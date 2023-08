ห้างเซ็นทรัลชู4กลยุทธ์ดันโต15% จัดหนักกลุ่ม “โฮม-เครื่องใช้ไฟฟ้า”

พร้อมด้วยโปรโมชันแคมเปญ

CENTRAL ALL THE DREAMS

เพื่อฉลองวันแม่

ผู้จัดการรายวัน 360 - ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เดินหน้ารุกตลาดโฮมเต็มสูบในครึ่งปีหลัง รับเทรนด์การตกแต่งบ้านที่เติบโตต่อเนื่องผ่านการส่งเมกะแคมเปญ “CENTRAL ALL THE DREAMS” ปรับลุคใหม่ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ เปิดพื้นที่ให้ลูกค้าได้ครีเอตปซในฝันและมอบแรงบันดาลใจแด่ลูกค้าอย่างไม่รู้จบนางสาวรุ่งนิภา ศรีวิริยะเลิศกุล ประธานบริหารฝ่ายบริหารสินค้ากลุ่มบ้าน แม่และเด็ก บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า แผนกบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าของห้างเซ็นทรัล เป็นช้อปปิ้งเดสติเนชันเบอร์หนึ่งสำหรับกลุ่มคนรักบ้าน เรารวบรวมผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากแบรนด์ชั้นนำทั่วทุกมุมโลกมาไว้ในที่เดียว เดินหน้าเฟ้นหาสินค้าและพัฒนาธุรกิจให้ตอบโจทย์เทรนด์และสไตล์ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วสำหรับกลยุทธ์ในครึ่งปีหลัง เรายังคงเดินหน้าตอกย้ำการเป็นผู้นำผ่านแคมเปญใหญ่แห่งปี “CENTRAL ALL THE DREAMS” สะท้อนถึงความพร้อมของแผนกบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าในการเป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจที่สนับสนุนทุกความฝัน ผลักดันการสร้างสเปซที่ตรงกับสไตล์ของลูกค้าแต่ละท่านผ่านจุดแข็ง 4E ที่จะมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับแผนกโฮม ซึ่งเราเชื่อว่าจะช่วยให้แผนกเติบโตพร้อมรองรับเทรนด์การแต่งบ้านและการทำงานแบบไฮบริด โดยครึ่งปีหลังนี้ตั้งเป้ารายได้โต 15% พร้อมรักษาการเป็นเบอร์หนึ่งในใจลูกค้าอย่างแข็งแกร่งสำหรับจุดแข็ง 4E คือ 1. Exclusive Brands and Assortments พบกับแบรนด์และสินค้า Only @ Central พร้อมกับ House Brands อาทิ WMF, Essteele, LEON, PIUMINO, YVES DELORME และ BOSS HOME, 2. Excellent Quality คัดสรรเฉพาะแบรนด์สินค้าชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกกว่า 400 แบรนด์ พร้อมคุณภาพที่ดีที่สุด อาทิ ZWILLING, LE CREUSET, WMF, NORITAKE, GINORI, DYSON, NESPRESSO ฯลฯ3. Exceptional Services ช้อปสินค้าแผนกบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกช่องทางออมนิชาแนลของห้างตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็น Central App, Central Chat & Shop, Call & Shop, Tiktok Shop, Central Online www.central.co.th Personal Shopper 1425 หรือแชทบอกผู้ช่วยส่วนตัวที่ Line @Centralofficial พร้อมบริการพิเศษเฉพาะด้าน และ 4. End to End Experience ตอบโจทย์การใช้งานในที่อยู่อาศัยทุกขนาด ทั้งคอนโดสตูดิโอ ทาวน์โฮม ไปจนถึงบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ทั้งนี้มีแบรนด์ใหม่ ๆ มาเสริมทัพแผนกบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ mr.big, Komfy, WMF, Essteele, Fika, Ginori, Spode และ Beko พร้อมโซนใหม่ อาทิ โซน Pillow Testing บริการห้องลองหมอน, โซน Cooking Studio เปิดคลาสยกระดับการรังสรรค์เมนูอาหารจากเชฟมืออาชีพ, โซน Bed linen & Spa สำหรับคนรักการพักผ่อนนำเสนอมัลติลักชัวรีแบรนด์และแบรนด์ยอดนิยมอย่าง SANTAS, OMAZZ และ PASAYA, โซน Needle World สเปซเอาใจคนรักงาน DIY และงานคราฟท์, โซน Recliner & Massage chair เก้าอี้ปรับนอนและเก้าอี้นวด รวมถึงกลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพและสินค้าสมาร์ทโฮม, โซน Smart Living ขานรับเทรนด์สมาร์ทไลฟ์ของคนยุคปัจจุบันด้วยนวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อให้สามารถใช้สอยประโยชน์จากอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นชุดล็อกระบบดิจิทัลเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด ปลดล็อกได้ด้วยรหัสผ่าน คีย์การ์ด ลายนิ้วมือ หรือแอปพลิเคชัน พร้อมบันทึกการปลดล็อก,ตัวควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่สามารถสั่งงานด้วยอินฟราเรดอัตโนมัติ เช่น ทีวีและเครื่องปรับอากาศผ่านแอปพลิเคชันหรือการสั่งงานด้วยเสียง หรือโคมไฟที่ติดตามและปรับเปลี่ยนตามแสงธรรมชาติ เพื่อมอบสภาพแสงที่เหมาะสมตลอดทั้งวันแม้อยู่ในที่ร่ม พร้อมฟังก์ชันที่หลากหลายอย่างแสงไฟที่ช่วยลดความเมื่อยล้าของดวงตา ปรับความสว่างอัตโนมัติให้เข้ากับอายุและสภาพแวดล้อมของผู้ใช้ และช่วยลดความร้อนจากแสงไฟ,จากPhilipsขจัดความซับซ้อนด้วยหม้อทอดลมร้อนที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันกับโปรแกรมทำอาหารอัตโนมัติด้วยฟังก์ชัน 22-in-1,หุ่นยนต์ดูดฝุ่นแบบ 4-in-1 ขนาดเล็กที่สุดด้วยส่วนสูงเพียง 6 เซนติเมตร เข้าถึงทุกซอกทุกมุม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและเซ็นเซอร์อินฟราเรด พร้อมโหมดEcoไร้เสียงรบกวน ฯลฯสำหรับชาวออฟฟิศและคนรักสุขภาพให้ลูกค้าได้เลือกและออกแบบสินค้า เช่น หมอน ที่นอน ท็อปเปอร์ หรือหมอนรองนั่ง ให้เหมาะกับสรีระของตัวเองในทุกกิจกรรมและทุกอิริยาบท ไม่ว่าจะเป็น การนอนหรือนั่งทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกหลักสรีรศาสตร์ เพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างSmartCool Technologyของหมอน นวัตกรรมที่ช่วยให้รู้สึกเย็นสบาย พร้อมเส้นด้ายรุ่นพิเศษปรับลดอุณหภูมิบริเวณศีรษะ คอ บ่า ไหล่ ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย และรูปทรงที่ปรับตามสรีระ หรือจะเป็นCool Gel Memory Foamของท็อปเปอร์ที่รองรับทุกสัดส่วนของร่างกาย ลดแรงกดทับโดยเฉพาะส่วนหลัง พร้อมความเย็นสบายขณะหลับ และผ้าคลุมเตียงที่ใช้เทคโนโลยีVer-Tex Fabric เนื้อผ้าที่ช่วยให้รู้สึกเย็นสบายเพื่อปรับสมดุลอุณหภูมิร่างกาย พร้อมเลเยอร์พิเศษที่ช่วยซัพพอร์ตทุ­­กการเคลื่อนไหวขณะหลับ หรือFlex LS™ Adjustable Baseปรับโครงและรูปทรงของเตียงได้ตามที่ต้องการทุกส่วนโค้งเว้า เป็นต้นห้างเซ็นทรัล สนับสนุนทุกความฝันผ่านแคมเปญCENTRAL ALL THE DREAMS พร้อมฉลองวันพิเศษของเหล่าคุณแม่ เพราะคุณแม่คือคนสำคัญของครอบครัว ห้างเซ็นทรัลจึงไม่อยากให้เธอลืมความฝันของตนเอง จัดโปรโมชันสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณแม่และทุก ๆ คนในครอบครัว ได้แก่• สินค้าราคาปกติลดสูงสุด• สินค้าคัดสรรพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำสำหรับคุณแม่• ห้างเซ็นทรัล ชวนทุกคนร่วมทำดีตลอดแคมเปญฯ โดยทุก ๆ การช้อปสินค้า (แบรนด์ที่ร่วมรายการ) ทางห้างจะมอบ1%จากยอดขายหลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนเข้าโครงการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และรายได้ส่วนหนึ่งของแคมเปญฯ ทางห้าง และแบรนด์สินค้าบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า แม่และเด็ก (ที่ร่วมรายการ) ได้แก่Double Lock, Electrolux, Frolina, Lotus, Ocean, Tefal, Santas, Sealy, Super Lock, Zebra, PigeonและUnicharmจะนำไปสนับสนุนของใช้จำเป็นแก่คุณแม่ผู้สูงอายุที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิสายธารสุขใจ• สแกน QR Codeเล่นเกมรับคูปองส่วนลดสูงสุด20%• ใช้คะแนนลดเพิ่มและรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด30% จากเดอะวันและบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ• รับDigital Couponหรือคูปองแทนเงินสด และเครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน รวมสูงสุด14% เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข• ลูกค้ามาสเตอร์การ์ด รับบัตรของขวัญเซ็นทรัล1,000 บาท เมื่อช้อปตั้งแต่20,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ (จำกัด1 สิทธิ์ต่อท่าน จำนวน500 สิทธิ์ตลอดรายการ)• วันที่8-31ส.ค. 66รับคูปองส่วนลดเซ็นทรัลออนไลน์10% เมื่อช้อปสินค้าในห้างฯ ครบ3,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ (ใช้เป็นส่วนลด10% เมื่อซื้อสินค้า3,000 บาทขึ้นไป จำกัดส่วนลดสูงสุด500 บาท/ใบเสร็จ)