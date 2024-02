ปตท.-GPSCขายรง.กักเก็บพลังงาน-ศูนย์R&Dแบตเตอรี่ให้ 24M เพื่อเข้าซื้อหุ้นบุริมสิทธิฯ

นูโอโว พลัสในเครือปตท. ขายสินทรัพย์ “โรงงานหน่วยกักเก็บพลังงาน 30 MWh-อาคารR&D Center” มูลค่า 51.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯให้กับ บริษัท 24 เอ็ม เทคโนโลยีส์ฯ และเข้าซื้อหุ้นบุริมสิทธิของ 24M ในวงเงินไม่เกิน 51.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. (PTT) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 ม.ค.67 บริษัท นูออโว พลัส จำกัด (NUOVO PLUS) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) ถือหุ้น 49% และบริษัท อรุณ พลัส จำกัด (ARUN PLUS) ที่ PTT ถือหุ้น 51% ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ (Business Transfer Agreement) กับกลุ่ม บริษัท 24M Technologies, Inc. (24M) และ บริษัท 24 เอ็มเทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1. จำหน่ายสินทรัพย์ ได้แก่ โรงงานหน่วยกักเก็บพลังงาน กำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ชั่วโมง (MWh) ต่อปี อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ (R&D Center) เครื่องจักรและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง มูลค่าประมาณ 51.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯให้กับ บริษัท 24 เอ็ม เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ 2. การเข้าซื้อหุ้นบุริมสิทธิของ 24M ในวงเงินไม่เกิน 51.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารการใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยยังคงกลยุทธ์ในการสนับสนุนธุรกิจแบตเตอรี่ของบริษัทฯ สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนในธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต (Future Energy) ของกลุ่ม ปตท. คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 2/67