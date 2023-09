Trendy Home มุ่งสู่การเป็นบริษัทรับสร้างบ้านครองใจคนยุคใหม่ ลุยเปิดตัว Nature Series 4 แบบบ้านสวย อยู่ด้วยธรรมชาติบำบัด ผ่านการตีโจทย์การใช้ชีวิตคน New Genเทรนดี้ โฮม (Trendy Home) บริษัทลูกในเครือบริษัท แลนดี้ โฮม (Landy Home) มุ่งสู่การเป็นบริษัทรับสร้างบ้านที่ครองใจคนยุคใหม่ เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดรับสร้างบ้านเดี่ยว 3-8 ล้านบาทอย่างต่อเนื่อง โดยชูจุดยืนที่แตกต่างแต่ตรงใจผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ผ่านกลยุทธ์ทางการตลาดด้วย Positioning “เทรนดี้ โฮม สร้างบ้านสุดคุ้ม ดีไซน์โดน เพื่อคน New Gen”ซึ่งในไตรมาส 4 นี้ เทรนดี้ โฮม ได้เปิดตัว 4 แบบบ้านใหม่ Nature Series ด้วยแนวคิดในการออกแบบ คิดอย่างเข้าใจผู้บริโภค โกยยอดสั่งสร้างบ้านในช่วงโค้งสุดท้ายปี 2023 ด้วยหวังเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อระดับกลาง ช่วงราคา 3-8 ล้านบาท หลังซุ่มศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค Gen X ตอนปลาย, Gen Y ตอนต้น ช่วงอายุระหว่าง 25-45 ปี ที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ทันสมัย ใส่ใจเทคโนโลยีและนวัตกรรมบ้าน ควบคู่การคำนึงถึงงบประมาณที่คุ้มค่า และแบบบ้านที่ตรงใจ มีฟังก์ชันการใช้งานตอบโจทย์การชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนผันNature Series พัฒนาขึ้นจากความต้องการในการพักผ่อน เพื่อชดเชยช่วงเวลาแห่งความสุข หลังออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านของผู้บริโภคกลุ่มวัยทำงานที่ใช้ชีวิตอย่างเหน็ดเหนื่อยตลอดทั้งวัน ด้วยการมอบสุนทรียภาพแห่งความเงียบสงบและผ่อนคลายในที่พักอาศัยอย่างแท้จริง โดยได้นำแรงบันดาลใจจากธรรมชาติรอบตัวมารังสรรค์เป็นแบบบ้านที่ให้ความรู้สึกถึงการสัมผัสธรรมชาติอันเงียบสงบ ควบคู่การออกแบบพื้นที่ใช้สอยสำหรับทุกคนในครอบครัว พร้อมตอบโจทย์ความต้องการบ้านของผู้อยู่อาศัยทุก Lifestyle ทุก Generation จนเกิดเป็น 4 แบบบ้านสวย ที่สามารถเปลี่ยนเฉดสีในกลุ่มโทนสีธรรมชาติอันสวยงาม และให้ความรู้สึกผ่อนคลายได้ตามต้องการSunny Hill สัมผัสความรู้สึกแห่งการพักผ่อน ฟังเสียงคลื่นกระทบฝั่ง บนสวรรค์แห่งเกาะเขตร้อนอันเงียบสงบพร้อมหน้าทุกคนในครอบครัว ผ่านแบบบ้าน แบบบ้าน Modern Tropical Style ขนาด 2 ชั้นอันสวยงาม ที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อครอบครัวขนาดกลาง โดยมีพื้นที่ใช้สอยถึง 255.50 ตร.ม. ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ และ 2 ที่จอดรถ อีกทั้งยังครบครันด้วยพื้นที่ส่วนกลางสำหรับใช้ในการพักผ่อนและทำกิจกรรมร่วมกันของทุกคนในครอบครัว โดยมี Internal Court ล้อมพื้นที่ทั้งตัวบ้าน แล้วคลุมด้วยหลังคาทรงจั่วแบบ Asymmetrical Balance ผืนใหญ่ ทำให้สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้ตลอดทั้งวันHampton เติมเต็มช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนอันเงียบสงบ พร้อมสัมผัสความรู้สึกในการอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าและสายลมอันแสนผ่อนคลายในชนบทของประเทศอังกฤษ ด้วยแบบบ้านสวย 2 ชั้น ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบ้าน English Cottage Style สุดคลาสสิค ซึ่งเป็นรูปแบบบ้านที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน เนื่องจากมีเอกลักษณ์เด่นชัดด้วยหลังคาทรงสูง มุกจั่วหลังคาที่สวยงาม เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลาง โดยมีพื้นที่ใช้สอย 224.50 ตร.ม. ภายในประกอบด้วย 5 ห้องนอนที่ถูกจัดสรรเพื่อรองรับสมาชิกผู้สูงอายุและเด็กเล็ก และ 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ พร้อมพื้นที่สุดพิเศษเพื่อการพักผ่อนสำหรับทุกคนในครอบครัวOrbit หลีกหนีจากช่วงเวลาอันเหนื่อยล้า พร้อมซึมซับความสุขที่แสนสงบ ด้วยแบบบ้านสวยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการใช้เส้นโค้งอันสวยงามสอดรับเชื่อมโยงกันทั้งชั้นบนและชั้นล่าง ก่อเกิดเป็นแบบบ้าน 2 ชั้นที่สวยงามและเรียบง่ายด้วยการออกแบบ Modern Minimal Style โดยบ้านทั้งหลังโดดเด่นด้วยเส้นโค้งที่กระจายอยู่ทั่วทุกมุมบ้าน เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางที่ชื่นชอบความเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยอัตลักษณ์แห่งลายเส้น และผู้ที่ต้องการสร้างบ้านบนที่ดินหน้าแคบ และที่ดินที่มีขนาดจำกัด โดยมีพื้นที่ใช้สอย 183 ตร.ม. ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำและ 1 ที่จอดรถ รองรับสมาชิกทุกคนอย่างลงตัวLittle Wood เติมเต็มความสุขและช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนในบ้านที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติที่สวยงามตามฤดูกาลของสแกนดิเนเวีย ด้วยแบบบ้าน Minimal Nordic Style ขนาด 1 ชั้น อันโดดเด่นด้วยหลังคาทรงจั่วชายคาสั้น ทำให้บ้านสวย ทันสมัย และน่าสนใจอยู่เสมอ โดยถูกออกแบบขึ้นเพื่อรองรับครอบครัวขนาดเล็ก และผู้ที่ต้องการสร้างบ้านบนที่ดินหน้ากว้าง โดยมีพื้นที่ใช้สอย 219.50 ตร.ม. ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ และ 2 ที่จอดรถโดยนอกจากจะรังสรรค์แบบบ้านขึ้นเพื่อให้โดนในผู้บริโภคทุกกลุ่ม ตอบโจทย์ทุกความต้องการแล้ว บ้านทุกหลังของเทรนดี้ โฮม ยังก่อสร้างด้วยเทคโนโลยี Nova System ซึ่งเป็นระบบก่อสร้างแบบกึ่งสำเร็จรูปที่ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน และถูกพัฒนาจากเทคโนโลยีชั้นสูงของประเทศญี่ปุ่น พร้อมครบครันด้วยนวัตกรรมการออกแบบผสานเทคโนโลยีที่อยู่อาศัย เพื่อยกระดับการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพเพื่อเป็น “บ้านสุขภาพดี” ที่เหมาะสำหรับผู้อาศัยทุกช่วงวัยได้แก่ CAP+ ระบบเติมอากาศบริสุทธิ์ เพื่อปกป้องอันตรายจากเชื้อโรคและฝุ่นละออง PM 2.5, CP Design นวัตกรรมบ้านปลอดแมลงสาบ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของทุกคนในครอบครัว, Trendy Eldercare นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ เน้นการออกแบบฟังก์ชั่นในการป้องกันและลดอุบัติเหตุพร้อมคัดสรรวัสดุและสุขภัณฑ์ชนิดพิเศษ เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ ให้ก้าวทันต่อการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุของไทย, Trendy Home Cooling บ้านเย็นอยู่สบาย การออกแบบและเลือกใช้วัสดุการก่อสร้างอย่างใส่ใจ เพื่อลดอุณหภูมิภายในบ้าน ให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวอยู่อย่างมีความสุขในทุกสภาพอากาศและเทรนดี้ โฮม ยังมีจุดแข็งในด้านคุณภาพการก่อสร้าง การบริการ และประสบการณ์สร้างบ้านจริงมากกว่า 1,000 หลัง ครบครันด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจของแลนดี้ โฮมที่ยาวนานถึง 35 ปี อีกทั้งมีความมั่นคงจากทุนจดทะเบียนมากถึง 200 ล้านบาท มีการรับประกันโครงสร้างยาวนานถึง 20 ปี ทำให้ผู้บริโภคสามารถสร้างบ้านด้วยความมั่นใจได้แบบบ้านที่ชอบ ในช่วงราคาที่ใช่ เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคน New Gen ในทุกมิติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดตามโปรโมชันและกิจกรรมพิเศษ รวมถึงรับชมแบบบ้านต่างๆ ของ Trendy Home ได้ทาง www.trendyhome.co.th และ Facebook: Trendy Home by Landy Home, Instagram: trendyhomeofficial หรือติดต่อ Line: @trendyhomeonline