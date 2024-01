ห้างเซ็นทรัล-โรบินสันขานรับ ‘Easy E-Receipt’ พร้อมรับคูปองจากห้างเพิ่มสูงสุด 4,000 บาท

ผู้จัดการรายวัน 360 - ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และโรบินสัน ขานรับมาตรการรัฐจัดแคมเปญ ‘Central / Robinson Easy E-Receipt’ ช้อป…ลดหย่อนภาษี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567-15 กุมภาพันธ์ 2567 ดึงลูกค้าเข้าร่วมโครงการพร้อมดับเบิลความคุ้มให้ลูกค้าคนสำคัญผ่านโปรโมชันของห้างอย่าง Central Let’s Celebrate 2024 และห้างโรบินสัน ส่ง - โปร - สุข #ช้อปสนุกรับปีใหม่ โดยสินค้าทุกชิ้น ทั้งห้าง สามารถออกใบกำกับภาษี พร้อมรับคูปองจากห้างเพิ่มสูงสุด 4,000 บาทนางสาวรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “เปิดปีมังกร 2567 นี้ห้างเซ็นทรัลและโรบินสันเตรียมต้อนรับลูกค้าทุกท่านผ่านกิจกรรมและโปรโมชันที่อัดแน่นมาในทุกเทศกาลทั้งปีใหม่ต่อเนื่องตรุษจีน ซึ่งในช่วงนี้ลูกค้ายังคงมีฟีลชอปต่อเนื่องจากแคมเปญต่างๆ ที่ออกมามอบแทนคำขอบคุณลูกค้า และล่าสุดห้างเซ็นทรัลและโรบินสัน เราตอบรับมาตรการรัฐบาลที่ออกมากระตุ้นเศรษฐกิจไตรมาส 1 โดยเมื่อลูกค้าชอปสินค้าภายในห้าง ทุกชิ้น สามารถออกใบกำกับภาษี เพื่อร่วมโครงการ ‘Central / Robinson Easy E-Receipt’ ช้อป…ลดหย่อนภาษี ได้ทันที ซึ่งนอกจากสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี ทางห้างยังยินดีให้ลูกค้าเพิ่มเป็นคูปองส่วนลดสูงสุด 4,000 บาท โดยลูกค้าสามารถแสดงใบเสร็จรับเงินที่ซื้อสินค้าภายในวันนั้นๆ พร้อมบัตรประชาชน รับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ ที่จุดบริการลูกค้า ที่เรามีไว้รองรับทุกท่านอย่างทั่วถึง”โครงการ ‘Central / Robinson Easy e-Receipt’ ช้อป…ลดหย่อนภาษี โดยลูกค้าสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจำนวนที่จ่ายจริงสูงสุด 50,000 บาท และรับสุดคุ้มรวมสูงสุด 21,500 บาท (สำหรับใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2567 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราเงินได้สุทธิที่เสียภาษี) โดยคุ้มที่ 1 คือ รับสิทธิ์ใช้ลดหย่อนภาษี 17,500 บาท คุ้มที่ 2 รับเพิ่มคูปองส่วนลดจากห้าง 4,000 บาท และคุ้มที่ 3 รับโปรโมชันพิเศษจากพาร์ตเนอร์และบัตรเครดิต On top อีกมากมายสำหรับห้างเซ็นทรัล จัดเต็มกับโปรโมชัน Central Let’s Celebrate 2024 วันที่ 6 ธ.ค. 66-9 ม.ค. 67 เช่น• สินค้าคอลเลกชันใหม่ ลดสูงสุด 30% พร้อมรับ Cash Coupon 100 บาท เมื่อชอปทุก 3,000 บาท• สมาชิกเดอะวัน ใช้คะแนนเดอะวัน แลกรับส่วนลด on top สูงสุด 5% และใช้คะแนนเดอะวัน 1,000 คะแนน แลกรับคูปองเงินสดมูลค่า 150 บาท (จำกัดจำนวน 10,000 สิทธิ์)• สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด รับเซ็นทรัล กิฟต์การ์ดมูลค่า 2,000 บาทเมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 30,000 บาท/เซลสลิป ตามเงื่อนไข• แลกรับของขวัญพรีเมียมจากคอลเลกชัน The Nutcracker สุดลิมิเต็ดน่าสะสม เช่น แท็กกระเป๋า (เมื่อชอปครบ 7,500 บาทขึ้นไป) และ Tote Bag (เมื่อชอปครบ 20,000 บาทขึ้นไป)ด้านห้างโรบินสัน ต้อนรับลูกค้าให้ชอปจอยๆ กับ “ห้างโรบินสัน ส่ง - โปร - สุข #ชอปสนุกรับปีใหม่”• สินค้าแบรนด์ชั้นนำลดสูงสุด 50% - 70% (เฉพาะรุ่น) เช่น NIKE, ADIDAS, GUY LAROCHE, EP, G2000, KIPLING, GUESS, PLAYBOY, ESP, HARA, HUSH PUPPIES, Fitflop, DAPPER, LEE, WRANGLER, Mc Jeans, FOF, ST.JAMES, TEFAL, PHILIPS, ARTY, Casio, Garmin, Jubilee, ELECTROLUX เป็นต้น• รับคูปองฯ และเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท• New Year Bonus ชอปสะสม 1,500 บาท/วัน จำนวน 2 วัน (ภายในระยะเวลาช่วงจัดแคมเปญ) รับคะแนนเดอะวัน The1 ฟรี! 670 คะแนน (ไม่รวมคะแนนปกติ) เมื่อกดรับสิทธิ์ผ่าน The1 Applications• พิเศษ! สำหรับ Top Customer 30 ท่านแรกที่มียอดชอปสูงสุด วันที่ 20 และ 21 มกราคม 2567 ตามเงื่อนไขที่กำหนด รับฟรี Apple iPad Air 64GB มูลค่า 23,900 บาท หรือบัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 5,000 บาท• กิจกรรมโรบินสันส่งความสุขรับปีใหม่ เพียงกดแชร์คูปองส่วนลดให้เพื่อนหรือคนที่คุณรัก จากไลน์ Robinson line official เพียงเท่านี้ เพื่อนคุณก็สามารถมารับคูปองส่วนลด 100 บาทได้ทันทีที่จุดบริการลูกค้าโรบินสันทุกสาขา (จำกัด 100 สิทธิ์ต่อสาขาตลอดรายการ)สำหรับห้างฯ เซ็นทรัลและโรบินสัน ซึ่งเป็นห้างออมนิแชนเนล ลูกค้าสามารถชอปเพิ่มเติมได้ทั้งทางหน้าร้าน และผ่านช่องทางออนไลน์ หรือโซเชียลคอมเมิร์ซ ตอบโจทย์ในทุกการชอป ที่ห้างเซ็นทรัล และโรบินสัน ทั้ง 75 สาขาทั่วประเทศ, Central App ครบครันเสมือนยกห้างเซ็นทรัลมาไว้บนมือถือ, ชอปผ่านไลน์กับบริการ Central / Robinson Chat & Shop, Call & Shop และ Personal Shopper On Demand โทร. 1425