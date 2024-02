“สยามพิวรรธน์” ดึง “หลินอี” ร่วมตรุษจีน ผนึกKen Kelleher ดีไซน์มังกรเต็มศูนย์ฯ

ผู้จัดการรายวัน 360 - สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ ภายใต้ ONESIAM Experience ฉลองเทศกาลตรุษจีน 2567 ร่วม Co-create & Collaboration กับศิลปินระดับโลกออกแบบมังกรเปิดรับความสุข ดันทราฟฟิกรวม 3 แห่ง 350,000 – 400,000 คนต่อวันนางสรัลธร อัศเวศน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “ปี 2567 นี้ การจัดงานฉลองเทศกาลตรุษจีนในทั่วประเทศ มีแนวโน้มคึกคัก และจัดฉลองอย่างยิ่งใหญ่มากกว่าปีที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากการพลิกฟื้นเศรษฐกิจและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดย ททท.คาดการณ์ว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2567 ระหว่างวันที่ 8-16 ก.พ. 2567 จะมีนักท่องเที่ยวเชื้อสายจีน ทั้งจากจีน ฮ่องกง และไต้หวัน เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศกว่า 195,000 แสนคน คาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า 3.4 หมื่นล้านบาทสำหรับบรรยากาศฉลองเทศกาลตรุษจีนใจกลางสยาม ในปีนี้ ได้เตรียมงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่แบบจัดเต็ม ทั้งการเนรมิตสร้างบรรยากาศเทศกาลตรุษจีนทั่วพื้นที่ การแสดงสุดพิเศษ เซอร์ไพรส์ศิลปินระดับโลก และมหกรรมโปรโมชั่นมากมาย โดย สยามพิวรรธน์ ร่วม Co-create & Collaboration กับศิลปินนักออกแบบระดับโลก Ken Kelleher หรือ Anchor Ball มาร่วมดีไซน์ออกแบบมังกรในคาแรกเตอร์ต่างๆ ที่สะท้อน Positioning ของทั้ง สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และสยามพารากอน นับเป็นครั้งแรกที่ศิลปินชาวอเมริกันมาร่วมรังสรรค์ผลงานกับศูนย์การค้าในประเทศไทยสยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ จัดงาน “Siam Center Year of the Dragon “A Celebration of luck, Love & Prosperity” เฉลิมฉลองปีมังกรแห่งความสุข ด้วยพลังแห่งความรักหลากสีสัน เนรมิตพื้นที่ให้เป็นดินแดนแห่งความสนุกสนาน โชคลาภและอบอวลด้วยความรัก โดยเชิญ Ken Kelleher ศิลปินระดับโลกชาวอเมริกันที่มีผลงานโดดเด่นด้านออกแบบประติมากรรม มาร่วม Co-create & Collaboration ออกแบบคีย์หลักของงาน ซึ่งจะใช้ประดับตกแต่งทั่วศูนย์การค้า สร้างบรรยากาศสนุกสนานและสดชื่นสำหรับเทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์ที่กำลังจะมาถึง พร้อมกิจกรรมเสริมมงคล โชว์สุดพิเศษ และกิจกรรมมากมาย ณ เอเทรี่ยม 1 ชั้น Gสยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม จัดงานฉลองเทศกาลตรุษจีนอันเป็นมงคล ภายใต้แคมเปญ สยามดิสคัฟเวอรี่ Year of The Dragon : A Celebration of Luck, Love & Prosperity ชวนทุกคนมา Come Play With Us ค้นพบและสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ เริ่มไฮไลท์ความเฮงด้วยเซียมซีดิจิทัลให้ทุกคนมาลุ้นดวงปัง และมาร่วมสนุกกับบันไดมังกรเพื่อร่วมเสี่ยงทายลุ้นรับสิทธิพิเศษมากมาย เติมความสดชื่นกับ Coffee Truck บริเวณดิสคัฟเวอรี่ พลาซ่า, ซุ้มดอกไม้จาก ARES ณ Blooming Space, และ “Dragon's Love Journey” สุดยอดผลงานศิลปะลายมังกร จากการออกแบบของศิลปินระดับโลก Ken Kelleherสยามพารากอน ฉลองเทศกาลตรุษจีนเตรียมรับโชคและความมั่งคั่ง กับงาน Siam Paragon Golden Prosperous Chinese New Year 2024 นำเสนอ 8 สิ่งมหัศจรรย์ของการเฉลิมฉลองปีมังกรแห่งความรุ่งโรจน์ วันที่ 8 – 11 ก.พ. 2567 ตื่นตากับอุโมงมังกรสุดอลังการความยาว 72 เมตร “Tunnel of Prosperity” ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ , พระพุทธรูปหล่อจำลองขององค์แชกงมิว ที่ได้อัญเชิญมาจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดย อ.คฑา ชินบัญชร นักพยากรณ์ชื่อดัง มาประดิษฐานให้ชาวไทยได้สักการะขอพร รวมทั้งการแสดงประติมากรรม Dragon Installation Art จากศิลปินระดับโลก การแสดงกายกรรมจีน การจัดแสดงงานศิลปะจีน การดูดวงแบบโหราศาสตร์จีน และกิจกรรมอื่นๆ มากมาย และเซอร์ไพรส์พิเศษ พบกับการปรากฏตัวของซูเปอร์สตาร์ชาวจีน หลิน อี (Lin Yi)พระเอกหนุ่มสุดฮอตที่บินตรงจากประเทศจีนมาร่วมฉลองอภิมหาตรุษจีนที่ประเทศไทย ในวันที่ 8 ก.พ. 2567 เป็นการสร้างแม็กเน็ตไฮไลท์ที่จะดึงดูดชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้ตัดสินใจมาร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนในประเทศไทย ที่สยามพารากอนพิเศษสุดรับตรุษจีนพบกับโปรโมชั่นในทุกศูนย์การค้า ระหว่าง 26 ม.ค.67 - 26 ก.พ.67 ได้แก่ Siam Paragon Golden Prosperous Chinese New Year และ Siam Center & Siam Discovery Year of The Dragon a Celebration of Luck , Love & Prosperity พบสินค้าจากร้านค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 50% ช้อปครบตามที่กำหนดรับ Siam Gift Card ให้ช้อปต่อสุดคุ้มไม่รู้จบ นอกจากนี้ ONESIAM SuperApp ได้จัดโปรโมชั่นต้อนรับตรุษจีนสำหรับสมาชิก ONESIAM แจก Coins สูงสุด 2.1 ล้านบาท และมอบสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับเที่ยวไต้หวันกับสายการบิน Starlux และตั๋วเข้าชม TAIPEI 101 Observatory - World's Highest Secret Gardenนอกจากนี้ สมาชิก ONESIAM สามารถแลก ONESIAM Coin เพื่อรับอั่งเปา Cash Coupon สำหรับใช้เป็นส่วนลดที่ร้านค้าและร้านอาหารที่ร่วมรายการในช่วงวันที่ 9 ก.พ. 67 – 13 มี.ค.67 ได้อีกด้วย นับเป็นโปรโมชั่นผสานสิทธิประโยชน์ทั้งออฟไลน์และออฟไลน์ทั้งนี้ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ คาดว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีน จะมีชาวไทยเชื้อสายจีน เข้ามาจับจ่าย ช้อปปิ้ง และมีนักช้อปทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้ามาร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน สร้างทราฟฟิครวม 3 ศูนย์ฯ ได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 350,000 – 400,000 คนต่อวัน ตอกย้ำการเป็นเดสติเนชั่นที่หนึ่งในใจลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งเสริมและปักหมุดประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งของโลกอย่างแท้จริง