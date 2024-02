Trendy Home ฮุกตลาด New Gen สร้างบ้าน 3-8 ลบ.ไม่มีหยุด ประเดิมยุคสมัยใหม่ด้วย 2 แบบบ้านทันสมัย The New Era Series

หลังปฏิวัติธุรกิจรับสร้างบ้านไทย พุ่งสู่ความทันสมัย เท่าทัน Maga Trends โลก ล่าสุดศูนย์รับสร้างบ้านยุคใหม่เทรนดี้ โฮม (Trendy Home) บริษัทลูกในเครือ แลนดี้ โฮม (Landy Home) ก็ได้ประเดิมยุคสมัยใหม่ของบริษัทรับสร้างบ้าน โดย Transform สู่โลกยุค Digital ขึ้นอีกขั้น ด้วยการปล่อยหมัดเด็ด 2 แบบบ้านสวย ดีไซน์ทันสมัย “The New Era Series” ที่ออกแบบขึ้นอย่างเข้าใจความต้องการของคนยุคปัจจุบันที่ต้องการสร้างบ้านตอบโจทย์ Lifestyle ทันสมัย สอดรับการใช้ชีวิตในโลกล้ำยุคอย่างแท้จริงโดยแบบบ้าน The New Era Series จากเทรนดี้ โฮม ถูกออกแบบเพื่อรองรับการใช้ชีวิตคนยุคใหม่ที่มีการเคลื่อนไหว ทำกิจกรรมต่างๆ อย่างไม่หยุดนิ่งราวกับนักดนตรีที่กำลังบรรเลงบทเพลงเพราะๆ เกิดเป็น 2 แบบบ้านสวย ทันสมัย ที่ตั้งชื่อโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเสียงดนตรี ได้แก่ Legato House และ The Pianist House ซึ่งมีฟังก์ชันพื้นที่ใช้สอยตอบโจทย์การใช้ชีวิตจากวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการสร้างบ้านในช่วงราคา 3-8 ล้านบาทในปัจจุบันอย่างครบครันและตรงจุดโดยแบบบ้าน Legato House และ The Pianist House ถูกออกแบบในสไตล์ Modern Minimal เพื่อครอบครัวยุคใหม่ที่ชื่นชอบบ้านสวยล้ำสมัยแต่ยังคงเรียบง่าย ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปยาวนานเพียงใด บ้านที่อยู่อาศัยก็จะยังคงสวยทันสมัยไม่เปลี่ยนแปลง โดยภายในมีการจัดสรรฟังก์ชันพื้นที่ใช้สอยอย่างเป็นสัดส่วน ซึ่งการจัดวางแปลนภายในบ้านของเทรนดี้ โฮมได้นำข้อมูล Thai Customer Data Analytics ที่ได้จากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการสั่งสร้างบ้านในปัจจุบัน ซึ่งมีความต้องการในการใช้ชีวิตแตกต่างไปจากในอดีตมาใช้ร่วมกับข้อมูล Real-Life Customer Case ที่เทรนดี้ โฮม ได้เก็บสถิติการปรับแบบบ้านของลูกค้าจริงที่ได้สั่งสร้างบ้านกับเทรนดี้ โฮม มากกว่า 1,000 หลัง โดยแบ่งเป็นบ้าน 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอย 120-260 ตร.ม. และบ้าน 3 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอย 260-400 ตร.ม. มาร่วมวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ จนเกิดเป็นชุดข้อมูล Trendy Home Customer Valuable Insights เพื่อใช้ในการออกแบบบ้านที่เข้าถึงการใช้ชีวิตของผู้สั่งสร้างบ้านและผู้อาศัยจริงในยุคปัจจุบันพิเศษเฉพาะเทรนดี้ โฮมนอกจากนี้ แบบบ้านจาก The New Era Series ยังถูกออกแบบให้สามารถปลูกสร้างบนที่ดินขนาดเล็กและที่ดินหน้าแคบได้อย่างลงตัว บนโจทย์หลักที่ภายในบ้านทุกหลังจะต้องมีพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการอยู่อาศัยของสมาชิกครอบครัวขนาดเล็กและกลางได้อย่างลงตัวในราคาที่คุ้มค่า และฟังก์ชันที่เหมาะสมLegato House บ้าน 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอย 198 ตร.ม. บนที่ดินขนาด 54 ตร.ว. ภายในถูกออกแบบจัดสรรพื้นที่อย่างลงตัว โดยมี 4 ห้องนอน แบ่งเป็นห้องนอน ชั้น 2 จำนวน 3 ห้อง และห้องนอนชั้น 1 เพื่อรองรับเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือแขกผู้มาเยี่ยมเยือน 1 ห้อง มี 3 ห้องน้ำ และ 2 ที่จอดรถThe Pianist House บ้าน 3 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอย 370 ตร.ม. บนที่ดินขนาด 85 ตร.ว. ภายในถูกออกแบบจัดสรรพื้นที่อย่างลงตัว มี 4 ห้องนอน แบ่งเป็นห้องนอน ชั้น 3 จำนวน 2 ห้อง, ชั้น 2 จำนวน 1 ห้อง และห้องนอนชั้น 1 เพื่อรองรับเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือแขกผู้มาเยี่ยมเยือน 1 ห้อง มี 4 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ พร้อมพื้นที่พักผ่อนส่วนตัวสุดพิเศษขนาดใหญ่ถึง 32 ตร.ม. เพื่อรองรับการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการใช้จริงของผู้บริโภคที่มีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายนอกจากนี้ แบบบ้าน Legato House และ The Pianist House รวมถึงแบบบ้านอื่นๆ จากเทรนดี้อีกกว่า 180 แบบยังมีโครงสร้างที่แข็งแรงทนทาน จากการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยี Nova System ซึ่งเป็นระบบก่อสร้างแบบกึ่งสำเร็จรูปที่ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน และถูกพัฒนาจากเทคโนโลยีชั้นสูงของประเทศญี่ปุ่นตามมาตรฐานของบริษัทแม่อย่างแลนดี้ โฮม ที่รับประกันโครงสร้างยาวนานถึง 20 ปี ทั้งยังครบครันด้วยนวัตกรรมบ้านสุขภาพดี ที่ได้นำการออกแบบแปลนบ้านและการคัดเลือกวัสดุเข้ามาผสานกับเทคโนโลยีที่อยู่อาศัยในขั้นตอนการก่อสร้าง เกิดเป็น 4 นวัตกรรม “บ้านสุขภาพดี” ที่จะยกระดับการใช้ชีวิตให้มีความสุข สุขภาพดีอย่างมีคุณภาพ เหมาะสำหรับผู้อาศัยทุกช่วงวัย ซึ่งจะมอบให้ตั้งแต่การรับมอบบ้าน เพื่อดูแลสมาชิกทุกคนในครอบครัวตั้งแต่วันแรกของการอยู่อาศัยCAP+ ระบบเติมอากาศบริสุทธิ์ เพื่อปกป้องอันตรายจากเชื้อโรคและฝุ่นละออง PM 2.5 ทำให้ผู้อาศัยทั้งวัยผู้ใหญ่ วัยเด็ก รวมถึงวัยทารก อยู่อย่างสุขภาพดี ในบ้านที่ถูกเติมเต็มไปด้วยความสุขอย่างแท้จริงTrendy CP Design นวัตกรรมบ้านปลอดแมลงสาบ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของทุกคนในครอบครัว บนพื้นฐานการจัดการระบบสุขาภิบาล ตัดวงจรชีวิตแมลงสาบที่ใส่ใจตั้งแต่การออกแบบ คัดเลือกวัสดุ และการก่อสร้างTrendy Eldercare นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ที่เน้นการออกแบบฟังก์ชันในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ พร้อมคัดสรรวัสดุและสุขภัณฑ์ชนิดพิเศษ เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ ให้ก้าวทันต่อการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุของไทยตอบโจทย์ความต้องการในการอยู่อาศัยของกลุ่มครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ และกลุ่ม Retirement ที่เตรียมพร้อมสู่การใช้ชีวิตในช่วงหลังเกษียณอายุ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการอยู่อาศัยในอนาคตTrendy Home Cooling บ้านเย็นอยู่สบาย เพื่อลดอุณหภูมิภายในบ้าน ให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวอยู่อย่างมีความสุข ในทุกสภาพอากาศ ผ่านการออกแบบ คัดเลือกวัสดุ และการก่อสร้างอย่างใส่ใจ ซึ่งเหมาะกับประเทศเมืองร้อนอย่างประเทศไทยที่มีอุณหภูมิพุ่งสูงในทุกฤดูกาล พร้อมลดภาระค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นในทุกปีนอกจากนี้ เทรนดี้ โฮมยังพัฒนาแบบบ้าน โปรโมชัน และการให้บริการทุกภาคส่วน เพื่อให้เป็น One Stop Service อย่างแท้จริง ที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้สั่งสร้างบ้านได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ผ่านการวิเคราะห์ Customer Journey เพื่อให้การสร้างบ้านเป็นเรื่องง่ายและเข้าใจความต้องการของคนยุคใหม่ที่ชื่นชอบในการใช้ชีวิตบนความเร็ว ง่าย สะดวกสบาย และประหยัดเวลา บนการให้บริการที่ดีและไว้ใจได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง Customer Experience ที่ดีให้แก่ผู้ใช้บริการทุกเพศทุกวัยการเปลี่ยนแปลงนี้ของเทรนดี้ โฮม ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาบริษัทในทุกมิติให้ก้าวเท่าทันยุค Digital Disruption ที่ทั่วโลกต่างต้องปรับตัวสินค้าและบริการเพื่อรองรับผู้ใช้บริการที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามยุคสมัยอย่างรวดเร็ว โดยจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐานที่ดี ในการสร้างความมั่นใจในคุณภาพการสร้างบ้านให้ผู้อยู่อาศัย ทั้งในส่วนการก่อสร้าง การให้บริการ คุณภาพวัสดุ และการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น งบประมาณการก่อสร้างบานปลาย การถูกสับเปลี่ยนคุณภาพวัสดุเนื่องจากราคาวัสดุในท้องตลาดปรับตัวสูงขึ้น การถูกทิ้งงานก่อสร้างกลางคัน ฯลฯ เพื่อทำให้ผู้สั่งสร้างบ้านสามารถวางใจในการสร้างที่อยู่อาศัยในการเริ่มต้นชีวิตครอบครัวได้อย่างไร้กังวลในทุกความเสี่ยง แม้ในปัจจุบันราคาวัสดุในการก่อสร้างบ้านจะมีการปรับตัวเพิ่มราคาอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มเพิ่มค่าแรงในอนาคตอันใกล้นี้ก็ตามเทรนดี้ โฮม มีประสบการณ์สร้างบ้านจริงมากกว่า 1,000 หลัง และมีการดำเนินธุรกิจในเครือแลนดี้ โฮม ที่ยาวนานถึง 35 ปี มีทุนจดทะเบียนมากถึง 200 ล้านบาท มีการรับประกันโครงสร้างยาวนานถึง 20 ปี อีกทั้งยังมีการรับประกันอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถไว้วางใจในการสร้างบ้าน เพื่อเริ่มต้นการใช้ชีวิตโดยอยู่ในแบบบ้านที่ใช่ ในฟังก์ชันพื้นที่ใช้สอยที่ชอบ ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ในทุกด้าน