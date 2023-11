GS1 Thailand ครบรอบ 35 ปีเร่งยกระดับอุตฯสู่ความยั่งยืน

กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะหน่วยงานหลักของภาคเอกชน มีพันธกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตอย่างก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืนในทุกด้าน สอดรับกับนโยบาย ”One FTI” ซึ่งประกอบด้วย One Vision, One Team, One Goal เป้าหมายเดียวกัน สู่ความสำเร็จร่วมกัน ผ่านความร่วมมือระหว่าง 46 กลุ่มอุตสาหกรรมใน 11 คลัสเตอร์ ซึ่งทุกกลุ่มทำหน้าที่เป็นตัวแทนภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ช่วยประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนให้ดำเนินงานแบบบูรณาการ เพื่อประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน ตลอดจนมุ่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่อนาคต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยสู่สากลในยุคปัจจุบัน โลกของเราได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและเทคโนโลยี จึงมีความจำเป็นที่ผู้เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมไทยต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปและพัฒนาบริการให้สามารถตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสถาบันรหัสสากล หน่วยงานภายใต้การดูแลของ ส.อ.ท. ถือเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานหลักในด้านการนำระบบมาตรฐานสากล GS1 ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีบาร์โค้ดภายใต้มาตรฐานสากล GS1 มาช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า ลดต้นทุน และบริหารจัดการซัพพลายเชน ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการยกระดับมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในสากลกล่าวว่า ในปี 2566 นี้ สถาบันรหัสสากล หรือ GS1 Thailand ดำเนินงานครบ 35 ปี นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่สถาบันฯ ได้ดำเนินงานเพื่อประเทศชาติ เราเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร อยู่ภายใต้กำกับดูแลโดยส.อ.ท. มีภารกิจหลักเป็นนายทะเบียนออกเลขหมายบาร์โค้ดตามมาตรฐานสากล GS1 ในประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการประยุกต์ใช้บาร์โค้ดในระบบซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสถาบันฯ จะไม่หยุดพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานและบริการ และมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานสินค้าไปพร้อมกับการเพิ่มขีดความสามารถ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ และพร้อมเป็นฟันเฟืองอีกชิ้นหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างสมดุลและยั่งยืน สอดคล้องกับแนวคิดหลักของงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีนี้ ที่ว่า “35 ปี GS1 Thailand มุ่งมั่น ก้าวหน้า เพื่อพัฒนาไทยให้ยั่งยืน”สถาบันฯ หวังว่าการจัดงานประชุมใหญ่สามัญในปีนี้จะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงธุรกิจมาร่วมพูดคุย ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบัน อาทิ เทคโนโลยีบาร์โค้ดสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต, เทคโนโลยีบาร์โค้ด 2 มิติ (2D Barcode) เพื่อประยุกต์ใช้ในธุรกิจ, ซอฟท์แวร์บริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) สำหรับธุรกิจ B2B รวมถึงเทคนิคพิชิตตลาด Amazon เป็นต้น สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการคำแนะนำในการใช้บาร์โค้ด สามารถติดตามข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) โทร. 02-345-1200 อีเมล Info@gs1thailand.org หรือ Facebook: GS1 Thailand