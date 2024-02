จับตาหน้าร้อนทะลุ 45.4 องศา “แอลจี” ขายแอร์คุมค่าไฟดูดแชร์

ผู้จัดการรายวัน 360- หน้าร้อนปีนี้คาดทะลุ 45.4 องศา จับตาตลาดแอร์ขายดีสุดๆ คาดโตไม่ต่ำกว่า 20% แอลจี ปล่อยหมัดเด็ด ส่งแอร์รุ่นใหม่ ที่แรกของโลกในไทย รุ่น “ดูอัล คูล” มาพร้อมระบบอัจฉริยะ และฟังก์ชั่นควบคุมค่าไฟไม่ให้บานปลายอย่างที่ผ่านมานายซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า แอลจียังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ Reinvent your Future หรือ พลิกโฉมอนาคตของคุณในปีนี้ และเดินหน้าสรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภค พร้อมคำนึงถึงแนวคิดเรื่องความยั่งยืน เราจึงภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำเสนอนวัตกรรมใหม่ซึ่งมาพร้อมแนวคิดสุดล้ำที่จะยกระดับประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลที่เน้นความประหยัด ความสะดวกสบายและประสิทธิภาพขั้นสูง ด้วยระบบปรับอากาศอันทันสมัยที่ครอบคลุมทุกการใช้งานของลูกค้าทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ และเครื่องฟอกอากาศ เพื่อมอบอากาศสะอาดบริสุทธิ์ในทุกที่โดยแอลจีได้เล็งเห็นถึงปัญหามลภาวะทางอากาศจากฝุ่นละออง PM2.5 จึงได้พัฒนาโซลูชันที่หลากหลายครอบคลุม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการอากาศที่สะอาดและเย็นสบายที่เพิ่มมากขึ้น ตอกย้ำความเป็นผู้นำในด้านนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบให้พร้อมรับกับทุกสถานการณ์นายอำนาจ สิงหจันทร์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า จากสภาพอากาศในปี 2566 ที่ร้อนมากถึง 40 องศา และร้อนนานตั้งแต่เดือนมี.ค.ไปจนถึง ก.ค.ที่ผ่านมา ส่งผลให้ภาพรวมตลาดเครื่องปรับอากาศกลับมาโตถึง 26.8% คิดเป็นมูลค่ารวมที่ 28,606 ล้านบาท ซึ่งเป็นแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์มีสัดส่วนถึง 74.1% โดยแอลจีในปีที่ผ่านมายอดขายแอร์โตขึ้น 40%ส่วนในปีนี้ที่มีคาดการณ์ว่าสภาพอากาศจะร้อนถึง 45.4 องศา และการที่กกพ. ได้เคาะขึ้นค่าไฟ งวด ม.ค.-เม.ย.67 อยู่ที่ 4.68 บาทต่อหน่วย จะเป็น 2 ปัจจัยสำคัญที่จะดันให้ภาพรวมตลาดเครื่องปรับอากาศพุ่งโตได้อีกอย่างน้อย 20% หรือมีมูลค่ารวมร่วม 34,327 ล้านบาท แบ่งเป็นรุ่นธรรมดา 23% และอินเวอร์เตอร์ 77%แนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้น ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศในปีนี้ที่จะเน้นใน 3 ส่วนหลักมากขึ้น คือ 1. Energy 59.4% 2.Hygiene 56.4% และ3.Comfort Airในส่วนของแอลจี ปีนี้นำเสนอเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ 7 ซีรีส์ 25 รุ่น และจากปีนี้ที่มีการปรับมาตรฐานแอร์เบอร์ 5 ใหม่ ทางแอลจีจึงพร้อมนำเสนอ LG DUALCOOL ELITE (รุ่น HPQ) เบื้องต้น 2 ขนาด คือ 13,000 BTU ราคา 39,900 บาท และ 18,000 BTU ซึ่งยังไม่เคาะราคา โดยรุ่นดังกล่าวเป็นระบบมาตรฐานใหม่เบอร์ 5 ที่หากใช้งานเกิน 8 ชม. จะช่วยประหยัดไฟได้ 30% ถือเป็นครั้งแรกของไทยและของโลกที่แอลจีนำเสนอรุ่นนี้นอกจากนี้ยังได้เปิดตัว LG DUALCOOL PRIME (รุ่น IEQ) ด้วยฟังก์ชันใหม่พร้อมตอบรับไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลและการประหยัดพลังงานพร้อมค่าใช้จ่าย ด้วยฟังก์ชัน kW Manager (Kilowatt Manager) by ThinQ ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดค่าใช้จ่ายและการใช้งานได้ง่ายๆ ผ่านสมาร์ทโฟน พร้อมปรับการทำงานของเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชัน ThinQ เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นควบคุมค่าไฟไม่ให้บานปลายอย่างที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี“ปีนี้เแอลจีได้เปิดตัวไลน์อัพเครื่องปรับอากาศภายในบ้านรุ่นใหม่ล่าสุด ดูอัล คูล (DUALCOOL) พร้อมกับนวัตกรรมใหม่และแนวคิดสุดล้ำ ‘Smart’ ระบบควบคุมอัจฉริยะผ่านสมาร์ทโฟน ‘Comfort’ มอบความเย็นสบายอย่างทั่วถึงด้วยเทคโนโลยี Dual Discharge และ Lasting ความทนทานไร้กังวล พร้อมยกระดับการใช้งานด้วยฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านการช่วยประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายตามไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล ด้วย kW Manager (Kilowatt Manager) by ThinQ ให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างง่ายดายผ่านสมาร์ทโฟน และเทคโนโลยี Human Detection ที่ช่วยควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศตามลักษณะการใช้งานในห้อง” นายอำนาจ กล่าวนายอำนาจ กล่าวว่า ปีนี้เชื่อว่าตลาดแอร์จะแข่งขันรุนแรงไม่แพ้ปีก่อน และแอร์ขนาด 12,000-13,000 BTU หรือในราคา 14,000-15,000 บาท จะขายดีที่สุด โดยเฉพาะแอร์แบรนด์โลคอล ส่งผลให้สงครามราคาจะดุเดือด แต่เมื่อมองในระยะยาวอาจจะไม่คุ้ม ซึ่งแอลจีจะไม่ลงไปแข่งในเรื่องราคา แต่จะเน้นเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นหลัก ภายใต้งบการตลาดปีนี้ที่ใช้ 200 ล้านบาท ตั้งเป้าสิ้นปีนี้จะมียอดขาย 2,600 ล้านบาท โต 30% จาก 2,000 ล้านบาทในปีก่อน หรือในปีนี้จะต้องมีแชร์อยู่ในท็อป 5 ของตลาดรวมแอร์ ในสัดส่วน 7.5% จากปีก่อนอยู่ในอันดับ 8 มีแชร์ 5.7% ซึ่งยอดขายแอร์คิดเป็น 13% ของยอดขายรวมแอลจีปีนี้ที่ตั้งไว้ 13,500 ล้านบาท โต 10%.