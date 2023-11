กรมเจรจาการค้าฯ จัดเสวนา“พัฒนาบรรจุภัณฑ์...อย่างชาญฉลาดฯ” หนุนศักยภาพผู้ประกอบการ

จัดกิจกรรมสัมมนาและเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทย สู่เวทีการค้าระดับโลกกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมสัมมนา “พัฒนาบรรจุภัณฑ์...อย่างชาญฉลาด ก้าวล้ำนำเทรนด์...ด้วยฉลากอัจฉริยะ” Transforming Packaging through Smart Labelling Innovation ภายใต้โครงการ “การเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่อง การจัดทำฉลากอัจฉริยะ (Smart Labelling) และการแลกเปลี่ยนข้อมูลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของไทยและสหราชอาณาจักร” ที่ โรงแรม นิกโก้ กรุงเทพ (Nikko Bangkok)ซึ่งภายในงานมีการสัมมนา หัวข้อ “พัฒนาบรรจุภัณฑ์...อย่างชาญฉลาด ก้าวล้ำนำเทรนด์...ด้วยฉลากอัจฉริยะ” สัมมนา หัวข้อ “ตอบโจทย์ Smart Labelling ด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ เจเนอเรชั่นใหม่” และการสัมมนา หัวข้อ กฎหมายและกฎระเบียบสำหรับการจัดทำฉลากและบรรจุภัณฑ์อาหารในการเข้าสู่ ตลาดสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป โดยกรมเจรจาการค้าฯ ได้รับเกียรติจาก สถานทูตอังกฤษ และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและบรรจุภัณฑ์ และผู้เชี่ยวชาญอีกหลากหลายสาขาที่จะมาร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า “กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs ให้สร้างแบรนด์ไทยที่เข้มแข็ง และเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับสินค้าให้มีมาตรฐานระดับสากล สอดรับกับกติกาใหม่ๆ ของโลก เพื่อรองรับการขยายตลาดส่งออกสินค้าไทยไปยังต่างประเทศโครงการ “การเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่อง การจัดทำฉลากอัจฉริยะ (Smart Labelling) และการแลกเปลี่ยนข้อมูลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของไทยและสหราชอาณาจักร” เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญตามแผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร ภายใต้กลไกการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า (Joint Economic and Trade Committee หรือ JETCO) ไทย-สหราชอาณาจักร ซึ่งกำหนดให้มีกิจกรรมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล นโยบาย กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับฉลากสินค้าอุปโภคบริโภค (รวมถึงฉลากอัจฉริยะ) ที่สองประเทศมีความสนใจจะแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อลดอุปสรรคทางการค้า เพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้า และนำไปสู่ความร่วมมือเชิงลึกระหว่างกันในอนาคตโดยโครงการฯ นี้ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การจัดการประกวด DTN Smart Labelling Contest 2023 ซึ่งเป็นการประกวดเพื่อพัฒนานักออกแบบและผู้เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ความสามารถ ในการสร้างสรรค์ผลงานบรรจุภัณฑ์ โดยใช้ฉลากอัจฉริยะ (Smart Labelling) และ งานสัมมนา เรื่อง “พัฒนาบรรจุภัณฑ์...อย่างชาญฉลาด ก้าวล้ำนำเทรนด์...ด้วยฉลากอัจฉริยะ” Transforming Packaging through Smart Labelling Innovation จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของไทยได้รับความรู้ความเข้าใจถึงแนวโน้มและทิศทางของผู้บริโภคต่อการจัดทำฉลากอาหารและฉลากอัจฉริยะ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย เช่น สหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรป เพื่อให้ภาคเอกชนและผู้ประกอบการสามารถปรับตัวสอดรับ กับกฎระเบียบและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น รวมถึงส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน กฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการค้าใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการให้สามารถรับมือกับการแข่งขันตลาดโลกได้อย่างทันท่วงที” รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าฯ กล่าวสำหรับ กิจกรรม “DTN SMART LABELING Contest 2023” รับสมัคร นักออกแบบ นักศึกษา ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยใช้ฉลากอัจฉริยะเป็นองค์ประกอบสำคัญ รวมทั้งองค์ความรู้ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับฉลากอาหาร รวมถึงฉลากอัจฉริยะในประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย โดยเฉพาะสหราชอาณาจักรและยุโรปทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้เข้าร่วมกิจกรรม Boot Camp รวมระยะเวลา 4 วัน 3 คืน เพื่อสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ฉลากอัจฉริยะ ภายใต้แนวคิด Transforming Packaging through Smart Labelling Innovation “พัฒนาบรรจุภัณฑ์…อย่างชาญฉลาด ก้าวล้ำนำเทรนด์…ด้วยฉลากอัจฉริยะ” ก่อนที่จะเข้าสู่การนำเสนอผลงาน ชิงเงินรางวัลรวม 80,000 บาทสำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://www.Smart-Labelling.com โทร 085 047 2325 Line : @DTNSL2023 email : Smartlabelling2023@gmail.com ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566