กลุ่มบริษัทบางจาก คว้า 4 รางวัล SET Awards 2023 โดดเด่นด้านความยั่งยืน ยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์

โดยบางจากฯ ได้รับรางวัลสูงสุด 2 ด้านคือ ด้านการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Excellence - Best Sustainability Award) และด้านความเป็นเลิศในการดำเนินงานธุรกิจ (Business Excellence - Best Investor Relations Award) โดยมี ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล ในงานประกาศผลรางวัล SET Awards 2023 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินการธนาคารประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-โรงกลั่น กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับ รางวัล Sustainability Awards of Honor รางวัลเกียรติยศสูงสุดในกลุ่ม Sustainability Excellence ต่อเนื่องปีที่ 4 (เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่เคยได้รับรางวัล Best Sustainability Awards ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป) และได้รับรางวัล Best Sustainability Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยก่อนหน้านี้ บางจากฯ ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ระดับ “AAA” (คะแนนรวม 90-100) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (Resources) จากประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings 2023ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม หรือ Best Investor Relations Awards ในกลุ่ม Business Excellence สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท จากความโดดเด่นในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ต่างๆขณะที่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) โดยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี รับรางวัลในกลุ่ม Business Excellence ประเภท นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Award) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000ล้านบาทนอกจากนี้ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับมอบรางวัล Commended Sustainability Awards กลุ่ม Sustainability Excellence ซึ่งนับเป็นการได้รับรางวัลครั้งแรก หลังจากที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วรางวัล SET Awards 2023 ทั้ง 4 รางวัลสะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทในกลุ่มบริษัทบางจากในการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการดำเนินงานตามแนวทาง ESG คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านเพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตควบคู่กับ การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการดำเนินกิจกรรมและบริหารงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่สามารถสร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้อย่างดีเยี่ยม