา ที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ ถ้าเราเข้าใจและปรับตัวได้ทัน ก็จะมีแต้มต่อที่เป็นประโยชน์ได้เปรียบในการแข่งขัน“วันนี้ ผมได้รับฟังแผนยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจมาก หวังว่าจะมีการเผยแพร่ให้มากขึ้น จะได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ก้าวทันยุคสมัย ที่สำคัญ คือ Mindset หรือกรอบความคิด ที่ต้องเข้าใจ รู้ตลาดโลก ซึ่งในตลาดอนาคตผู้บริโภคจะเป็นคนกำหนดตลาด เมื่อมีโอกาสมาเรียน มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มาสร้างผลงานแล้ว ไม่อยากให้ผลงานจบอยู่แค่ที่สถาบันการศึกษา แต่อยากให้เผยแพร่ไปในสังคม โดยเฉพาะผู้ประกอบการได้ศึกษาและต่อยอดไปทำกิจกรรมการค้าได้ จะเป็นผลดีกับประเทศชาติและการค้าไทยมากขึ้น หน่วยงานราชการไทย ก็สามารถนำไปปรับใช้กับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง เชื่อว่าจะทำให้ประเทศเดินหน้า ขอฝากความหวังทุกอย่างไว้กับพวกท่านทุกคน”ทั้งนี้ นายภูมิธรรมได้ยกตัวอย่างว่า กระทรวงพาณิชย์กำลังจะทำการค้าด้านอีคอมเมิร์ซ โดยเชิญอินฟลูเอนเซอร์จากจีน เพราะจีนมีประชากรจำนวนมาก เป็นตลาดใหญ่ที่น่าสนใจ จำนวน 30-50 คน แต่ละคนมีผู้ติดตามจำนวนมาก บางรายมีผู้ติดตามหลักร้อยล้านคน มาขายสินค้า 7 วัน วันละ 10 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 15 นาที ถ้าประสบความสำเร็จ จะได้พิสูจน์ว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปแล้วจริง ๆนอกจากนี้ นายภูมิธรรม ได้รับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการอบรมในหัวข้อ Trawell Thailand Medical and Wellness Ecosystem Corrider เพื่อสร้างกลยุทธ์ให้ไทยมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น สร้าง New S-Curve ใหม่ ให้กับธุรกิจบริการด้านสุขภาพ ปักหมุดให้ไทยเป็นจุดหมาย 5 อันดับแรกของโลก และผู้เข้ารับการอบรม ได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทยด้วย CBEC (Cross Border E-Commerce) 2.เกษตร ดีดี for Thailand New Era 3.Trawell Thailand Medical and Wellness Ecosystem Corrider 4.Digitalized SMEs to Boost Competitiveness 5.WASTE TO BEST และ 6.การได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ Land Bridgeสำหรับ TEPCoT เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหอการค้าไทย เปิดการอบรมมาตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน และมุ่งสร้างวิสัยทัศน์ที่ได้มาจากการบูรณาการองค์ความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ทางการค้า การพาณิชย์ด้านต่าง ๆ โดยผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 02-697-6861-3