SCGC คว้ารางวัล Gold Award สุดยอดแคมเปญการตลาดด้านความยั่งยืน 2 ปีซ้อน จากเวที “MAT Award 2023”

ผู้นำตลาดเคมีภัณฑ์ครบวงจรระดับภูมิภาคและผู้นำธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับความยั่งยืน คว้าจากเวทีหรืองานประกวดแคมเปญการตลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยปีนี้ได้รับรางวัลจากผลงานของธุรกิจสตาร์ทอัพดิจิทัลแพลตฟอร์มและรถบีบอัดขยะรีไซเคิล หนึ่งในกรีนโซลูชันจาก SCGC ที่ช่วยให้กระบวนการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางไปสู่การรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตามแนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance) เน้นหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมตามทิศทาง Low Waste, Low Carbon เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน โดยมีและเป็นตัวแทนรับรางวัล โดยปีที่ผ่านมา SCGC ได้รับรางวัลระดับ Gold จากผลงาน “ถุงนมกู้โลก”กล่าวว่า “จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ประเทศไทยมีปริมาณขยะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่มีเพียง 1 ใน 3 เท่านั้น ที่ถูกนำกลับมารีไซเคิลอย่างถูกวิธี ส่วนที่เหลืออาจถูกนำไปฝังกลบ เป็นขยะเชื้อเพลิง หรือหลุดรอดลงสู่ทะเล ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตต่างๆ เป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ SCGC ผู้นำด้านธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียน จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง และได้พัฒนา Wake Up Waste ดิจิทัลแพลตฟอร์มและรถบีบอัด ที่จะช่วยให้กระบวนการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางไปสู่การรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำขยะที่รีไซเคิลได้กลับเข้าสู่กระบวนการหมุนเวียนให้ได้มากที่สุด”ประกอบไปด้วย ดิจิทัลแพลตฟอร์มการบริหารจัดการขยะ (Waste Management Platform) ที่ช่วยให้การรับซื้อและขนส่งไปยังโรงงานปลายทางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เก็บข้อมูลได้ รวมถึง รถบีบอัดขยะรีไซเคิล (Mobile Compress Service) เทคโนโลยีรถบีบอัดขยะรีไซเคิล ที่ช่วยลดพื้นที่กองเก็บลงได้ 5-10 เท่า เพิ่มโอกาสให้คนต้นทางแยกขยะได้อย่างถูกต้อง เห็นมูลค่าขยะรีไซเคิล เพื่อต่อยอดนำไปใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าสูงสุด และช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนายสัญญา เผยเพิ่มเติมว่า “จากการดำเนินงานในระยะเวลา 1 ปี (ข้อมูลเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2566) Wake Up Waste สามารถนำขยะรีไซเคิลกลับเข้าสู่กระบวนการได้ถึง 600 ตัน ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 383,000 กิโลกรัมคาร์บอน หรือเทียบเท่าปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้นไม้ดูดซับกว่า 31,800 ต้น โดย Wake Up Waste ได้ส่งมอบโซลูชันให้กับองค์กรธุรกิจชั้นนำ และกลุ่มที่พักอาศัยที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี อาทิ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในกิจกรรม “แยก แลก ตัง” บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิใบไม้ปันสุข ในกิจกรรม “กล่องปันสุข” รวมถึงกลุ่มผู้อยู่อาศัย ผู้ขนส่ง และโรงงานรีไซเคิล กว่า 250 แห่ง”ทั้งนี้หรือถือเป็นงานประกวดแคมเปญการตลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย จัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนและยกย่องผลงานของนักการตลาดในประเทศที่โดดเด่นด้วยแนวคิดทำการตลาดอย่างสร้างสรรค์ โดยในปี 2566 นี้ มีผู้เข้าร่วมส่งแคมเปญการตลาดทั้งสิ้น 81 ผลงาน จาก 42 องค์กร ทั่วประเทศ สำหรับแคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน หรือ Sustainable Marketing นั้น เป็นการมอบรางวัลให้กับแคมเปญการตลาดที่สามารถสะท้อนจุดยืนของแบรนด์ในการหวังผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึง stakeholder ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตัวองค์กร พนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และสร้างผลลัพธ์เชิงบวกอย่างโดดเด่น มีนัยยะสำคัญ