เดอะมอลล์ทุ่ม 3 หมื่นล. พลิกโฉมสาขา “บางกะปิ - บางแค” สู่ CAPITAL OF LIFE WONDERS

เดอะมอลล์ กรุ๊ป พร้อมเผยโฉม เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ - บางแค มหัศจรรย์ มหาศาล ที่มหานครแห่งใหม่ ด้วยมูลค่าลงทุนรวม 2 สาขา 30,000 ล้านบาท ภายใต้คอนเซ็ปต์ “A HAPPY PLACE TO LIVE LIFE : ชีวิตที่มีความสุขทุกครอบครัว” พร้อมเผยความมหัศจรรย์ 2 มุมเมือง เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ทำเลสำคัญฝั่งตะวันออก ในวันที่ 8 ธ.ค.นี้ ขณะที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค ทำเลสำคัญฝั่งตะวันตก จะเผยโฉมเต็มรูปแบบช่วงต้นปี 2567 พร้อมทุ่มงบการตลาดกว่า 1,000 ล้านบาท เฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ พร้อมปลุกกำลังซื้อ สร้างบรรยากาศให้ย่านการค้าทุกมุมเมือง เชื่อสิ้นปีนี้บริษัทมียอดขายรวมกว่า 50,000 ล้านบาทนางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า ตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ ในวันที่ 8 ธ.ค.นี้ พร้อมเปิดให้บริการเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ เต็มรูปแบบ 99% ส่วนเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค จะเปิดให้บริการต้นปี 67 หลังทยอยปรับปรุงเป็นรูปแบบใหม่ทั้งหมดตั้งแต่กลางปี 65 ภายใต้คอนเซปต์ A Happy Place to Live Life : ชีวิตที่มีความสุขทุกครอบครัว รวมงบปรับปรุงกว่า 30,000 ล้านบาท ซึ่งทั้งสองศูนย์ฯ มีพื้นที่รวมกันกว่า 7 แสนตารางเมตร แบ่งเป็นบางกะปิ 3.5 แสนตารางเมตร และบางแค 3.5 แสนตารางเมตร หลังเปืดให้บริการ คาดว่าลูกค้าจะเข้ามาใช้บริการทั้ง 2 สาขารวมกันประมาณ 50 ล้านคน หรือเฉพาะสาขาบางกะปิน่าจะสูงถึง 25 ถึง 30 ล้านคน/ปีสำหรับเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ หลังปรับโฉมใหม่ จะกลายเป็น "สยามแห่งตะวันออก" สอดรับกับความเจริญในย่านลาดพร้าว บางกะปิ ทั้งด้านคมนาคมรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สีน้ำตาล และสีส้ม มีท่าเรือคลองแสนแสบ รวมทั้งใกล้กับแอร์พอร์ตลิ้งค์ มีโครงการคอนโดมีเนียมที่เกิดขึ้นเยอะมาก และศูนย์การค้าเริ่มทยอยปรับปรุงใหม่ ทำให้เชื่อว่าจะช่วยดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการปีละ 15 ล้านคน เพิ่มขึ้น 25-30% จากก่อนโควิดเตรียมพบกับโฉมใหม่ที่จะพาทุกคนไปสร้างความสุขไปด้วยกัน ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ และบางแค 2 ย่าน 2 มุมเมือง ผ่าน 7 LIFE WONDERS ประกอบด้วย1.LIFE WONDER OF DINING DESTINATION : อร่อย มหาศาล ที่มหานคร แห่งใหม่ สวรรค์ของนักชิมที่ครบครัน FOOD DESTINATION HUB แห่งกรุงเทพฝั่งตะวันออก และ กรุงเทพฝั่งตะวันตก รวบรวมอาณาจักร ร้านอาหาร นานาชาติชั้นนำรสเลิศไว้อย่างครบครัน2.LIFE WONDER OF PET PARADISE : สุข มหาศาล ที่มหานครแห่งใหม่ ไลฟ์สไตล์ของ ครอบครัวยุคใหม่ ใครๆ ก็เป็น Pet Parents พาน้องๆสัตว์เลี้ยงเดินเที่ยว ด้วยกันได้ทั่วบริเวณ3.LIFE WONDER OF FASHION & COMPLETION : ช้อป มหาศาล ที่มหานครแห่งใหม่ รังสรรค์ไลฟ์สไตล์ทันสมัย การรวมตัวของเมกาแบรนด์แฟชั่นชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก ทั้งแบรนด์ Sport & Active lifestyle ที่หลากหลาย และแบรนด์บิวตี้ที่ครบครันมาไว้ที่เดียว เพื่อความ สะดวกและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้เหล่านักช้อป4.LIFE WONDER OF ENTERTAINMENT : บันเทิง มหาศาล ที่มหานครแห่งใหม่ ศูนย์รวมทุก ความบันเทิงที่ใส่ใจทุก Generation ทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยบริการครบครันเต็มแม็กซ์5.LIFE WONDER OF JAPAN JOY : จอย แจเปน มหาศาล ที่มหานครแห่งใหม่ ไม่ต้องบิน ก็ช้อปฟินได้ กับการรวมตัวของเมกาแบรนด์ยกทัพแบรนด์ดัง มาจากประเทศญี่ปุ่น6.LIFE WONDER OF EXCITEMENT : สนุกมหาศาล 365 วัน ที่มหานครแห่งใหม่ ครบครัน ด้วยกิจกรรมหลากหลายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ทุกเจเนอเรชั่น ทั่วพื้นที่ การจัดงานกิจกรรม และ MCC HALL7. LIFE WONDER OF NATURE : ธรรมชาติรื่นรมย์ มหาศาล ที่มหานครแห่งใหม่ ผสานความ รื่นรมย์ของธรรมชาติเข้ากับไลฟ์สไตล์อย่างลงตัว ในทุกพื้นที่ของการใช้ประสบการณ์ที่นี่“เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ มีจุดเด่นด้านความเป็นศูนย์รวมของแบรนด์ญี่ปุ่นหรือเจแปนนิสฮับ ที่มีแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นเข้ามาเปิดจำนวนมาก อาทิ ยูนิโคล่, มูจิขนาดใหญ่ มีคาเฟ่ขายเครื่องดื่ม อาหาร, ดองกิ, ร้านเฟอร์นิเจอร์นิโตริ, ร้านอาหารญี่ปุ่นซูชีโร่และอิปปุโดะ และการจัดงานอีเว้นต์ญี่ปุ่น เนื่องจากมองว่าลูกค้าคนไทยชอบความเป็นญี่ปุ่น และทุกครั้งที่มีการจัดงานเกี่ยวกับญี่ปุ่นจะดึงลูกค้าเข้ามามากขึ้นถึง 20% จากลูกค้านอกจากนี้ยังมีร้านอาหารกว่า 100 ร้านค้าที่นั่งรับประทานได้เข้ามาเปิดให้บริการ โดยเฉพาะคาเฟ่เต่าบินที่เปิดให้บริการครั้งแรก และมีสินค้าสปอร์ตแฟชั่นเพิ่มขึ้น 20% อาทิ มวยไทย บาสเก็ตบอล ฟุตบอล รวมทั้งสินค้าความงาม แฟชั่น ต่างๆทั้งหมดกว่า 2,000 แบรนด์“ นางสาววรลักษณ์ กล่าวอย่างไรก็ตามในช่วงเทศกาลปีใหม่ 3 เดือนสุดท้ายนี้ จะใช้งบการตลาด 1,000 ล้านบาท สำหรับจัดอีเว้นท์ ตกแต่งศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ให้เป็นบรรยากาศส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยใช้ทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายต่างๆ ถึง 500 ล้านบาท หลังจากช่วง 10 เดือนที่ผ่านมายอดขายเติบโต 25% จากการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย ทำโปรโมชั่นกระตุ้นการจับจ่ายต่อเนื่อง ทำให้คาดว่าสิ้นปีนี้บริษัทมียอดขาย 50,000 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 25% และปี67 เพิ่มเป็น 58,000 ล้านบาท.