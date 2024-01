ส่องค้าปลีกจัดแคมเปญ รับมาตรการ Easy E-Receipt

ผู้จัดการรายวัน 360 - รายงานข่าวจาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล 39 สาขาทั่วประเทศ แจ้งว่า ซีพีเอ็นจัดโปรโมชันและแคมเปญสุดคุ้ม พร้อมรับนโยบายรัฐ Easy E-Receipt ช่วยกระตุ้นจับจ่ายสุดคึกคัก ดันเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตามการคาดการณ์ของภาครัฐในการสร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า 70,000 ล้านบาทในไตรมาสแรก ปี 2567โดยเตรียมชอปเพลินรับ Easy E-Receipt ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2567 เมื่อชอปสินค้า-บริการ และรับประทานอาหารตามเงื่อนไขที่กำหนดสูงสุด 50,000 บาท รับเงินคืนภาษีสูงสุด 17,500 บาท* เพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยลูกค้าสามารถขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านระบบ e-Tax Invoice และ e-Receipt ในวันที่ซื้อสินค้าและบริการเท่านั้น (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)สำหรับดีลพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ วันนี้ถึงวันที่ 7 มกราคม 2567 เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น แลกรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 18%, ผ่อน 0%* สูงสุด 24 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืน (เฉพาะประเภทสินค้าที่ร่วมรายการ) , สะสมและแลกคะแนน The 1 สูงสุด X4, แลกดีมีคืน แลกคะแนน The 1 ทุก 100 คะแนน รับคืน 20 คะแนน, พร้อมช้อปผ่าน Central The 1 Credit Card รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%* ไม่ต้องแลกคะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรแบบชำระเต็มจำนวน ตามเงื่อนไขที่กำหนด (รับเครดิตเงินคืน 10% เฉพาะร้านอาหาร และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3.3% เฉพาะหมวดช้อปปิ้งที่ร่วมรายการที่ร้านค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัล) สิทธิ์มีจำนวนจำกัดทางด้าน GO Wholesale (โก โฮลเซล) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเพื่อผู้ประกอบการ ในระบบสมาชิก ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ขานรับนโยบายภาครัฐ ร่วมขบวนชอปลดหย่อนภาษี ปี 2567 Easy E-Receipt กระตุ้นกำลังซื้อรับศักราชใหม่ ด้วย 4 สิทธิพิเศษ GO สุดคุ้ม เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. รับเลย GO 1 ลดหย่อนภาษีสูงสุด 50,000 บาท GO 2 ซื้อสินค้าโปรโมชันสุดคุ้มราคาพิเศษ GO 3 รับและแลกคะแนนสะสม The1 : แลก 500 คะแนนลด 100 บาท GO 4 ส่งฟรีทุกออเดอร์เมื่อสั่งผ่านแอปพลิเคชัน GO Wholesale ขั้นต่ำ 1,000 บาท โดยลูกค้าสามารถขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax) ภายในวันที่ซื้อสินค้าและบริการเท่านั้น ที่ จุดบริการลูกค้า ทุกสาขาส่วนบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ขานรับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศในช่วงต้นปี 2567 ในโครงการ "Easy E-Receipt" ปี 2567 เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าครองชีพ พร้อมจัดโปรโมชันลดราคาสินค้าทุกวัน มอบความคุ้มค่า คุ้มราคา และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย เพียงชอปสินค้าที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ สะดวกสบายผ่านหลากหลายช่องทาง ที่ บิ๊กซี บิ๊กซีไฮเปอร์มาร์เก็ต บิ๊กซีมาร์เก็ต บิ๊กซีฟู้ดเพลส บิ๊กซีมินิ ทุกสาขาทั่วประเทศ บิ๊กซี ชอปปิ้งออนไลน์ และร้านขายยาเพรียว ก็สามารถออกใบกำกับภาษีได้สะดวกรวดเร็วบิ๊กซี ยกขบวนสินค้ามาให้ชอปแบบครบครันกับโปรโมชันถูกจริงที่บิ๊กซี ดังนี้• ลดราคาจัดหนัก สินค้าลดราคาทุกวันถูกจริงทุกหมวดหมู่ เช่น สินค้าของกิน ของใช้ เครื่องสำอาง เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ของขวัญปีใหม่ และของใช้ภายในบ้าน เป็นต้น• สิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ผ่อน 0% นาน 10 เดือนโครงการชอปลดหย่อนภาษี Easy E-Receipt เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2567ชอปคุ้มตั้งแต่ต้นปี กับสินค้าราคาดีมากมาย! ลูกค้านำใบเสร็จมายื่นขอรับใบกำกับภาษี (E-Tax invoice & receipt) ได้ที่จุดบริการลูกค้าภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น โดยเตรียมบัตรประชาชนและใบเสร็จรับเงินภายในวัน แจ้งอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการลูกค้า รอรับใบกำกับภาษี E-Tax ภายในวัน สะดวกรวดเร็วพิเศษ! สมาชิกบิ๊กพ้อยต์ “สุขไปกันใหญ่ บิ๊กพอยต์ แต้มความสุข แลกง่ายได้ทุกวัน" ยิ่งสะสมมากยิ่งได้มาก ทุกการใช้จ่าย 25 บาท = 1 คะแนน ใช้คะแนนแลกรับส่วนลดทันทีเช็กโปรโมชั่นดีๆ ทุกวันNocNoc ศูนย์รวมสินค้าและบริการเรื่องบ้านออนไลน์ ขานรับนโยบายรัฐบาล ช้อปลดหย่อนภาษี ในโครงการ “Easy E-Receipt” ชอปเรื่องบ้านสไตล์ที่ชอบที่ NocNoc อัดแน่นความคุ้มจัดเต็มถึง 2 ต่อ ต่อที่ 1 ชอปคุ้มสินค้าแต่งบ้านบน NocNoc รับคูปองส่วนลดต้อนรับปีใหม่ ชอปครบ 10,000 บาท ใส่โค้ด ‘CASHPD21’ ลดเพิ่มทันที 9% สูงสุด 1,000 บาท และชอปครบ 20,000 บาท ใส่โค้ด ‘CASHPD22’ ลดเพิ่มทันที 11% สูงสุด 3,000 บาทต่อที่ 2 ชอปคุ้มได้ลดหย่อนภาษี รับสิทธิ์ง่ายๆ เพียงมองหาร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Easy E-Receipt แล้วชอปสินค้าในร้านที่ร่วมรายการ ทั้งของแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าปรับปรุงบ้านและอื่นๆ อีกมากมายให้เลือกหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ชอปเสร็จแล้ว กดทักแชตกับร้านค้า พร้อมเตรียมข้อมูล ประกอบไปด้วย ชื่อและนามสกุลที่ตรงตามบัตรประชาชน, ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี, เบอร์โทรศัพท์ (สำหรับบุคคลธรรมดา ต้องใช้เลขบัตรประชาชน, ชาวต่างชาติ สามารถใช้เป็น Tax ID No. หรือ Personal ID No.) เพื่อขอรับใบกำกับภาษี E-Receipt นำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2567 ได้สูงสุดถึง 50,000 บาท !! (ตามที่จ่ายจริงสำหรับใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์) คลิกชอปสินค้าแต่งบ้านออนไลน์ สะดวกสบายชอปได้ทุกที่ทุกเวลาที่ NocNoc ได้แล้ววันนี้ที่ https://bit.ly/3H2PUJu ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567-15 กุมภาพันธ์ 2567 นี้