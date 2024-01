“สยามพิวรรธน์” โชว์เคสผู้นำ Creative Co-creation แพลตฟอร์ม ในงาน Bangkok Design Week 2024 ย้ำจุดยืนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเมืองที่ยั่งยืน

สยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการพัฒนาโครงการระดับโลกใจกลางกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม ร่วม Co-create กับศิลปิน นักออกแบบ นักสร้างสรรค์หลากหลายสาขากว่า 100 คน ในงาน Bangkok Design Week 2024 (BKKDW2024) หรือ เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2567 เทศกาลงานออกแบบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมพัฒนาธุรกิจให้เป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสสำหรับศิลปินนักสร้างสรรค์ (Well-growing platform) สร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนให้กับผู้คน ชุมชนสังคม และโลกของเรานางมยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายองค์กรสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า ภายใต้วิสัยทัศน์ผู้นำความคิดสร้างสรรค์ และ DNA ของผู้บุกเบิกริเริ่มสิ่งใหม่ สยามพิวรรธน์มุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์เหนือความคาดหมาย และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับลูกค้า ผ่านความร่วมมือกับนักออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานในหลากหลายรูปแบบ การร่วมงาน Bangkok Design Week 2024 จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ได้ Co-create ร่วมกับศิลปินและนักสร้างสรรค์มากมาย เพื่อนำเสนอปรากฏการณ์พิเศษแปลกใหม่ ภายใต้ธีม Creative Powerhouse โดยสยามพิวรรธน์ร่วมจัดงานนิทรรศการที่ไปรษณีย์กลาง ซึ่งเป็นพื้นที่หลักของการจัดงานที่ย่านเจริญกรุง และพื้นที่ศูนย์การค้าของกลุ่มสยามพิวรรธน์ในใจกลางเมืองย่านสยาม และไอคอนสยาม ย่านคลองสาน รวมทั้งการเปิดพื้นที่ให้กับนักออกแบบรุ่นใหม่ ได้แสดงศักยภาพ ส่งเสริมให้เกิดคอมมูนิตี้ของกลุ่มคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างเครือข่ายสำหรับนักออกแบบ เพื่อพัฒนาเมืองร่วมกันบูธของสยามพิวรรธน์นำเสนอหัวใจของการทำธุรกิจผ่านทรงกลมสีสัน สื่อถึงขุมพลังความคิดสร้างสรรค์ ที่ต่อยอดออกไปได้อย่างไม่สิ้นสุด ด้วยการเป็นแพลตฟอร์มที่ร่วมสร้างสรรค์ (Creative Co-creation Platform) ให้กับผู้คนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นอกจากการสร้างสีสันให้กับเมืองแล้ว การออกแบบยังคำนึงเรื่องการใช้นำวัสดุมาใช้ได้ใหม่ เช่น อะคริลิคที่นำมาครอบโคมไฟ สามารถนำไปใช้เป็นของตกแต่งในร้านค้าแบรนด์รักษ์โลก การใช้หลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน รวมถึงถ่ายทอดเรื่องราวการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้ทุกจุดนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ให้กับเมืองและโลกได้อย่างแท้จริง โดยขนทัพกิจกรรมสร้างสรรค์กว่า 16 กิจกรรม พร้อมไฮไลท์สำคัญ ดังนี้สยามเซ็นเตอร์Siam Center presents 'NEXT ARTIST 2024’ – จัดแสดงผลงานประติมากรรม 35 ชิ้น สร้างสรรค์โดยนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ ภายใต้โครงการพัฒนางานออกแบบประติมากรรมโดยนักออกแบบไทยรุ่นใหม่ ต่อยอดสู่ตลาดโลก เฟ้นหาผู้ชนะ 3 ประเภท เพื่อไปแสดงในงาน Lifestyle Week Tokyo ประเทศญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคม 2567“THE ORIGINAL THAI POP CULTURE” x ABSOLUTE SIAM STORE – จัดแสดงวิดีโอเล่าเรื่อง 10 ดีไซเนอร์ไทยที่ Absolute Siam ร้านมัลติแบรนด์แฟชั่นที่รวมแบรนด์ไทย ดีไซเนอร์หน้าใหม่ไฟแรงสยามพารากอนDocumentary Club x Siam Piwat จัดแสดงภาพยนตร์สารคดีแนวศิลปะ 6 เรื่อง ณ SCBX NEXT STAGE ชั้น 4 โซน SCBX NEXT TECH สยามพารากอน เริ่มวันที่ 2-4 ก.พ. 2567 ฉายจำนวน 2 รอบ ตั้งแต่เวลา 17.00 เป็นต้นไปสยามดิสคัฟเวอรี่สวรรค์ของคนสร้างสรรค์ โดย ODS (Objects of Desire Store) แหล่งรวบรวมงานออกแบบและงานฝีมือของดีไซน์เนอร์ไทยมือรางวัลกว่า 130 แบรนด์ จับมือกับ OMT OneMoreThing แบรนด์สินค้าผ้าทอที่มีทั้งเสื้อผ้า กระเป๋าและของใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นผ้าทอที่ได้ผ่านสุดยอดฝีมือของวงการออกแบบและทอผ้ามารวมอยู่ในแบรนด์เดียวกัน สร้างสรรค์ชิ้นงาน Installation จากผ้าทอ พร้อมด้วยสินค้าตกแต่งบ้านจาก OMT ชมผลงานสร้างสรรค์หรือเลือกช้อปได้ ณ ODS ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ ตั้งแต่ 27 ม.ค. ถึง 31 มี.ค. 2567ไอคอนสยามนิทรรศการ “ไอ้จุดไม่จบ” โดย วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ ศิลปินเซรามิก ผู้สร้างสรรค์ “ไอ้จุด” ผลงานรูปปั้นสุนัขสุดน่ารัก ซิกเนเจอร์ของศิลปินเจ้าของรางวัลศิลปาธร ที่คร่ำหวอดในแวดวงศิลปะและเซรามิกไทย จัดแสดงประติมากรรมลูกหมาพันธ์ทางจากราชบุรีกว่า 100 ตัว มาวิ่งบนพื้นที่ไอคอนคราฟต์ แพลตฟอร์มแห่งแรงบันดาลใจและโอกาสให้ช่างฝีมือไทยทั่วประเทศ ชมความน่ารักของไอ้จุด ตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 ก.พ. 2567Art in ICONSIAM ไอคอนสยาม ตอกย้ำความเป็น Art Destination ด้วยการนำผลงานระดับมาสเตอร์พีชของศิลปินแห่งชาติ และศิลปินระดับโลกที่มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นไทยลงในประติมากรรมชิ้นเอกจัดแสดงอยู่ทั่วอาคารไอคอนสยามBangkok Design Week 2024 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567 ภายใต้ธีม “Livable Scape คนยิ่งทำ เมืองยิ่งดี” มุ่งเป็นแพลตฟอร์มทางความคิดและการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านเมือง (Festivalisation) สำหรับนักสร้างสรรค์ในสาขาต่างๆ นำเสนอโปรแกรมออกแบบสร้างสรรค์กว่า 400 โปรแกรม จากนักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์กว่า 2,000 ราย และยังเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันกรุงเทพมหานครให้เติบโตและโดดเด่น ในฐานะเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก (UNESCO Creative City Network) ในสาขาด้านการออกแบบ (Bangkok City of Design) ผู้สนใจชมงาน Bangkok Design Week 2024 สามารถชมงานได้ทั้ง 15 ย่าน ทั่วกรุงเทพ ฯ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokdesignweek.com/bkkdw2024 ข้อมูลกิจกรรมของกลุ่มสยามพิวรรธน์ ที่ www.siampiwat.com/assets/bangkokdesignweek2024/ หรือสแกน QR Code