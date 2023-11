ศูนย์รับสร้างบ้าน Trendy Home จับมือ BYD Metromobile พัฒนาบ้านรองรับรถ EV พิชิตใจ New Gen พุ่งสู่ Mega Trend โลก ด้วย 4 แบบบ้านใหม่ ‘City Series’ ตอบโจทย์ชีวิตล้ำๆ

ศูนย์รับสร้างบ้านสำหรับคนยุคใหม่ เทรนดี้ โฮม (Trendy Home) บริษัทลูกในเครือบริษัท แลนดี้ โฮม (Landy Home) ปล่อย 4 แบบบ้านสวยสำหรับคนยุคใหม่ City Series ดันยอดขายส่งท้ายปีแบบเต็มสูบ พร้อมย้ำแนวคิด Positioning “เทรนดี้ โฮม สร้างบ้านสุดคุ้ม ดีไซน์โดนเพื่อคน New Gen” ให้ยิ่งเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ ด้วยการพุ่งทะยานสู่ Mega Trend โลก โดยออกแบบบ้านอย่างเข้าใจ Lifestyle การใช้ชีวิตของคน New Gen ที่มีความต้องการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV (Electric Vehicle) โดยความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อตลาดรถยนต์ EV ถือเป็นความต้องการในระดับ Mega Trend โลก โดยจะมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นทุกปีอย่างมีนัยสำคัญ และค่ายรถยนต์ EV ที่มีความนิยมสูงสุดในประเทศไทยและต่างประเทศก็คือ BYD ค่ายรถยนต์ไฟฟ้าที่มียอดจำหน่ายรถไฟฟ้าสูงสุดของไทยในขณะนี้ซึ่งทำให้เทรนดี้ โฮม ศูนย์รับสร้างบ้านที่ออกแบบและสร้างบ้านสำหรับคนยุคใหม่ มองเห็นความต้องการในระดับมหภาค ทั้งในการใช้ชีวิตของผู้บริโภคชาวไทยที่เปลี่ยนไป และความใส่ใจในการขับขี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นไลฟ์สไตล์ในยุคปัจจุบันของคนทั่วโลก จึงได้วางแผนพัฒนาแบบบ้านเพื่อรองรับ EV Charger ให้ผู้บริโภค โดยร่วมจับมือพัฒนาแบบบ้านกับแชมป์ยอดขายรถยนต์ EV ระดับโลกอย่าง BYD โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพันธมิตรผู้แข็งแกร่งทางด้านยานยนต์ BYD Metromobile ศูนย์บริการรถไฟฟ้าครบวงจร ซึ่งถือเป็นผู้นำการให้บริการด้านรถยนต์ EV และระบบไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ EV ของไทย โดยมีประสบการณ์ด้านรถยนต์ประเภทต่างๆ ยาวนานกว่า 30 ปี การันตีศักยภาพด้วยการคัดสรรโดยตรงจาก BYD RÊVER Automotive และได้รับการยอมรับให้เป็นผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายสำหรับกลุ่มรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดย 4 แบบบ้านเพื่อคนยุคใหม่ City Series เกิดขึ้นโดยการผนึกกำลังจาก 3 ผู้นำคน New Gen ได้แก่ บอสใหญ่ศูนย์รับสร้างบ้านสำหรับคุณยุคใหม่ เทรนดี้ โฮม ‘คุณภัทรา มณีรัตนะพร’ และ บอสใหญ่แห่ง BYD Metromobile ผู้คร่ำหวอดในวงการยานยนต์ และตลาดรถ EV ของไทย ‘คุณวริศร เรียงประยูร’ และได้รับการดูแลโดย ดร.ณัทกฤช อภิภูชยะกุล ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการพลังงาน โดยต้องการผนึกกำลังขับเคลื่อนแนวคิดในการสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับรองรับการใช้ชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีความต้องการในการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ที่ได้ขับขี่พร้อมอนุรักษ์พลังงาน และใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมศูนย์รับสร้างบ้านเทรนดี้ โฮม ซึ่งนำทัพโดย คุณภัทรา มณีรัตนะพร ที่ต้องการผลักดันการสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับคนยุคใหม่ในฐานะเป็นผู้นำเทรนด์ศูนย์รับสร้างบ้านแห่งอนาคต ด้วยการออกแบบเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตให้ล้ำสมัย ทันต่อวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างก้าวกระโดด คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบบ้าน City Series จะเป็นแบบบ้านที่สามารถสร้างฐานค่านิยมใหม่ให้กับศูนย์รับสร้างบ้านของไทย ที่ใส่ใจในความต้องการและการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในทุกด้านอย่างแท้จริงคุณภัทรา มณีรัตนะพร กล่าว “ในตอนนี้ธุรกิจรับสร้างบ้านในไทยและต่างประเทศมีการแข่งขันสูงมาก และทุกบริษัทต่างคาดหวังที่จะขึ้นเป็นผู้นำของธุรกิจด้วยการชูจุดแข็งต่างๆ แต่สิ่งที่ทำให้เทรนดี้ โฮม แตกต่างจากศูนย์รับสร้างบ้านหลังเล็ก ในช่วงราคา 3-10 ล้านอื่นๆ ในท้องตลาด นั่นคือความใส่ใจต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง โดยนอกจากบ้านของเราจะต้องมีราคาที่คุ้มค่า มีพื้นที่ใช้สอยและฟังก์ชันการใช้งานที่เหมาะสม สวยงามน่าอยู่แล้ว เรายังคำนึงอยู่เสมอว่าผู้บริโภคมีความต้องการแบบไหน มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะสร้างบ้านให้ผู้อยู่อาศัยอยู่แล้วสบายและมีความสุขได้รองรับความต้องการต่างๆ อย่างครบครันตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างบ้าน ซึ่งนั่นทำให้เรารีบก้าวเข้าสู่เทรนด์โลก ออกแบบบ้านเพื่อรองรับการใช้รถยนต์ EV ที่ถือว่าเป็นความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่จำนวนมาก โดยพัฒนาร่วมกับผู้นำด้านรถยนต์ EV อย่าง BYD Metromobile ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจาก BYD” และการผนึกกำลังในครั้งนี้ BYD Metromobile ตัวแทนจำหน่ายผู้นำด้านรถยนต์ไฟฟ้า ที่ได้นำทัพโดยหัวเรือใหญ่ คุณวริศร เรียงประยูร ก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการผสานระหว่างความต้องการในที่อยู่อาศัย กับความต้องการในการขับขี่ เพื่อรองรับการใช้ชีวิตของชาวไทยยุคใหม่อย่างแท้จริง และยังส่งผลต่อการผลักดันการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยับยั้งภาวะโลกร้อนได้อย่างเป็นรูปธรรมคุณวริศร เรียงประยูร กล่าว “ผมชื่นชอบเครื่องยนต์และทำงานกับธุรกิจด้านยานยนต์มาตลอด เมื่อโลกเราเจอกับภาวะโลกร้อนมากขึ้นทุกวัน ผมก็เชื่อเสมอว่าจะต้องมีวันที่โลกหันมายอมรับผลกระทบของภาวะโลกร้อนและจริงจังกับการลดผลกระทบนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม และเมื่อถึงวันนั้นธุรกิจด้านยานยนต์ก็จะเปลี่ยนไป รถยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามาแทนที่รถยนต์สันดาปอย่างแน่นอน ซึ่งในที่สุดความเชื่อของผมก็เป็นจริง เพราะในวันนี้รถยนต์สันดาปค่อยๆ ถูกรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาแทนที่ ทำให้วันนี้สิ่งที่ผมเชื่อและสิ่งที่ผมชอบได้มาบรรจบกันในที่สุด และถือเป็นโชคดีที่ผมเจอพันธมิตรที่คิดและเชื่อเหมือนกัน นั่นก็คือเทรนดี้ โฮม ซึ่งนั่นทำให้ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำ BYD Metromobile มาร่วมจับมือกับศูนย์รับสร้างบ้านสำหรับคนยุคใหม่อย่างเทรนดี้ โฮม เพื่อร่วมกันพัฒนาและออกแบบบ้านที่สามารถผสานความชอบและความเชื่อของผมเป็นหนึ่งเดียว และยังเป็นบ้านที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ทั่วทุกมุมโลก และถือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม” และไม่ได้มีเพียงแค่การผนึกกำลังระหว่าง เทรนดี้ โฮม ผู้นำศูนย์รับสร้างบ้านครองใจคนยุคใหม่ กับ BYD Metromobile ผู้นำด้านรถยนต์ EV ค่ายรถยนต์ที่ครองแชมป์ทั้งในตลาดไทยและทุบสถิติยอดขายทั่วโลก แต่ยังร่วมมือพัฒนาแนวคิดเพื่อโลก สู่การเป็นบ้านในฝันที่ตอบโจทย์คน New Gen หัวใจรักษ์โลก อนุรักษ์พลังงานเต็มรูปแบบ ด้วยอีกหนึ่งความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดร.ณัทกฤช อภิภูชยะกุล ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการพลังงาน ที่ได้มาร่วมพัฒนาแบบบ้านที่รองรับการใช้รถ EV Charger อีกด้วยดร.ณัทกฤช อภิภูชยะกุล กล่าว “ในตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นที่นิยมมากๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะยอดขายรถยนต์ BYD ที่มียอดขายสูงที่สุด ซึ่งนั่นหมายความว่าคนไทยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ใส่ใจทางเลือกของการใช้พลังงานสะอาดในอนาคตที่เป็น Mega Trend ของโลก นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีแผนการผลักดันการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรมในหลายๆ นโยบายของภาครัฐ โดยมีเป้าหมายในการบริหารจัดการความเป็นกลางของคาร์บอน (Carbon Neutrality) ทำให้ในอนาคตอันใกล้นี้ เราจะเห็นคนไทยใช้รถยนต์ไฟฟ้าอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งเมื่อศูนย์รับสร้างบ้านเทรนดี้ โฮม จับมือกับ BYD Metromobile ในการออกแบบและสร้างบ้านที่รองรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเป็นมาตรฐานพร้อมสรรพก่อนเข้าอยู่ โดยคำนึงถึงกำลังไฟฟ้า การวางระบบไฟฟ้า การใช้งานจริงในแง่ต่างๆ และความสวยงามของบ้านที่สร้าง เพื่อรองรับการใช้งานจริง ถือเป็นเรื่องที่ดีและพลิกวงการศูนย์รับสร้างบ้านและที่อยู่อาศัย ซึ่งผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาในครั้งนี้”และจาก 3 ความร่วมมืออันแข็งแกร่ง ที่ได้รวมตัวกันระหว่าง ผู้นำด้านที่อยู่อาศัย ผู้นำด้านยานยนต์ และผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เทรนดี้ โฮมก็สามารถพัฒนาที่สุดแห่งแบบบ้านสำหรับคนรุ่นใหม่ เพื่อรองรับการใช้ชีวิตของคน New Gen ในทุกมิติ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล Customer Data Analytics อย่างละเอียด พร้อมสำหรับการอยู่อาศัยของผู้บริโภคในทุก Generation โดยมี House Typical Detail ส่วนแบบแสดงมาตรฐานจุดติดตั้ง EV Charger สำหรับใช้เป็นแบบมาตรฐานในการก่อสร้างบ้านเทรนดี้ โฮมในทุกซีรีส์ ไม่ใช่เพียงแค่ซีรีส์ประเดิมสนาม “City Series” เพียงเท่านั้นซึ่งการออกแบบบ้านและวางระบบไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัย เพื่อรองรับการใช้รถ EV ในเชิงรายละเอียดทุกมิติตั้งแต่การสร้างบ้าน เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสถาปนิกเทรนดี้ โฮมและผู้เชี่ยวชาญในด้านการดูแลระบบรถ EV และการซ่อมบำรุงรถ EV โดย BYD Metromobile อย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานการคำนึงถึงความสวยงามของบ้าน ฟังก์ชันพื้นที่ใช้สอย ความสะดวกในการใช้งานจริง รวมถึงระบบไฟฟ้าที่จะถูกออกแบบให้มีกำลังไฟที่เหมาะสมสำหรับการรองรับการชาร์จไฟฟ้าของรถ EV ได้อย่างดีเยี่ยมไม่มีสะดุด เกิดเป็น Trendy Home - House Typical Detail แบบแสดงมาตรฐานจุดติดตั้ง EV Charger ที่เทรนดี้ โฮม ได้พัฒนาร่วมกับ BYD Metromobile จะสามารถนำมาใช้กับแบบบ้านทุกหลังของ เทรนดี้ โฮม ทั้งในส่วนของแบบบ้านใหม่และแบบบ้านเดิม โดยเริ่มกดปุ่มสตาร์ทเครื่อง จาก 4 แบบบ้านใหม่หลากสไตล์ใน City Serie ได้แก่ Windy House, Modular House, Inari House, Evergreen HouseWindy House บ้านสวยอมตะล้ำสมัย Modern Classic Luxury Style สำหรับครอบครัวขนาดกลาง โดยรังสรรค์เพื่อตอบโจทย์คนยุคใหม่ ที่ยังคงหลงใหลในกลิ่นอายความคลาสสิกเหนือกาลเวลา โดยได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจากงานสถาปัตยกรรมในชิคาโก หนึ่งในเมืองศูนย์กลางความเจริญของโลก เกิดเป็นแบบบ้านที่มีความผสมผสานของเสน่ห์เหนือกาลเวลาแห่งโลกยุคเก่าและความทันสมัยของโลกยุคใหม่อย่างมีระดับ ด้านหน้าหรูหรา โอ่อ่าด้วยซุ้มทางเข้าทรงสูงเกือบ 6 เมตร เมื่อรวมเข้ากับการเลือกใช้วัสดุที่พิถีพิถันและใส่ใจ ยิ่งทำให้ประทับใจคนทุก Generationโดย Windy House ได้ถูกออกแบบจัดสรรพื้นที่เป็นสัดส่วนลงตัว มี 4 ห้องนอน ชั้น 2 จำนวน 3 ห้อง และชั้น 1 เพื่อรองรับเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือแขกผู้มาเยี่ยมเยือน 1 ห้อง มี 3 ห้องน้ำ และ 2 ที่จอดรถ มีพื้นที่ใช้สอยสูงถึง 229 ตร.ม.Modular House บ้านสวยทันสมัย Modern Minimal Luxury Style ตอบโจทย์การใช้ชีวิตครอบครัวยุคใหม่ที่ชื่นชอบที่อยู่อาศัยแนว ‘Less is more น้อยแต่มาก’ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากงานสถาปัตยกรรมในยุคเริ่มต้นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ แนว Modern Architecture ในฝรั่งเศส โดยออกแบบบ้านให้มีรูปลักษณ์เรียบง่าย ละมุนตา น่าครอบครอง แต่ยังคงเต็มไปด้วยรายละเอียดที่สวยงามมีระดับจากวัสดุตกแต่ง และการจัดวางที่ลงตัวแบบบ้าน Modular House ออกแบบจัดสรรพื้นภายในอย่างลงตัว มี 4 ห้องนอน ชั้น 2 จำนวน 3 ห้อง และห้องนอนชั้น 1 เพื่อรองรับเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือแขกผู้มาเยี่ยมเยือน 1 ห้อง มี 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ และมีพื้นที่ใช้สอยสูงถึง 237 ตร.ม.Evergreen House บ้านสวย Modern Minimal Tropical Style สำหรับครอบครัวคน New Gen ที่ชื่นชอบแบบบ้านที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายสถาปัตยกรรมเขตร้อน อบอุ่น อยู่สบาย จากการออกแบบที่ใส่ใจทุกรายละเอียด ทำให้ได้บ้านที่โปร่งโล่ง หรูหรา เหมาะสำหรับการชมวิวภายนอกโดยบ้าน Evergreen House ถูกออกแบบจัดสรรพื้นสำหรับทุกคนในครอบครัวอย่างลงตัว มี 4 ห้องนอน แบ่งเป็นห้องนอน ชั้น 2 จำนวน 3 ห้อง และห้องนอนชั้น 1 เพื่อรองรับเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือแขกผู้มาเยี่ยมเยือน 1 ห้อง มี 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ และมีพื้นที่ใช้สอยสูงถึง 234 ตร.ม.Inari House บ้านอันอบอุ่น Modern Minimal Muji Style ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการใช้ชีวิตอันเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยรายละเอียดที่ถูกจัดสรรอย่างใส่ใจและพิถีพิถันของประเทศญี่ปุ่นที่คนยุคใหม่ล้วนชื่นชอบ เพราะเต็มไปด้วยความเรียบง่าย สะอาดตา น่ามอง และยังคงรายล้อมไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นจากวัสดุเฉดสีเอิร์ธโทน อีกทั้งยังคงหรูหรามีระดับ ด้วยการใช้วัสดุในส่วนต่างๆ อย่างลงตัว ทำให้บ้านโปร่งโล่ง อยู่สบายซึ่งแบบบ้าน Inari House ถูกออกแบบจัดสรรพื้นที่ใช้สอยอย่างดีเยี่ยม มี 4 ห้องนอน ชั้น 2 จำนวน 3 ห้อง ห้องนอนชั้น 1 เพื่อรองรับเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือแขกผู้มาเยี่ยมเยือน 1 ห้อง มี 3 ห้องน้ำ และ 1 ที่จอดรถ มีพื้นที่ใช้สอย 227 ตร.ม.และนอกจากการร่วมกันพัฒนาออกแบบบ้านแล้ว เทรนดี้ โฮม และ BYD Metromobile ยังได้ร่วมกันจัดทำแคมเปญการตลาด “Trendy Home x BYD Metromobile จัดหนัก ลดปัง โปรแรง” เพื่อมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าของ เทรนดี้ โฮม และ BYD Metromobile ด้วยการมอบส่วนลดเมื่อสร้างบ้านในทุกแบบบ้านกับเทรนดี้ โฮมอีกด้วยและนอกจากโปรโมชันปังๆ และแบบบ้านโดนใจจากเทรนดี้ โฮม ใน City Serie ได้แก่ Windy House, Modular House, Inari House, Evergreen House จะสวยงามทันสมัย และถูกออกแบบให้รองรับการใช้ชีวิตยุคใหม่ ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีแล้ว บ้านทุกหลังของเทรนดี้ โฮม ยังแข็งแรงทนทานด้วยการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยี Nova System ซึ่งเป็นระบบก่อสร้างแบบกึ่งสำเร็จรูปที่ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนและถูกพัฒนาจากเทคโนโลยีชั้นสูงของประเทศญี่ปุ่นตามมาตรฐานของบริษัทแม่อย่างแลนดี้ โฮม อีกทั้งยังมีนวัตกรรมการออกแบบผสานเทคโนโลยีที่อยู่อาศัยจนเกิดเป็น 4 นวัตกรรม “บ้านสุขภาพดี” ที่เทรนดี้ โฮมตั้งใจมอบให้เพื่อยกระดับการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ เหมาะสำหรับผู้อาศัยทุกช่วงวัยCAP+ระบบเติมอากาศบริสุทธิ์ เพื่อปกป้องอันตรายจากเชื้อโรคและฝุ่นละออง PM 2.5 ทำให้ผู้อาศัยทั้งวัยผู้ใหญ่ วัยเด็ก รวมถึงวัยทารก อยู่อย่างสุขภาพดี ในบ้านที่เติมเต็มไปด้วยความสุขอย่างแท้จริงCP Design นวัตกรรมบ้านปลอดแมลงสาบ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของทุกคนในครอบครัว บนพื้นฐานการจัดการระบบสุขาภิบาลที่ใส่ใจตั้งแต่การออกแบบ คัดเลือกวัสดุ และการก่อสร้าง Trendy Eldercare นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ เน้นการออกแบบฟังก์ชันในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ พร้อมคัดสรรวัสดุและสุขภัณฑ์ชนิดพิเศษ เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ ให้ก้าวทันต่อการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุของไทย Trendy Home Cooling บ้านเย็นอยู่สบาย การออกแบบและเลือกใช้วัสดุการก่อสร้างอย่างใส่ใจ เพื่อลดอุณหภูมิภายในบ้าน ให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวอยู่อย่างมีความสุข ในทุกสภาพอากาศผ่านการออกแบบ คัดเลือกวัสดุ และการก่อสร้างอย่างใส่ใจ ซึ่งเหมาะกับประเทศเมืองร้อนอย่างประเทศไทยที่มีอุณหภูมิพุ่งสูงในทุกฤดูกาลนอกจากนี้ เทรนดี้ โฮมยังตอบโจทย์สร้างความมั่นใจในคุณภาพการสั่งสร้างบ้านจริงให้กับผู้บริโภคได้ในทุกมิติ ทั้งในส่วนการก่อสร้าง การให้บริการ คุณภาพวัสดุ และการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น งบประมาณการก่อสร้างบานปลาย การถูกสับเปลี่ยนคุณภาพวัสดุเนื่องจากราคาวัสดุในท้องตลาดปรับตัวสูงขึ้น การถูกทิ้งงานก่อสร้างกลางคัน ฯลฯ ทำให้ผู้สั่งสร้างบ้านสามารถวางใจในการสร้างที่อยู่อาศัยในการเริ่มต้นชีวิตครอบครัวได้อย่างไร้กังวลในทุกความเสี่ยง แม้ในปัจจุบันราคาวัสดุในการก่อสร้างบ้านจะมีการปรับตัวเพิ่มราคาอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มเพิ่มค่าแรงในอนาคตอันใกล้นี้ก็ตามและเทรนดี้ โฮม ยังมีประสบการณ์สร้างบ้านจริงมากกว่า 1,000 หลัง และมีการดำเนินธุรกิจในเครือแลนดี้ โฮม ที่ยาวนานถึง 35 ปี มีทุนจดทะเบียนมากถึง 200 ล้านบาท มีการรับประกันโครงสร้างยาวนานถึง 20 ปี อีกทั้งยังมีการรับประกันอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้ผู้บริโภคสามารถไว้วางใจในการสร้างบ้าน เพื่อเริ่มต้นชีวิตในที่อยู่อาศัยที่ตรงใจได้อย่างงดงามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดตามโปรโมชันและกิจกรรมพิเศษ รวมถึงรับชมแบบบ้านต่างๆ ของTrendy Home ได้ทาง www.trendyhome.co.th และ Facebook: Trendy Home by Landy Home, Instagram:trendyhomeofficial หรือติดต่อ Line: @trendyhomeonline