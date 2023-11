วนัช กูตูร์ รับรางวัล “The best of bridal couture” 2 ปีซ้อน

วนัช กูตูร์ ส่งท้ายปี 2023 อย่างสวยงาม ด้วยการตอกย้ำถึงความสำเร็จและความเป็นห้องเสื้อ โอต์ กูตูร์ ชั้นนำแถวหน้าของวงการเวดดิ้งไทยด้วยการเข้ารับรางวัล “The best of bridal couture” ถึง 2 ปีซ้อน ในงาน “Praew Best of Wedding 2023” โดย ดร.สรรค์ สุดเกตุ และ ณภัทร์ นิยมแย้ม สองผู้บริหารหนุ่มจากห้องเสื้อชื่อดัง “วนัชกูตูร์” เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล ซึ่งในงานประกาศผลรางวัลในครั้งนี้ได้รวมสุดยอดผลงานระดับมาสเตอร์พีซมากมายของเหล่าแบรนด์เวดดิ้งชั้นนำทั่วฟ้าเมืองไทย​ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มวันสำคัญของคู่รักให้สมบูรณ์แบบที่สุด ณ โรงแรม อินดิโก้ กรุงเทพ

ดร.สรรค์ สุดเกตุ เจ้าของห้องเสื้อ วนัช กูตูร์ ได้กล่าวถึงการได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่า “ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางนิตยสาร แพรว ที่ให้เกียรติห้องเสื้อของเราได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจของผมและคุณณภัทร์ รวมไปถึงทีมงานทุกคนที่ตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้ดีที่สุดตลอดหลายปีที่ผ่านมา แม้ปีนี้จะเป็นปีที่เหน็ดเหนื่อยพอสมควรแต่ก็สนุกมากจริงๆ ได้สร้างผลงานที่แปลกใหม่และมีโอกาสได้ร่วมงานกับหลากหลายแบรนด์ดังมากมาย ทุกครั้งที่ห้องเสื้อได้รับรางวัลทำให้พวกเราทุกคนหัวใจฟูและอยากสร้างสรรค์ผลงานต่อไป สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณแฟน ๆ ที่ติดตามผลงานและให้การต้อนรับห้องเสื้อของเรามาตลอด 11 ปี นับเป็นแรงสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราเติบโตและแข็งแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ และแน่นอนว่าเราจะยังคงยึดมั่นความเป็นอัตลักษณ์ในแบบของเราเอาไว้ พร้อมยกระดับงานฝีมือ ความสวยงาม และความประณีตให้มากขึ้นเรื่อย ๆ หวังว่าปีหน้าเราจะได้รับการตอบรับที่ดีแบบนี้อีกเช่นเคยนะครับ”