มาร์ส เพ็ทแคร์ คว้ารางวัลเวทีFMCG Asia Awards 2023จากบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน

บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล The Eco-friendly Initiative of the Year - Thailand Award เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และอยากเห็นอนาคตที่พลาสติกบรรจุภัณฑ์จะไม่เป็นขยะอีกต่อไป จึงดำเนินโครงการ “แลกแล้ว-ลดเลย” (SWAP Recycling) โดยเปิดโอกาสให้เจ้าของสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ได้มีส่วนร่วมในการช่วยลดขยะและรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติก เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน เพียงนำถุงเปล่า หรือซองบรรจุภัณฑ์อาหารสุนัข หรืออาหารแมวแบรนด์ใดก็ได้ มาแลกรับส่วนลดในการซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงแบรนด์ของมาร์ส เพ็ทแคร์ ได้แก่ PEDIGREE® WHISKAS® IAMS® CESAR® และ SHEBA® ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ ซึ่งในปี 2565 ประสบความสำเร็จและได้รับความสนใจจากผู้บริโภคจำนวนมาก ตอกย้ำพฤติกรรมด้านความยั่งยืนที่เปลี่ยนไปของกลุ่มเจ้าของสัตว์เลี้ยง“นับเป็นความภาคภูมิใจที่เราได้รับรางวัลในครั้งนี้ รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของความยั่งยืน เราต้องการส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์อย่างมีความรับผิดชอบโดยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงและร้านค้าในประเทศไทย ความร่วมมือกันในครั้งนี้ช่วยลดปริมาณขยะบรรจุภัณฑ์กว่า 7 ตัน ไม่ให้หลุดรอดไปยังบ่อฝังกลบหรือลงทะเล นับเป็นหนึ่งในก้าวแรกในการขยายผลกระทบเชิงบวก ต่อแผนงานด้านความยั่งยืนของมาร์ส (Mars’ Sustainable in Generation Plan)” นายปิยรัฐ อมรฉัตร ผู้อำนวยการด้านการจัดซื้อ ภูมิภาคเอเชีย บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวกล่าวว่า “ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการดำเนินโครงการ “แลกแล้ว-ลดเลย” (SWAP Recycling) ในปีที่ผ่านมา คือการที่มีเจ้าของสัตว์เลี้ยงกว่า 107,000 คน และร้านค้า 174 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการนี้ เราสามารถเก็บกลับและลดขยะพลาสติกบรรจุภัณฑ์ ได้มากกว่า 7 ตัน และส่งต่อไปยังโรงงานรีไซเคิล เพื่อแปรรูปบรรจุภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นรูปแมว บล็อกปูพื้นรูปอุ้งเท้าสุนัข และม้านั่งรูปกระดูก โดยเราได้ส่งมอบให้กับกรุงเทพมหานคร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของสวนสาธารณะเพื่อสุนัขของกทม. หรือ “BMA Dog Park” และสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง เรามีความภาคภูมิใจที่ความสำเร็จของโครงการนี้ที่ประเทศไทย ทำให้เราเข้าใจและมีข้อมูลเชิงลึกในการพัฒนาโครงการคล้ายๆ กันนี้ต่อยอดไปยังประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียในอนาคตอันใกล้นี้”กล่าวว่า เป้าหมายของโครงการ “แลกแล้ว-ลดเลย” ของมาร์ส เพ็ทแคร์ในการลดขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติก ส่งเสริมให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงแยกขยะ สอดคล้องกับนโยบายของทางกรุงเทพมหานคร และเป็นการร่วมมือกันเป็นครั้งที่สอง ในการนำผลิตภัณฑ์จากการรีไซเคิลมาตกแต่งสวนสาธารณะเพื่อสุนัขของกทม. กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณมาร์ส เพ็ทแคร์ ที่มีความตั้งใจในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ และร่วมขับเคลื่อนพฤติกรรมการคัดแยกขยะให้เกิดขึ้นอย่างเป็นนามธรรม” นายประพาส กล่าว