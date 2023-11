เผยผู้คว้า “ADMAN AWARDS & SYMPOSIUM 2023”

กระหึ่ม สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย (AAT) โชว์ความสำเร็จงานเทศกาลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “ADMAN AWARDS & SYMPOSIUM 2023” อวดโฉมผู้ชนะคว้ารางวัลที่สุดของความคิดสร้างสรรค์ ท่ามกลางคนในและนอกวงการโฆษณากว่า 1,500 คน ร่วมยกย่องคุณค่าของ IMPACTFUL WORK ทุกชิ้นที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วย Creativity ทุกรูปแบบ จุดประกายเติมไฟแห่งความคิด พร้อมสร้าง !MPACT ให้กับสังคมต่อไปนายรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความสำเร็จของงานเทศกาลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “ADMAN AWARDS & SYMPOSIUM 2023” ภายใต้ธีม !MPACT ‘DON'T MAKE ADS, MAKE !MPACT’ เพื่อมุ่งหวังที่จะยกย่องคุณค่าของ IMPACTFUL WORK ทุกชิ้นที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วย Creativity ในทุกรูปแบบ เปิดกว้างสำหรับทั้งคนในและนอกวงการโฆษณา โดยไม่ได้ตีกรอบจำกัดอยู่แค่ในวงการโฆษณาเท่านั้นนับว่างานในปีนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งคนในและคนนอกวงการโฆษณาที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งกว่า 1,500 คน เพื่อจุดประกายไอเดียเติมไฟแห่งความคิดสร้างสรรค์ เป็นการถ่ายทอดแบบสอนหมดอย่างเต็มที่ไม่มีกั๊ก กับ 3 เวทีสัมมนา ใน 33 หัวข้อ จาก 77 Speakers ชั้นนำทั่วโลก และ 8 Workshops ช่วยเพิ่ม !MPACT ในการทำงาน ตลอดระยะเวลา 2 วัน ของการจัดงาน“เป็นความสำเร็จที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจและขอขอบคุณการตอบรับจากคนในวงการสร้างสรรค์ ที่เข้าร่วมงาน “Adman Awards & Symposium 2023” ทุกคนที่เข้าร่วมงานได้รับองค์ความรู้ จุดประกายเติมไฟแห่งความคิดสร้างสรรค์ พร้อมนำไปต่อยอดไอเดียใหม่ เพื่อสร้างสรรค์งานโฆษณาและงานความคิดสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ทุกการเปลี่ยนแปลง สำหรับในปี 2024 การจัดงาน Adman Awards & Symposium ยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง และขอเชิญชวนทุก ๆ คนจากทุกวงการ ส่งผลงานมาร่วมประกวดและเตรียมมาอัปเดตไอเดียใหม่ๆกันในปีต่อไป ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในวันที่ 20-21 พ.ย.67” นายรติ กล่าวสำหรับการประกาศผลรางวัล ‘Adman Awards 2023’ ปีนี้ยังคงเปิดกว้างและมีผู้สร้างสรรค์ผลงานจากหลากหลายสาขาที่สามารถคว้ารางวัล Best & Gold ไปครอง ดังนี้• หมวด CRAFT รางวัล Best ได้แก่ ผลงาน First Generation จาก the Leo Burnett Group• รางวัล Gold ในหมวด CRAFT• ผลงาน The Air Drummer จาก Wolf BKK• ผลงานSom-Sang What? Campaign จาก Sour Bangkok• หมวด Creative Impact Awards รางวัล Gold ได้แก่• ผลงาน ทรงอย่างแบด HI JACK วันเด็กแห่งชาติ จาก GMM Music• หมวด Design รางวัล Gold ได้แก่▪ ผลงาน SangSom Bar จาก Sour Bangkok▪ ผลงาน Hunger Restaurant จาก Wunderman Thompson Thailand• หมวด Digital & Social รางวัล Gold ได้แก่• ผลงาน KFC Fried Chicken Incense Sticks จาก Wunderman Thompson Thailand• ผลงาน The Air Drummer จาก Wolf BKK• ผลงาน Save My Voice จาก VMLY&R Thailand• หมวด Direct รางวัล Gold ได้แก่• ผลงาน The Bedtime Brochure จาก Flash Bomber• ผลงาน Roza X Hunger Crybaby Sauce จาก Wunderman Thompson Thailand